赴日旅行單季消費總額再創新高

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史上罕見的日圓貶值，加上物價飆升，2024年4-6月的赴日遊客旅行消費創出單季歷史新高。

日本觀光廳發佈的赴日外國遊客消費動向調查（初步估算值）資料顯示，2024年4-6月的旅行消費額（推算值）同比成長73.5%至2兆1370億日圓，較疫情暴發前的2019年同期水準也高出了68.6%，創出單季歷史新高。除了史上罕見的日圓貶值帶來遊客數量的成長外，物價飆升也起到了推波助瀾的作用。

從國家和地區來看，中國遊客消費額達4420億日圓，占整體的20%多；其後依次是美國2781億日圓，臺灣2639億日圓，韓國2232億日圓，香港1743億日圓。

據推算，赴日外國遊客（普通遊客）人均旅行支出為23萬8722日圓。從國籍和地區來看，法國（41萬7536日圓）、英國（41萬6647日圓）和澳洲（39萬9862日圓）較高。

從費用類別（全部目的）來看，住宿費英國最高，餐飲費義大利最高，交通費西班牙最高，娛樂等服務費澳洲最高，購物費用中國最高。

觀光廳每年實施4次本調查。調查人員在全國各機場和港口的出國大廳向外國遊客尋求配合，通過平板終端或紙面調查表的方式，詢問他們的赴日目的、消費額等事項，依據調查結果推算出總體情況。調查樣本數以每次3萬3840份為目標。

標題圖片：PIXTA