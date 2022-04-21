日本個人金融資產逼近2000兆日圓

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疫情期間，偶爾會在家裡小小奢侈一下，這種所謂的居家消費，會比旅行和經常在外用餐省錢不少。結果，老百姓們把省下來的錢都變成了幾乎零利率的銀行存款！？

日本銀行資金循環統計結果顯示，截至2021年9月末，個人（家庭）金融資產餘額同比增加5.7%，達到1999.8兆日圓，創歷史新高。在政府發佈疫情緊急狀態宣言時期，消費的減少相應帶來了現金和存款的增加。同時，股票和投資信託餘額也因股價上漲而增加。

1990年，全國個人金融資產首次突破1000兆日圓，30餘年後，個人金融資產翻倍，逼近2000兆日圓大關。其中，現金和存款同比成長3.7%，達到1072兆日圓，在整體中的占比超過50%，政府「化儲蓄為投資」的呼籲似乎沒有什麼效果。這也如實反映了普通百姓追求保本的安全意識，儘管近30年來薪資沒有上漲，但還是在拼命存錢，寧可讓錢躺在幾乎零利率的銀行帳戶裡。

在全球股市普遍上漲的背景下，個人金融資產中的風險性資產也有所成長，股票投資同比成長了28.6%，達到218兆日圓，投資信託也成長了24.0%，達到90兆日圓，但兩者的合計占比仍不到20%。保險和養老金等資產成長了1.1%，達到539兆日圓。

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