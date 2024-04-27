一顆巧克力賣到400日圓？！

日本資料庫

每年2月，各大商場的情人節商戰總是打得不可開交。一顆顆寶石般的巧克力令人沉醉，但看到價格則會驚得目瞪口呆。如今，一顆巧克力動輒400日圓已不稀奇，一口吃下去，不禁悵然…。

帝國資料庫公司針對今年日本全國大型百貨商場和購物中心等場所銷售的共計150個品牌的情人節巧克力（單顆售賣或混裝等類型），實施了一項調查。結果顯示，單顆巧克力的平均售價同比上漲17日圓至395日圓。其中，國內品牌均價同比上漲17日圓至377日圓，法國、比利時等知名進口品牌上漲14日圓至409日圓。

除日圓貶值外，由於受到可哥豆主產國的出口限制和氣候異常造成歉收等因素影響，其價格（推算值）同比上漲了80%。帝國資料庫公司相關人士分析稱，「由於砂糖、乳製品、包裝用鋁箔、玻璃紙、紙盒等材料以及運輸費均大幅上漲，繼去年之後，巧克力廠商們不得不在再次上調價格」。

在巧克力持續漲價的背景下，「隱性漲價」的傾向也愈發突出。據悉，整盒價格保持不變或略有下調，但相較於上一年減少內容量（個數），或上調單顆單價的情況較為普遍。

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