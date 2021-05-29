美容和健康管理費用比主人高？寵物狗相關支出高出貓2倍！

日本資料庫

只要養了寵物，就要24小時開著空調，提供舒適的小窩、可供隨時隨地使用的好幾處廁所，還有根據年齡和健康狀況更換的寵物糧食…各種開支無窮無盡。但即便如此，主人還是樂意付出，因為它們是「重要的家人」。

寵物保險企業Anicom損害保險公司的調查顯示，2020年一年間，受訪者的寵物狗相關開支平均為34萬7104日圓，同比成長13.1%；寵物貓為16萬4835日圓，同比成長3.9%。兩者的相關開支均較上一年有所增加，但兩者的差距拉大，花在寵物狗上的錢達到了寵物貓的兩倍以上。

該公司採用網路問卷調查的方式，針對購買了自家保險的客戶實施了此項調查，共收到3532人的回答。

兩者的最大支出項目均為「主糧和零食」，寵物狗為6萬4745日圓，寵物貓為4萬2925日圓。另外，「受傷或生病的治療費用」比較突出，寵物狗為6萬0430日圓，同比成長34.7%，寵物貓為3萬1848日圓，同比成長33.1%，增幅均超過了30%。該公司分析認為，「新型冠狀病毒疫情導致居家辦公情況增多，外出時間減少，主人和寵物在家共度的時間變長，或許這幫助主人更容易注意到寵物的微小變化，去寵物醫院的次數也相應增多」。

針對「在哪些方面花在寵物身上的錢超過了自己」這個問題，32.9%的受訪者選擇了美容院，30.8%的受訪者選擇了醫療費。受訪者表示，「自己差不多兩三個月剪一次頭髮，但自己的愛犬每個月都要修剪毛髮」、「經常接受健康檢查，即使是輕度的異常，也不會漫不經心」。



PIXTA

標題圖片 : PIXTA