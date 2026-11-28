東京・明治神宮外苑以晚秋時節染上秋色的銀杏大道深受訪日遊客喜愛，在2026年迎來了創建100週年。造訪神宮球場將近半個世紀的筆者，將回顧其作為運動聖地所銘刻的歷史，並展望即將因再開發而改變風貌的未來。

從青山通前往繪畫館

象徵東京秋天的風景之一，便是明治神宮外苑的銀杏大道。從青山通（國道246號）朝著聖德紀念繪畫館的方向，道路左右兩側各有2排、共計4排銀杏樹綿延相連。頭頂覆蓋著茂密枝葉，腳下則鋪滿落葉。每當樹木染上金黃色，來自國內外的觀光客便絡繹不絕。

這片景觀其實藏有巧思。青山通一側種植了較高的樹木，越靠近繪畫館則配置越矮的樹木。這條長約300公尺的林蔭大道是一段緩下坡，高低落差約1公尺。設計者巧妙運用了樹木的高度與地勢的傾斜，凸顯出通往繪畫館的空間縱深感，可說是將繪畫的透視遠近法應用於風景設計之中。

包含朝著秩父宮橄欖球場方向轉折的2排在內，這片林蔭道共有146棵銀杏樹。若追溯其源頭，可回溯至1908年在新宿御苑採集的種子。當時從現今明治神宮內苑腹地內培育的約1600株樹苗中精挑細選，並於1923年栽種於此。外苑創建於1926年10月，因此銀杏大道在這片土地上的歷史還要比外苑悠久3年。