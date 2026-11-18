以江戶一個架空的城鎮為舞臺的漫畫《神田御藏町職人物語》（坂上曉仁），是一部講述無名職人（工匠）的手藝與氣魄的佳作。職人不計得失，精益求精的姿態，也與細心取材、繪製每一個場景的作者本身不謀而合。作者在2024年以本作獲得手塚治虫文化獎的「新生獎」。

以細膩的筆觸畫出職人的氣魄

本作是以位於江戶神田的架空城鎮「御藏町」為舞臺，描繪製作各種撐起人們日常生活的用具、居住的無名工匠單元劇。第1集聚焦在木桶匠、鍛刀匠、藍染匠、榻榻米匠、泥水匠5種職業上，總共7話。

首先令人驚豔的是作者非凡的畫功。他以極為細膩的筆法重現傳統手工工藝。以木桶匠的故事為例，作者的畫會區分出柏木木材與杉木木材的差異，在榻榻米的故事中，也精湛地呈現出新舊榻榻米的質感差異。無論是沒有電力的時代的靜謐黑暗，還是座燈搖曳的亮光，其光影展現優美的描繪。為了呈現出當時人們生活的氣息，作者沒有絲毫妥協。

作者透過對細節的講究，想畫出的是工匠的「氣魄」。對工匠而言，付出勞力不只是為了金錢上的報酬。正因為是看不見的細節，才更要拚盡全力製作，對創造完美抱持著無比熱情。看到自己做的東西受到正確的使用，而且愛用多年，這種使用者的真心才是最大的原動力。

其中，第1集的〈鍛刀匠〉中，刀匠在鍛刀場的表情令人不寒而慄。自己以鋼鍛造的刀子殺害了無辜的稚子，該篇主角得知這個事實後，作者並未以言語，而是以默默地面對鍛刀作業的模樣，完美呈現出他的心境。