日本少女漫畫描繪出了少女們的煩惱與憧憬，孕育出獨樹一幟的表現手法；如今更跨越了國界與世代，深獲廣大讀者的共鳴。本文將以源自二戰前少女雜誌的少女漫畫雜誌為舞台，探討其與女性地位提升及投入職場同步前進的發展軌跡。

2000年代以後，在海外大放異彩

2024年，少女漫畫《只想告訴你》（作者：椎名輕穗）在海外受到矚目。該作以一個北海道的小鎮為舞台，描繪外表陰沉的少女黑沼爽子，與總是開朗以對的少年風早翔太之間純粹的戀愛與友情。

本作於2006年至2017年在雜誌《別冊Margaret》上連載，改編的動畫則分別於2009年與2011年播出第1季與第2季。2023年由Netflix與東京電視台聯合製作的真人版影集在全球上線。到了2024年8月，動畫第3季更於Netflix全球獨家播映。該作在海外關注度大幅提升，一般認為正是以第3季上線為核心而推廣至全球所帶動的結果。

這部作品之所以大受歡迎，在於它描繪了全球讀者皆能感同身受的「青春期掙扎與迷惘」。該作曾獲選為美國圖書館協會（ALA）旗下的青年圖書館服務協會（YALSA）所評、以12至18歲青少年為對象的2010年度推薦書單《Great Graphic Novels for Teens》，並因此陳列在美國各大校園與圖書館的書架上。

以往在海外掀起熱潮的日本漫畫，多以《航海王》（ONE PIECE）、《進擊的巨人》等連載於少年或男性雜誌的作品為主流；然而自2000年代以來，原先刊載於女性雜誌的少女漫畫，在世界各地也越來越受到關注。

校園奇幻作品《魔法水果籃》（作者：高屋奈月）便是其中一例。其美國版於2005年與2006年連續兩年奪得BookScan漫畫部門年度銷售冠軍；2007年第16集更登上了《今日美國》（USA Today）全美綜合圖書暢銷榜第15名，並在同年獲得金氏世界紀錄認證為「全球最暢銷的少女漫畫」。這部作品於1998年至2006年間連載於白泉社旗下的雜誌《花與夢》。

在東亞，漫畫《淘氣小親親》（作者：多田薰）改編的臺灣偶像劇《惡作劇之吻》大受歡迎，隨後韓國與泰國也相繼改編翻拍，使這部少女漫畫在亞洲各地廣為人知。原作自1990年起連載於《別冊Margaret》，後因作者於1999年猝逝，成為沒有完結篇的絕響。