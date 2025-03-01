走進古典俳諧世界

俳句，派生於由多個作者共同創作的連歌及俳諧的第一句，也就是包含有向各位參與者問安之情並融入了季節性話題的「發句」，獨立成為17個音節的定型詩。本系列將為讀者展現世界最短詩歌「俳句」的魅力，通過俳句之起源的古典俳諧，解讀日本的季節感和日本人的原風景。本篇的季節主題「季題」是「白梅」。

白梅初綻處，長夜破曉迎朝陽，無限好春光——蕪村 （1783年作，收錄於《枯檜葉》）

1783年12月24日夜 裡，彌留之際的蕪村將弟子喚到枕邊，讓他記下自己的兩首俳句。

「聽冬鶯初啼，昔日是否亦鳴囀，王維家籬墻。」「草木叢生地，白霜蒼蒼樹鶯啼，只待新春日｡」這兩首俳句吟詠的都是冬天的樹鶯。無論是昔日王維（中國唐代詩人和畫家）家的籬墻上，還是現今蕪村家周圍的草木叢中，樹鶯都嘰啾鳴叫，等待春天的到來，只差一步就是新春了。而翹首期待春天的正是蕪村自己，樹鶯是蕪村的靈魂。

隨即蕪村又低吟了這首《白梅》，並吩咐弟子在俳句前加了「初春」二字作為前言。翌日（25日）拂曉時分，蕪村安然長眠，享年68歲。俳句的前言，是指寫在俳句前面的語句或詞匯，用來說明俳句中描述的事情或點題。俳句（17個音節）太短，所以作者經常會附加前言來補充句意。

蕪村在前兩首中，以樹鶯表達 自身的願望。接著在第三首中吟誦道——白梅初綻，東方破曉，期盼已久的春天就在眼前。蕪村夢見了黎明時綻放的白梅，在四溢的清香中，堅信著春天的到來，踏上了黃泉不歸路。

另外，蕪村這首極其優美的絕筆俳句，第一句的五個字還流傳著「白梅悄然開」的版本。如果是後者，那麽，梅開夜明春天到，聽著就更加直接了。哪個版本是正確的？哪個更有趣？放飛思緒來品味古典詩句，也是讀俳句的妙趣之所在。

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