走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「鶯」。

古庭（ふるにわ）に鶯（うぐいす）啼（な）きぬ日もすがら ——蕪村 悠悠古院庭，樹鶯嚦嚦梅枝頭，終日鳴不停 蕪村 （1744年作，收錄於《寬保四年歲單帳》）

蕪村的這首俳句乍看非常單純，就是「老舊的院庭中，樹鶯終日叫個不停」。「古院庭」是老宅子中的庭院，想必正是古樹梅花綻放的時候。枝頭上，樹鶯從早到晚叫個不停，一派悠然靜謐的春日光景。

這首俳句收錄於蕪村首次編寫的《寬保四年歲旦帳》一書中，也是他用「蕪村」這一俳號寫的第一首俳句。此前他一直自稱「宰鳥（宰町）」。有趣的是，這本書以俳句宰鳥詠雞開篇，又以蕪村詠鶯結束。用新老俳號寫不同的鳥，以一種遊戲的心情富有情趣地披露了蕪村這個俳號。既然是收錄於這樣一本用心周到的書裡的俳句，那麼如果只解讀它是單純地寫景，就顯得缺點什麼了。

這首俳句背後，一般認為有芭蕉名句「幽幽古池塘，青蛙躍身跳入水，撲通一聲響」的影子。蕪村把「古池塘的蛙」換成了「古院庭的鶯」。蛙和鶯作為會作和歌的生物，在《古今集》的假名序中是這樣寫——樹鶯向花鳴，青蛙住水中。所以可以說，它們是「一對」。在使用新俳號創作的第一首俳句中，蕪村表達了對芭蕉的敬意。或許蕪村還以終日鳴叫不停的樹鶯，表達了「自己會永遠把俳句創作下去」的決心。

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