賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】石川 兼六園

Guideto Japan

兼六園是日本三大名園之一，最早於十七世紀，作為加賀藩主的別墅內庭園所修建而成。明治時代之後開放給市民參觀，如今有來自世界各地的觀光遊客到此遊覽。園內種植了40種大約400棵櫻花樹。

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