橫田惠13歲遭綁架：父親四處奔波用盡氣力，87歲的母親仍處於痛苦中...（下）

北韓綁架日本人問題猶如觸礁般停滯不前，只有時間仍持續往前推進。其中，極具象徵性意義且受到廣泛關注的受害者即是13歲時被綁架的橫田惠。橫田惠的父親橫田滋（2020年歿）與母親早紀江始終相信女兒還活著，不放棄訴求女兒回國，但這心願至今仍未能實現。以下回顧他們超過40年的苦難奮鬥史。

惠就像人間蒸發似地消失無蹤 這天原本是一如往常的平凡日子，1977年11月15日，當時13歲的中學一年級生橫田惠與家人一起用過早餐後便去學校。她照常上課，放學後參加羽毛球社團練習。而就在回家途中，忽然消失無蹤，就好像人間蒸發了。 原本活潑開朗的惠突然失蹤。警方拚命搜查，舉凡意外、綁票、離家出走等各種可能性都不放過，卻毫無頭緒。她的父母橫田滋與早紀江儘管悲痛萬分，但不願放棄任何可能，持續在日本海沿岸找尋蛛絲馬跡。甚至某天日本海沿岸發現一具身分不明的遺體時，請橫田夫婦來確認是否是惠，結果是完全不同的人。在兩人的書中《給惠的遺書》（訪談者：石高健次，幻冬社2012年出版）提到，被逼到絕境的早紀江，幾乎每天都在思考要結束自己的生命。

撥雲見霧的契機是電視製作人的採訪 進入1990年代事情開始有了轉變。這個契機來自朝日放送電視台製作人石高健次的採訪。石高一直持續追蹤報導1950年以來進行多年的在日北韓人民「返國計劃」中，返回北韓者之失蹤事件。過程中，發現了北韓秘密間諜綁架了日本國民的事實。 1995年播出的紀實節目《來自黑暗的波濤～北韓對南韓的間諜行動～》中，報導了在大阪的中華餐廳擔任廚師的原敕晁於1980年遭綁架的事件。綁架原的是北韓高層間諜辛光洙，綁架後他佯裝成原，繼續在日本和亞洲各國從事間諜工作。 1995年2月，石高在調查後發現辛光洙的共犯金吉旭已獲假釋住在韓國濟州島，於是便直接前去採訪他。金在路上邊哭邊承認自己綁架了原的事實。該節目亦報導毫無疑問地有13名日本國民下落不明，包含在日本海岸失蹤的三對伴侶，以及在倫敦留學期間失踪的有本惠子。石高說道。 「雖然這個節目在全國播出，但其他媒體並沒有跟進追蹤綁架事件的後續，日本政府也不太關心此議題。不過，有一位收看節目的出版社編輯建議我們可以出書，受到了他的鼓勵，我們便獨自繼續進行採訪。過程中，獲得了一個資訊，是有關某中學一年級女學生在1970年代遭綁架，而她目前仍生活在北韓。這是一位叛逃到南韓的北韓間諜，向南韓情報機構所供述的消息。」 1997年1月，確認了這名女孩即是橫田惠。前一年，石高投稿至專門報導韓國消息的雜誌，首次提到了女孩被綁架的事情，讓社會開始注意到失蹤的橫田惠一案。 當橫田滋聽到石高的話後，一開始抱持著半信半疑的態度，但是，其中某些部分的確令人在意。例如，他提到被綁架的女孩是「雙胞胎的妹妹」，正確來說，惠的確有一對雙胞胎弟弟，不過，卻從來沒有被報導過她有雙胞胎的兄弟姐妹。後來，與橫田滋一同拜訪石高的早紀江在《給惠的遺書》中回憶，「我的身體止不住地顫抖」。