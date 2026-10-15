日本首相高市早苗14日晚間在首相官邸，接受因過去眾議院選舉涉嫌違反《公職選舉法》等爭議而請辭的農林水產大臣簗和生辭呈。此舉形同撤換簗和生，也是高市政權去年10月成立以來，首次有閣員因醜聞而下台。高市預計最快15日決定繼任人選。

距離上月17日內閣改組尚未滿一個月，此次閣員更替勢必對高市的施政造成打擊。在野黨則準備加強追究高市的任命責任。

接受簗和生辭呈後，高市向記者表示，政府目前必須就調降消費稅相關法案等重要課題提出具體解決方案，因此決定接受簗和生的辭職請求。

高市並表示：「我深刻認知到自己的任命責任。」

簗和生則說明辭職原因表示：「不能再繼續對國會審議造成困擾，也必須避免無法專心投入農林水產行政工作的情況持續下去。」

在簗和生辭職之前，包括立憲民主黨、國民民主黨等10個在野黨及黨派的參議院國會對策委員長，14日曾就針對簗和生提出問責決議案進行協商，並達成共識，若簗和生不辭職，最快15日就向參議院提出決議案。

由於執政黨在參議院席次未過半，若問責決議案正式提出，原本有可能獲得通過。

簗和生辭職後，民主改革會國會對策委員長後藤祐一向記者嚴厲批評：「太遲了。首相的判斷將受到檢驗。」

簗和生先前因涉嫌在眾議院選舉期間，以巴士免費接送支持者而違反《公職選舉法》，以及聲稱曾「大幅刪減」在選舉中未支持自己的地方首長所轄自治體道路預算等問題，持續遭到在野黨追究。

日本《週刊文春》旗下新聞網站「文春Online」14日進一步報導，簗和生陣營在過去眾議院選舉期間，還涉嫌以金錢收買選舉工作人員，浮現新的違法疑雲。

高市13日晚間曾透過電話向簗和生了解有關免費巴士接送支持者的疑點。

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