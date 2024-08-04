日本大力投資扶持半導體產業

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2021年到2023年的3年內，日本政府共計投入3.9兆日圓津貼扶持半導體產業。上世紀80年代到90年代中前期曾盛極一時的日本半導體是否能重現輝煌？

日本財務大臣的顧問機構「財政制度等審議會」公佈的資料顯示，日本政府對半導體產業的扶持力度遠大於歐美各國。

不僅是智慧手機和人工智慧等方面的IT設備，家用電器等絕大部分電子設備也都使用半導體。鐵路、電力、自來水等社會基礎設施的控制管理也離不開半導體。因此，各國都將半導體定位為「戰略物資」，推出了產業扶持政策，競相吸引半導體企業開設工廠。

出於經濟安保的考慮，日本在過去3年的補充預算中列入了大約3.9兆日圓的半導體產業扶持資金，相當於GDP的0.71%。其中尤為突出的，是向在熊本縣菊陽町建造工廠的全球最大半導體代工企業台積電（TSMC）提供1兆2080億日圓津貼，以及向致力於實現新一代半導體國產化的Rapidus（東京）提供9200億日圓津貼。

美國最近5年投入大約7.1兆日圓扶持半導體產業，雖然金額高於日本，但GDP占比僅為0.21%，不到日本的3分之1；德國投入2.5兆日圓扶持資金，GDP占比0.41%。從GDP占比來看，日本的扶持力度十分突出。

1989年全球半導體銷售額排行榜上，日本有NEC、東芝、日立、富士通等6家綜合家電企業躋身前10。但由於韓國企業的崛起等原因，日本企業逐漸失去了競爭力，在90年代末到本世紀初相繼退出了這個領域。

1999年，NEC和日立製作所整合半導體記憶體業務，成立了爾必達（Elpida）記憶體公司，但後來於2012年申請依據《公司更生法》進入了重整（申請破產保護）。2003年，日立和三菱電機合資成立瑞薩科技（現在的瑞薩電子）。進入本世紀以來，日本雖然啟動了數個國家級政策項目，謀求推動官民一體的尖端半導體研發工作，但沒有恢復昔日的全球地位。

標題圖片：PIXTA