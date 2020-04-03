【賞櫻名勝百選】石川 兼六園
Guideto Japan觀光旅遊
兼六園是日本三大名園之一，最早於十七世紀，作為加賀藩主的別墅內庭園所修建而成。明治時代之後開放給市民參觀，如今有來自世界各地的觀光遊客到此遊覽。園內種植了40種大約400棵櫻花樹。
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石川縣 兼六園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、江戶彼岸櫻、兼六園菊櫻等
- 數量：大約400棵
- 歷年賞花佳期：4月上旬至中旬
- 開園時間：7:00～18:00（3月1日 - 10月15日，其他時間8:00～17:00）
- 飲食：園內有茶店
- 門票：320日元（賞櫻期間免費開放）
- 地址：石川縣金澤市兼六町1番
- 官網： 金澤城和兼六園
兼六園在櫻花盛開時節免費對外開放。夜間並點亮照明燈，開園時間也延長至21點30分。兼六園內無法像郊遊般坐在地上飲食，但有不少茶店可以品嚐美味的茶飲與團子等。
兼六園裡栽種著各式各樣的櫻花，即使染井吉野櫻凋落了，還有其它品種綻放，特別是絕無僅有的「兼六園菊櫻」非常有名。一朵花上有300多枚花瓣，如同菊花，因而得名。賞花佳期在4月下旬至5月下旬。
標題圖片：金澤市提供