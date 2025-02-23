醫療美容糾紛諮詢量創新高

日本資料庫

「想要變美」的心態被利用？統計資料顯示圍繞醫療美容問題的諮詢量創歷史新高。

近年來，美膚、脫毛、整形等醫療美容相關諮詢量急劇成長。國民生活中心對全國各地消費生活中心等單位收到的諮詢案例（截至2024年9月15日）進行統計的結果顯示，2023年消費者諮詢量同比成長65%至6279件，創有可比資料的2014年以來的最高水準。

2023年的諮詢量中，聲稱受到了健康損害的諮詢為899件，占到14%。諸如「接受了面部拉提手術，結果左右不對稱，留下了傷痕」「做了雙眼皮手術，經歷了劇痛和腫脹」等嚴重情況也不在少數。

2024年截至9月15日的諮詢量為2327件。其中涉及健康損害的有375件，占到整體的16%。

此類諮詢量自暴發疫情的2020年以後開始急劇增多。國民生活中心相關人士表示，接受醫療美容手術後，需要一段「停工期」休養恢復，所以在居家時間變多，與人接觸機會減少的疫情期間隨處可見種類推薦這類手術的行銷。

此外，被網上一些宣傳低價服務的廣告、網站以及跟蹤調查契約等的引誘，簽訂了驚人高價契約，在解約問題上產生糾紛的案例也十分突出。

Recruit HOT PEPPER Beauty Academy實施的問卷調查顯示，幾乎每4名女性受訪者就有1人，每7名男性受訪者中就有1人做過醫療美容。關於接受過的手術，無論男女，選擇最多的都是「針對美膚等問題的治療」，其次是「針對皺紋、鬆弛的治療」。調查於2023年8月通過線上方式實施，對象為15至69歲的男女各6600人。

標題圖片：PIXTA