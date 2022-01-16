結婚對象，地方公務員最吃香！工作勞動 社會 生活
近日發佈的一份調查結果顯示，相較於炙手可熱的國際IT企業員工，日本人更願意和地方公務員結婚！或許是因為在這樣一個未來充滿不確定性的時代，穩定性才是最有吸引力的要素。
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企業信用管理服務企業Riskmonster公司（總公司位於東京）針對全國800名20至59歲民眾實施的意識調查顯示，「理想的結婚對象工作單位排行榜」第1名是「地方公務員」（28.6%），第2名是「國家公務員」（25.6%）。這是地方公務員的排名首次超過國家公務員。
第3位是「豐田汽車公司」（7.3%），在民間企業中已9次蟬聯冠軍，擁有不可撼動的人氣地位，但較公務員的吸引力仍稍遜一籌，甚至就連國際IT企業蘋果公司和Google公司也望塵莫及。
以自由作答形式向選擇「公務員」的受訪者詢問理由的結果顯示，回答「工作穩定」「無需擔心未來」的受訪者占了大多數。
理想的結婚對象工作單位排行榜前20名
|排名
|企業名
|%
|1（2）
|地方公務員
|28.6
|2（1）
|國家公務員
|25.6
|3（3）
|豐田汽車
|7.3
|4（4）
|任天堂
|6.6
|5（6）
|蘋果
|5.5
|6（5）
|4.9
|7（7）
|松下
|4.0
|8（8）
|Sony
|3.3
|9（27）
|日本可口可樂
|3.1
|10（10）
|亞馬遜
|3.0
|10（12）
|NTT Docomo
|3.0
|10（22）
|三菱商事
|3.0
|10（16）
|樂天
|3.0
|14（15）
|花王
|2.9
|14（24）
|三得利
|2.9
|14（24）
|本田
|2.9
|17（24）
|伊藤忠商事
|2.6
|17（45）
|麒麟啤酒
|2.6
|17（27）
|三井物產
|2.6
|17（45）
|明治
|2.6
出處：Riskmonster 括弧內數字為上一年的排名
關於結婚對象供職的企業，男女受訪者最重視的都是「薪資」，而且女性為64.0%，比男性（40.0%）高出多達24個百分點。在「就業形態」「是否重視員工」「福利待遇」「調職和調動頻率」等專案上，女性的占比也比男性高出10個百分點以上，可以看出女性重視就業和薪資的穩定性，希望對象在工作氛圍較好的環境、固定的場所長期工作。
針對「結婚對象的最低年收入」問題，選擇「不在意」的男性受訪者最多，占比達45.0%，另有10.5%選擇「300萬日圓以上」，兩者相加超過了半數。而回答「500萬日圓以上」到「2000萬日圓以上」的女性受訪者合計比例為62.9%，可見女性對結婚對象的年收入要求較高。
標題圖片 : PIXTA