新幹線路線擴張，陰雲籠罩，命途多舛

重新思考日本的薪資與雇用制度

自新幹線開業60週年以來，已將線路網路從北海道延伸至鹿兒島。新區段的施工與規劃仍在進行，但磁浮中央新幹線的工程受阻，北陸新幹線自新大阪延伸的路線爭論也再度浮現，路線擴張浮現出陰雲。

西九州新幹線，佐賀縣堅持反對 2023年部分通車的西九州新幹線也面臨類似難題。該線路原計劃引入可在既有線與新幹線間直通運行的可變軌距列車（Free Gauge Train，簡稱FGT），並在武雄溫泉至長崎區段採用新幹線全規格標準，而博多至武雄溫泉區段則沿用既有線，從而控制建設成本，同時還實現無需換乘的直達運行。然而，由於FGT技術開發遇到瓶頸，最終該計畫被迫取消。目前，該線路採取在武雄溫泉站「面對面」換乘既有線特急列車的形式運行。 日本政府和長崎縣認為，換乘方式的整體效果有限，因此希望將新鳥栖至武雄溫泉區段以新幹線全規格建設。然而，佐賀縣認為，目前博多至佐賀區段的行車時間最快時僅為35分鐘，若升級為全規格新幹線只不過再縮短10幾分鐘，而佐賀縣卻不僅要承擔巨額建設費用的一部分，還要將長崎本線作為並行既有線劃分出去獨立運營，因此堅持反對該計畫。