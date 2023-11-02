是秀吉的精心謀略，抑或是家康的獨具慧眼？―德川幕府把據點設在江戶的理由

家康「關東轉封」的各種說法

1590年2〜7月，身為關白的豐臣秀吉率領了共20多萬名大軍，包圍北條氏的小田原城，史稱「小田原之戰」，而跟隨秀吉的家康也加入軍隊。7月5日，北條氏投降，結束這場戰爭。

5月27日，正當這場戰爭如火如荼地展開之際，秀吉在內部發布了欲將家康轉封（將領地移至他處）關東的非正式通告。此外，6月28日決定把據點設在江戶，這一切都是根據秀吉的指示。秀吉正式對外公告要把家康轉封至關東，與北條氏投降是同一日。

關於轉封的原因眾說紛紜，下列舉出幾種主要的說法：

①作為關東與奥兩國惣無事令的一環

1587（天正15）年，秀吉發布「關東與奥（東北）兩國惣無事令」。惣無事令是禁止大名之間私鬥的命令。不過，伊達政宗不予理會，既沒現身拜會秀吉，小田原之戰的參戰也故意遲到等等，一直以來態度不明。北條氏也為了爭奪上野地區的城池而私自發動戰爭，違抗秀吉的命令，所以在小田原之戰遭到滅亡。而這也意味著惣無事令並沒有被徹底執行。

今後，仍然有可能再度發生爭鬥。然而，以大坂為據點的秀吉很難直接控制關東及奥羽地方。江戶是前往關東各地及東北街道起點的交通要衝，因此家康是在秀吉令下入封江戶。

②秀吉的精心謀略

根據《德川實紀》一書，秀吉以「江戶是形勝之地」，強烈推薦給家康。形勝是指風景優美，以及地勢優越，城池利於防守之意。秀吉以江戶擁有諸多優勢為由，強行要求家康轉封關東。在那之前，江戶是由北條氏統治，如果換成新來的家康入主的話，領民一揆等可能會群起反抗，如此一來，就不得不使用大量兵力和資金來鎮壓叛亂，會造成家康的勢力被削弱。這種說法是認為秀吉要弱化德川的勢力，才下令將家康轉封到關東。



笠懸山（石垣山）位在小田原市，可遠眺太平洋。根據《德川實紀》的記載，秀吉在小田原之戰期間的某日，於笠懸山設陣時極力推薦家康到江戶。（PIXTA）

③為了確保海運航線

有一說是江戶位居海運要衝，連結伊勢灣和鎌倉，把家康安置在江戶，豐臣就能夠確保關東地方的海運要衝位置。

④家康本身對轉封積極配合

家康本身從以前開始，就認為位居交通要衝的江戶深具發展性，相當關注，因此對秀吉的轉封命令積極配合。

現在，較為有力的說法是綜合了上述①③④之說。將家康轉封至江戶，就可以嚴密監視關東地方及東北，同時對於想要掌握海運要衝的秀吉，本身也對轉封命令展現出積極態度的家康，目標是一致的。

無論如何，都不能違背關白秀吉的命令。在小田原之戰以前，家康統治的是三河、遠江、駿河、信濃、甲斐5國，之後獲得的新領地是上野、下野、武藏、上總、下總、相模、伊豆，石高也增加到240萬石。這個石高在豐臣政權下各大名中居首位。而且，新領地的中心就是江戶。