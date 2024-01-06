小寒生活 文化 醫療健康 歷史 飲食
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
小寒在西曆1月6日前後，從小寒到立春的約1個月時間日語叫「寒之內」，在此期間會舉辦諸如遊冬泳之類的耐寒活動，酒、味噌和醬油等發酵食品也要開始準備製作了。
水仙花
水仙花因為生命力頑強，甚至能在雪中綻放，所以也被稱為「雪中花」，別名「金盞花」。金盞的意思是黃金酒杯，將花朵中間的黃色部分比作酒杯，由此得名。據說原產地是西班牙和北非等地中海沿岸地區，通過絲綢之路傳到日本。也有觀點認為，水仙花在日本國內的自生地都集中在海岸附近，所以很可能是球根隨著洋流漂到日本的。室町時代（1333-1568年）的書籍中就有它的身影，安土桃山時代（1568-1603年）作為格調高雅的花卉備受人們的喜愛。水仙花的花期長，最晚可以一直開到4月。
人日、七草粥 (1月7日)
1月7日是一年中五個重要傳統節日「五節句」之一的「人日」。這一天人們吃七草粥，祈禱一年中無病無災。春日七草是水芹、薺菜、鼠麹草、蘩蔞、寶蓋草、白蘿蔔、蕪菁等7種植物。快到「人日」時，店前就會擺滿一袋袋七草售賣。七草粥可以幫助人們調理因過年暴飲暴食而疲勞的腸胃。
開鏡餅（1月11日）
用木槌把供奉給年神的圓形年糕「鏡餅」砸碎吃掉，祈禱無病無災。鏡餅有神附在上面，用刀切會遭天譴，而且「割」「切」等詞會讓人聯想到切腹，所以用「開」這個吉利的表述方式。砸碎的鏡餅可用油炸成米果，也可做成雜煮或紅豆年糕湯食用。過去日本人認為吃鏡餅會獲得生命力。
十日戒（1月9日起的3天）
十日戒是神社和寺院舉行的祭祀惠比壽神的儀式。惠比壽神是七福神之一，是漁業豐收和商業繁榮之神。每年1月9日起為期3天舉辦，人們前往神社和寺院參拜，購買在竹枝上裝飾吉祥物的「福笹」和「熊手」。
普遍認為，日本三大惠比壽神社為西宮神社（兵庫縣）、今宮戎神社（大阪府）和京都惠比壽神社。其中西宮神社的十日戒1月10日早上6點一開門就進行「福男選拔」，這項活動遠近聞名。參拜者在230公尺的參道上你追我趕，爭相奔向本殿。前三名被認定為本年度的「福男」。
祭火儀式（1月7-15日，各地不同）
將松飾、門松、注連繩等正月裝飾物和新年開筆的書法作品用火焚燒，以此祈禱無病無災。有的地方叫「とんど焼き」，有的地方些则叫「どんと焼き」。有說法認為，沾染這種為了送神靈升天而燃燒的煙火，就能保佑自己一年健康平安。
蕪菁
蕪菁是「春日七草」之一，日語古名「鈴菜」，因其根部形似鈴鐺而得名。這種蔬菜的種植歷史非常悠久，甚至《日本書紀》中也有記載，日本各地都有獨具特色的本地品種。京都有名的醃菜「千枚漬」的原料是聖護院的巨型蕪菁，直徑可達20公分。葉子富含β-胡蘿蔔素、鈣、鐵等成分，根部富含維生素C和鉀。氣溫降得越低，味道越甜。蕪菁軟嫩易煮，做火鍋的原料，煮食，做「蕪菁蒸」，炒食或加熱後做成沙拉均可。
茼蒿
茼蒿是火鍋必備菜，日語寫作「春菊」，在關西也叫「菊菜」。其獨特的香味和苦味給菜肴增色不少。茼蒿富含β-胡蘿蔔素，有很好的美膚效果，還可預防感冒。
金橘
金橘是一種小橘子，一口一個，連皮帶肉一起吃。金橘的命名顧名思義，即金色的橘子。宮崎縣金橘的產量占全國的7成左右，堪稱日本第一。金橘皮富含維生素C，用白糖整個醃制可以止咳化痰，也可做成「甘露煮」。熟透的金橘可連皮生吃，酸甜可口。
鮟鱇魚
鮟鱇魚是一種深海魚，長相恐怖，卻是不可或缺的冬季美味。鮟鱇的魚鰭、魚皮、魚鰓、魚肝、魚胃、卵巢、魚身等7個部位在日語中被稱為「鮟鱇七道具」。尾鰭、臉頰和下巴的肉也可以吃，所以說鮟鱇魚身上「沒有可丟棄之處」。一般做成火鍋，風味濃鬱的魚肝料理也很受歡迎。
監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師、東北福祉大學特任講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。
標題圖片：遠道而來的天鵝（PIXTA）