改變臺灣的日本人系列：致力開發高雄港的淺野總一郎

有位日本人對國際港口・高雄的發展做出莫大的貢獻，即是以「淺野水泥」聞名的淺野財閥創辦人──淺野總一郎。完成艱鉅工程，為高雄港打下基礎的淺野總一郎，留下了巨大功績的他，在今日的日本或台灣卻鮮為人知。

創立淺野水泥 平成20（2008）年7月20日，在富山縣冰見市藪田的兒童公園內，舉行銅像揭幕儀式。底座寫著「九轉十起之像」（譯註：屢敗屢戰之意）。銅像俯瞰冰見的海面，他是白手起家創立「淺野財閥」的第一代──淺野總一郎。這位淺野總一郎正是大力推動代表臺灣的高雄港築港工程的人物。 生於嘉永元（1848）年4月13日的淺野總一郎是富山縣冰見郡藪田村以醫生為業的淺野家的長男。乳名為泰次郎。他從年輕就開始全心投入經商，卻失敗連連，搭不上潮流的順風車，於是逃也似的離開家鄉，隻身前往東京闖蕩，在本鄉寄宿。他跑到千葉或是橫濱，經營竹皮、薪炭材、石炭的買賣，在24歲時生活才步上軌道。 明治8（1875）年出現轉機。他注意到橫濱瓦斯局為處理在製造過程中產生的焦炭而困擾，因此用低價買進，再賣給官營的深川水泥製作所，而且也收購煤焦油，製作並販賣作為預防霍亂的消毒劑原料──石碳酸，帶來巨大財富。在這個過程中，他開始往來於抄紙會社（後來改名為王子製紙），獲得公司創辦人之一的澀澤榮一的知遇之恩。 明治13（1880）年，政府開始將官營工業轉讓給私人，淺野把目光鎖定在水泥製造，在澀澤的居中牽線下，明治17（1884）年深川水泥製作所的出售獲得同意後，由他承攬經營。正如淺野所料，因為基礎建設的整備導致水泥需求量也隨之急增，讓水泥公司獲利不少。明治26（1893）年，新成立「門司水泥」，改名為總一郎。兩年後的明治28（1895）年，中日甲午戰爭的結果，日本把臺灣本島和澎湖列入版圖。他為了從海外獲得利潤，著眼於進出外國航路，在得到澀澤和安田財閥的安田善次郎的財務支援之下，於明治29（1896）年成立了「東洋汽船」，並且立即動身前往歐美視察。在那裡，淺野親眼所見的是可以停靠大型船舶的港灣設備。