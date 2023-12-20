【書評】比任何人都喜歡人們的笑容：黑柳徹子著《續・窗邊的小荳荳》

「我想要趁還記得的時候，寫下關於戰爭的事情。」

2023年11月，當被新聞主播問及著作《續・窗邊的小荳荳》時，黑柳徹子女士如此回答。12歲時迎接終戰的少女，如今已90歲。

睽違37年的續集

「小荳荳」就是黑柳徹子女士本人，這本描繪自己少女時期的作品《窗邊的小荳荳》出版於1986年，在日本成為「首位女性作家」（這個頭銜現在聽起來很有時代感）的暢銷書。此後陸續被翻譯成多國語言，至今在全球已經發行超過2500萬冊。

筆者也在小學時從父親手裡得到這本書，一讀就入迷。

小荳荳在國小一年級時被退學（！），轉學到巴學園後過著豐富多彩的日子。每天因為穿越鐵絲網把衣服弄得破破爛爛，去遠足時一下子體驗野炊煮飯，一下子掉進坑式廁所，也免不了好動爬樹。小荳荳無所畏懼、純真爛漫、充滿好奇心，不僅令人憧憬，我也不禁把自己投射在她的身上，想像著明天或許會發生像小荳荳那樣的冒險！

小荳荳的故事到了尾聲，不僅最喜歡的校工被徵兵，大家一起邊咬著魷魚腳邊話家常，以及便當配菜越來越少的情節等，充滿著戰爭氣息。

「小荳荳在那之後不知過得怎麼樣？」──《續・窗邊的小荳荳》這本書回答了這個疑問，黑柳徹子女士用她一貫生動幽默的作風一一寫下東京戰時的景象、在青森縣的疏開生活，以及戰後她在NHK電視台打下一片天的經過。

食糧越來越短缺之下，能帶到學校的食物僅剩下15顆大豆的故事（但是小荳荳還是忍不住快速吃完！）。以及空襲時，天空被染紅的記憶。

其他插曲還有，沒多久就通曉了原本完全聽不懂的津輕方言，以及小荳荳的媽媽一開始做飯糰單純是為了從戰地歸來的士兵們，不知不覺間生意越做越好。

在NHK的研習生時期，雖然難以完成被交代的工作，有時候甚至無法參與廣播收錄，但是她的聲音受到賞識，被選中演出廣播劇《YANBO NINBO TONBO（三隻猴子）》後，很快地走紅，成為炙手可熱的明星。

完全感覺不到距離前作已長達37年，或許是因為小荳荳就在我們眼前活躍著，長成我們所熟悉的黑柳徹子女士。

她很認真也很調皮，充滿正義感的同時，也有天真爛漫的一面。

很溫柔，很為朋友著想，有時候有點脫線，非常健談。

在她主持的談話節目《徹子的房間》中的樣子，和小時候的小荳荳一個樣。該節目也以「由同一個主持人主持的談話性節目播放集數最多者」獲頒金氏世界紀錄。