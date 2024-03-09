中老年群體，年紀越大越容易逃避現實？

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明知人固有一死，卻總是不自覺地回避正視現實，心裡想著「為時尚早」。似乎也有不少人覺得自己本來沒多少財產，寫遺書什麼的太過誇張。近日出爐的一份報告顯示，即使是中老年群體，也只有3分之1左右的人有意準備遺書。

隨著老齡化問題日益發展，日本已經逐漸進入死亡人口增多導致人口加速減少的「多死社會」。人們打算在死後通過什麼方式讓下一代繼承遺產呢？Authense法律事務所依據網路調查結果等資料匯總製作了《遺書年報2023》。

中老年群體（50歲以上）中，對遺書抱有「積極（非常積極和比較積極）」印象的人占到整體的65.5%。從年齡段來看，50到59歲年齡段的該數值為71.3%，60到69歲為64.6%，70到79歲55.8%。或許是在逃避現實，年紀越大，對「遺書」抱有積極印象的比例越低。

只有8.5%的受訪者表示「有」製作遺書的計畫，加上「算是有」（25.1%）的受訪者，也只占到整體的35.6%。不願製作遺書的3大理由分別是「自己的遺產少」「現在身體還好」「暫且和自己無關」。

對死亡缺乏意識的年齡段製作遺書的意願更低，20到49歲整體上只有27.1%。

年紀越大，表示跟子女「已經談過」遺言的受訪者比例越高，70到79歲年齡段的該比例為18.3%。算上「想談」「打算要談」在內，合計比例達到了62.5%。但「已經談過」遺言的人中大約半數表示「沒有」製作遺書的意向。兩者之間產生了矛盾，可以看出日本人製作遺書的意願之低。

標題圖片：PIXTA