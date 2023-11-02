是秀吉的精心謀略，抑或是家康的獨具慧眼？―德川幕府把據點設在江戶的理由

是秀吉的精心謀略，抑或是家康的獨具慧眼？―德川幕府把據點設在江戶的理由歷史 社會 設計
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家康「關東轉封」的各種說法
1590年2〜7月，身為關白的豐臣秀吉率領了共20多萬名大軍，包圍北條氏的小田原城，史稱「小田原之戰」，而跟隨秀吉的家康也加入軍隊。7月5日，北條氏投降，結束這場戰爭。
5月27日，正當這場戰爭如火如荼地展開之際，秀吉在內部發布了欲將家康轉封（將領地移至他處）關東的非正式通告。此外，6月28日決定把據點設在江戶，這一切都是根據秀吉的指示。秀吉正式對外公告要把家康轉封至關東，與北條氏投降是同一日。
關於轉封的原因眾說紛紜，下列舉出幾種主要的說法：
①作為關東與奥兩國惣無事令的一環
1587（天正15）年，秀吉發布「關東與奥（東北）兩國惣無事令」。惣無事令是禁止大名之間私鬥的命令。不過，伊達政宗不予理會，既沒現身拜會秀吉，小田原之戰的參戰也故意遲到等等，一直以來態度不明。北條氏也為了爭奪上野地區的城池而私自發動戰爭，違抗秀吉的命令，所以在小田原之戰遭到滅亡。而這也意味著惣無事令並沒有被徹底執行。
今後，仍然有可能再度發生爭鬥。然而，以大坂為據點的秀吉很難直接控制關東及奥羽地方。江戶是前往關東各地及東北街道起點的交通要衝，因此家康是在秀吉令下入封江戶。
②秀吉的精心謀略
根據《德川實紀》一書，秀吉以「江戶是形勝之地」，強烈推薦給家康。形勝是指風景優美，以及地勢優越，城池利於防守之意。秀吉以江戶擁有諸多優勢為由，強行要求家康轉封關東。在那之前，江戶是由北條氏統治，如果換成新來的家康入主的話，領民一揆等可能會群起反抗，如此一來，就不得不使用大量兵力和資金來鎮壓叛亂，會造成家康的勢力被削弱。這種說法是認為秀吉要弱化德川的勢力，才下令將家康轉封到關東。
③為了確保海運航線
有一說是江戶位居海運要衝，連結伊勢灣和鎌倉，把家康安置在江戶，豐臣就能夠確保關東地方的海運要衝位置。
④家康本身對轉封積極配合
家康本身從以前開始，就認為位居交通要衝的江戶深具發展性，相當關注，因此對秀吉的轉封命令積極配合。
現在，較為有力的說法是綜合了上述①③④之說。將家康轉封至江戶，就可以嚴密監視關東地方及東北，同時對於想要掌握海運要衝的秀吉，本身也對轉封命令展現出積極態度的家康，目標是一致的。
無論如何，都不能違背關白秀吉的命令。在小田原之戰以前，家康統治的是三河、遠江、駿河、信濃、甲斐5國，之後獲得的新領地是上野、下野、武藏、上總、下總、相模、伊豆，石高也增加到240萬石。這個石高在豐臣政權下各大名中居首位。而且，新領地的中心就是江戶。
太田道灌建築江戶城
此時的江戶，一直以來被認為在家康入府以前，不過是有寬廣溼地的偏僻漁村而已。不過，直到近年才得知江戶如上述的位居海運要衝，也具備完整的都市機能。有研究指出，原本是荒村的城郭是由家康最先著手建設的，這一說有可能是後人為了強調「神君」家康的功績而創造出來的說法。
那麼，家康以前的江戶是什麼樣的地方呢？接下來先概觀江戶的歷史發展。
首先是江戶這個地名，江戶中期的學者荻生徂徠（1666-1728年）在隨筆集《南留別志》裡有提到，意即「江的門戶」，也就是入江（入海口）的出入口，總之就是港口。這裡的入江是指「日比谷入江」，現今是時髦商業大樓林立的日比谷、有樂町一帶，曾經是一片滄海。
以「江的門戶」命名，並支配這個地方的是鎌倉幕府的御家人江戶氏。較為人所知的是投靠到源賴朝麾下的江戶重長。
享德之亂（1454-83年）開啟了戰國時代的序幕，太田道灌（1432-86年）入主江戶。道灌是擔任相模守護的扇谷上杉家的家宰（處理家中事務），1457（長祿元）年築的城，是江戶城的原型。
此時的江戶城，不只是道灌，扇谷上杉也不遺餘力開發。《松陰私語》這部戰記裡寫道：「数年盡秘曲相構」，秘曲也有「秘傳」之意，可以解讀為竭盡築城的奧義來興建。
1476（文明8）年到訪江戶的僧侶，曾經如此詠歎道：
「繫纜閣櫂。鱗集蚊合。日日成市。」（意思為「將船舶繫上纜繩，划槳登岸，每天都有市集。」）（寄題江戶城靜勝軒詩序）。
眾多船舶停靠在港口，形成市集，相當熱鬧。順帶一提，靜勝軒是指江戶城的樓閣。
之後，1524（大永4）年扇谷上杉被滅，北條氏統治江戶，延續活用道灌建築的江戶城，並設立代官。直到北條氏滅亡後，就落入家康的手中。家康入主江戶居住的城，追溯起源，就是道灌建築的江戶城。
要說這般繁榮之地是荒村，不太合理。
家康看中江戶的發展性
記載家康事蹟的史料《落穗集追加》裡，如此描述他當時入駐的江戶城：
「（城的）二之丸、三之丸、外郭的住家保留了原貌。（中略）然而，因為家屋非常老舊，本多佐渡守（正信）說：《看起來破舊不堪》，對此（家康）以笑帶過，對於興建家屋不以為意，把本丸和二之丸之間的護城河用土填平，趕緊修築城堡。」
應該是預料到戰亂應該還會持續下去，所以才急著修築城池吧。
另一方面，日比谷入江的商船往來頻繁，商人聚集在城下做生意，也有民家。像是利根川和荒川等河川也都匯流入海，利用船舶的水運應該已經相當發達。陸上交通方面，也有連接鎌倉、八王子、川越等地的街道。正因為如此，道灌開始築城，北條繼而接手，也就是說家康之前的江戶已經發展到一定程度，近年這個說法越來越有力。
即使如此，開發尚不充分。然而，家康看中江戶的發展性，甚至打算讓它更加成長茁壯—這也就是家康為何選擇江戶的理由，應該可以這樣解讀吧。
以江戶後來發展成巨型都市的東京來看，可以說家康果然獨具慧眼。
［參考文獻］
- 《都市計畫家 德川家康》谷口榮 / MdN新書
- 《家康的都市計畫》谷口榮 / 寶島社
- 《德川家康「轉封關東」的真相》安藤優一郎 / 有鄰堂
- 《家康為何選了江戶？》（江戶東京Library 9）岡野友彥 / 教育出版
- 《江戶 從平安時代到家康的建設》齋藤慎一 / 中公新書
標題圖片：現在的皇居（前身是江戶城）空拍圖（PIXTA）