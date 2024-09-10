白米價格飆升至11年來最高水準

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去年的酷暑天氣造成歉收，白米流通量不足，價格出現飆升。

近段時間，2023年產白米的價格節節走高。這主要是因為去年的酷暑天氣導致白米品質下降，流通量減少。日本農林水產省發佈的白米價格代表指標已經升至大約11年來的最高水準。

作為日本普遍的交易方式，農業協同組合（JA）從產糧農戶手中收購白米，通過批發商銷售給超市和餐飲店等商家。JA賣給批發商時的「直銷交易價格」是反映白米價格的代表性指標，農林水產省每月公佈一次。

從2023年產白米的6月直銷交易價格（推算值）來看，糙米60公斤的價格同比成長大約14%至1萬5865日圓，達到約11年來的最高水準。2024年6月末的民間庫存量（推算值）同比減少大約20%至156萬噸，創下自1999年開始統計以來的最低水準。

受人口減少等因素影響，日本的白米需求量大約每年減少10萬噸。而截至2024年6月的過去1年間的實際需求量（推算值）同比增加11萬噸至702萬噸，10年來首次轉為增加。農林水產省認為，赴日遊客拉動消費，以及疫情後的需求復甦都起到了正面作用。

農林水產省試算了赴日遊客激增對白米需求產生的影響。該省假設遊客每餐消費量78克，1天吃兩頓米飯，推算出遊客的白米需求量增加了約3萬1000噸，從1萬9000噸（2022年7月至2023年6月）增至5萬1000噸（2023年7月至2024年6月）。

農林水產省相關負責人表示，庫存足夠滿足需求，供求形勢並不緊張。進入7月後，2024年的早稻已開始收穫，不會出現白米不足的情況。

標題圖片：白米供不應求，部分超市等商家實施限購。圖為超市店員正在張貼限購通知，2024年7月25日，東京都練馬區的超市「Akidai關町本店」（時事）