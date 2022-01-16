結婚對象，地方公務員最吃香！

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近日發佈的一份調查結果顯示，相較於炙手可熱的國際IT企業員工，日本人更願意和地方公務員結婚！或許是因為在這樣一個未來充滿不確定性的時代，穩定性才是最有吸引力的要素。

企業信用管理服務企業Riskmonster公司（總公司位於東京）針對全國800名20至59歲民眾實施的意識調查顯示，「理想的結婚對象工作單位排行榜」第1名是「地方公務員」（28.6%），第2名是「國家公務員」（25.6%）。這是地方公務員的排名首次超過國家公務員。

第3位是「豐田汽車公司」（7.3%），在民間企業中已9次蟬聯冠軍，擁有不可撼動的人氣地位，但較公務員的吸引力仍稍遜一籌，甚至就連國際IT企業蘋果公司和Google公司也望塵莫及。

以自由作答形式向選擇「公務員」的受訪者詢問理由的結果顯示，回答「工作穩定」「無需擔心未來」的受訪者占了大多數。

理想的結婚對象工作單位排行榜前20名

排名 企業名 % 1（2） 地方公務員 28.6 2（1） 國家公務員 25.6 3（3） 豐田汽車 7.3 4（4） 任天堂 6.6 5（6） 蘋果 5.5 6（5） Google 4.9 7（7） 松下 4.0 8（8） Sony 3.3 9（27） 日本可口可樂 3.1 10（10） 亞馬遜 3.0 10（12） NTT Docomo 3.0 10（22） 三菱商事 3.0 10（16） 樂天 3.0 14（15） 花王 2.9 14（24） 三得利 2.9 14（24） 本田 2.9 17（24） 伊藤忠商事 2.6 17（45） 麒麟啤酒 2.6 17（27） 三井物產 2.6 17（45） 明治 2.6

出處：Riskmonster 括弧內數字為上一年的排名

關於結婚對象供職的企業，男女受訪者最重視的都是「薪資」，而且女性為64.0%，比男性（40.0%）高出多達24個百分點。在「就業形態」「是否重視員工」「福利待遇」「調職和調動頻率」等專案上，女性的占比也比男性高出10個百分點以上，可以看出女性重視就業和薪資的穩定性，希望對象在工作氛圍較好的環境、固定的場所長期工作。

針對「結婚對象的最低年收入」問題，選擇「不在意」的男性受訪者最多，占比達45.0%，另有10.5%選擇「300萬日圓以上」，兩者相加超過了半數。而回答「500萬日圓以上」到「2000萬日圓以上」的女性受訪者合計比例為62.9%，可見女性對結婚對象的年收入要求較高。

標題圖片 : PIXTA