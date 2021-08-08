緊急狀態宣言到底有沒有起效？首都圈的新增感染人數居高不下

日本資料庫

5月中旬以來，日本關西圈、中京圈、北海道的新型冠狀病毒感染人數呈現出減少趨勢，但不知何故，唯獨首都圈始終居高不下。最近，每天60%到70%的新增感染者都集中在首都圈。

東京、大阪等地宣佈解除緊急狀態宣言已經過去兩周時間。首都圈1都3縣的新型冠狀病毒感染人數非但沒有減少，反而呈現出微增趨勢。

4月25日，政府依據《特別措施法》針對東京和大阪發佈了第三次緊急狀態宣言，希望通過在黃金週長假之前要求百貨公司等大型商業設施和主題樂園停業，減少人員流動，進而達到控制疫情擴散的目的。

當時，關西圈（柱狀圖的綠色部分為大阪府、兵庫縣和京都府）的疫情形勢最為嚴峻，但長假結束後，感染人數開始減少，可以解讀為緊急狀態宣言產生了一定的效果。解除緊急狀態宣言的6月21日到現在，關西圈也沒有出現疫情反彈。

另一方面，首都圈（柱狀圖的深紫部分為東京都，淡紫部分為神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）的新增感染人數在5月中旬至下旬期間曾略微減少，但並沒有關西圈的變化那麼明顯。從圖表來看，似乎是在尚未確認緊急狀態宣言效果的情況下就解除了宣言。

6月20日至7月6日期間，東京都的新增感染人數連續17天超過了上週的同比單日人數。顯現出緩慢反彈的徵兆。

標題圖片：解除後緊急狀態宣言，新宿的街道上人流如織（時事）