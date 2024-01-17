明知國民支持「女性天皇」，國會為何擱置討論皇位繼承問題？

輿論調查顯示，80%的受訪者支持天皇陛下長女愛子內親王殿下成為「女性天皇」。然而「父系男子」論占主流的國會所持態度卻與這一民意大相徑庭。因此，儘管多數民眾希望圍繞修訂《皇室典範》（其中規定，僅限「父系男子」有權繼承皇位）展開討論，但國會已經擱置此事超過1年半的時間了。就此，筆者採訪了曾在國會中致力於皇室問題長達10年的前眾議院議員菅野志櫻里女士，聽她分析了永田町的現況。

律師、人權團體「國際人道平臺」代表董事。畢業於東京大學法學系。曾任檢察官，2009年首次當選眾議員（擔任議員時期名為山尾志櫻里），擔任3屆議員共10年時間。民進黨政調會長。 2020年退出立憲民主黨轉投國民民主黨。國民民主黨憲法調查會長。致力於研究解決皇室、憲法等問題，在2016年預算委員會質詢環節，提到一位日本媽媽所寫的《孩子上不了托兒所，日本去死吧》的匿名部落格，再次引發社會對等待入托兒童問題的關注。 2021年未參加眾議院選舉，退出政壇。擔任消費者廳為處理原統一教問題而設立的「靈感商法對策研討會」委員。

不向民眾開放討論 在開始討論皇室問題之際，日本政府和自民党執政方提出「需要在一個安靜的環境中深入討論」。 對此，菅野女士稱：「安靜地討論與不向民眾開放討論是兩回事。我們感受不到執政方打算篩選參與者，向民眾開放討論的意願。莫如說，他們試圖強行把皇室變成他們想要的模樣，這不免令人擔憂。政府組織的有識之士會議於2021年梳理匯總的報告書就真實地反映了這一點。」 該報告書中寫道，維持現行「父系男子」的皇位繼承規定，而該規定的前提是皇位繼承資格順位排至秋篠宮家長子悠仁親王殿下為止。報告首次提出了允許在第二次世界大戰結束後脫離皇籍的「舊宮家」的「父系男子」成員重新取得皇籍的方案。這份報告書否定了出現「愛子天皇」的可能性。 同樣是自民黨執政，2005年，小泉純一郎內閣組織的有識之士會議卻提交過一份內容完全相反的報告。其中提到「要穩定維持父系繼承是極其困難的，必須為實現女性天皇、母系天皇開闢道路」，皇位繼承順位「應優先天皇的直系子孫，無論男女，按年齡排序，以長為先」。那時，大家曾以為會出現「皇嗣愛子內親王殿下」。結果不久後，悠仁親王殿下出生，《皇室典範》修訂方案終未能提交國會審議。 「小泉內閣時期的有識之士會議，成員包括園部逸夫（原最高法院法官，著有多部與皇室相關的書籍）和緒方貞子（首位擔任聯合國難民事務高級專員的日本人）等人，是在召開了多達17次會議後得出的結論。如今已經過去15年以上的時間了，皇族成員進一步減少，下一代擁有皇位繼承資格者僅剩悠仁親王殿下一人。面對如此緊迫的情況，（此次）有識之士會議是如何得出那般結論的呢？ 「報告書聲稱，『關於悠仁親王殿下之後的皇位繼承問題，將來應在考慮其年齡和婚姻等因素的基礎上進一步展開討論』。這完全是本末倒置。對『將來誰成為天皇』這個皇室中最重要的問題予以擱置，卻給出了其他的結論。我認為這份報告書只是為了安撫那些支持『舊宮家』（重獲皇籍）方案的『父系男子』派。」菅野女士如是說。