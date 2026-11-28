Le Meiji-jingû Gaien (Le Jardin extérieur du sanctuaire Meiji), et son allée bordée de ginkgos qui tourne au jaune flamboyant vers la fin de l’automne, est l’un des spots de Tokyo les plus appréciés des touristes étrangers. L'année 2026 célèbre justement son centenaire, l’occasion de faire un retour sur l’histoire de ce haut lieu du sport pour les Japonais. L’occasion aussi de regarder son avenir, à l’heure où un vaste projet de réaménagement se met en place.

De l’avenue Aoyama au Musée de peintures commémoratives de Meiji

L'allée des ginkgos du Meiji-jingû Gaien (Jardin extérieur du sanctuaire Meiji) est l'un des paysages symboliques de l'automne à Tokyo. Depuis l’avenue Aoyama, une double allée de ginkgos pointe vers le Musée de peintures commémoratives de Meiji (Seitoku Kinen Kaigakan). Quand les arbres se colorent d’or, les touristes, japonais et étrangers, s’y présentent en masse pour l’admirer.

La vue est un éblouissant effet de la perspective. Côté avenue Aoyama, de grands arbres ont été plantés, tandis que des arbres de moindre hauteur sont disposés à mesure que l’on s’approche vers le musée. L'allée arborée, longue d'environ trois cents mètres, est en pente douce, avec un dénivelé d’un mètre environ. En profitant de la hauteur des arbres et de la pente, la profondeur de champ jusqu’au musée ressort particulièrement.

Chacun des 146 arbres est issu de graines collectées en 1908 au jardin Shinjuku Gyôen, ensuite sélectionné parmi environ 1 600 jeunes plants cultivés sur le terrain du sanctuaire Meiji-jingû Naien actuel (naien signifie « jardin intérieur »), puis planté dans son emplacement actuel en 1923, trois ans avant l’inauguration du Meiji-jingû Gaien.

Un terrain de manœuvres militaires réaménagé en Jardin extérieur à l’usage du public

Le sanctuaire Meiji (fondé en 1920) est dédié à l'empereur Meiji et à l'impératrice Shôken. Le jardin intérieur (naien) au cœur de la forêt de Yoyogi, est un lieu de culte shintô, tandis que le jardin extérieur (gaien) a été créé pour transmettre le mérite du souverain et de son épouse à la postérité. Bien que le gaien soit une partie du sanctuaire, il adopte un aménagement paysager de style occidental. Autour de la Galerie commémorative Meiji, les lieux ont été disposés comme lieu de repos et de pratique du sport pour les citoyens.

Autrefois c’est là que se trouvait le terrain de manœuvres de l’Armée de Terre d'Aoyama. À la mort de l'empereur Meiji en 1912, il devint le lieu de ses funérailles. Pour la construction du gaien, des dons et des arbres ont été collectés dans tout le pays et des groupes de jeunes de chaque région participèrent également aux travaux de construction. Lors du Grand tremblement de terre du Kantô (en 1923), la construction fut interrompue et le site fut ouvert aux sinistrés. Le 22 octobre 1926, le jardin extérieur (gaien) fut intégré au sanctuaire Meiji. Les 80 peintures et œuvres picturales de la galerie d'art retracent la vie de l'empereur Meiji et de l'impératrice Shôken.

Plan du jardin extérieur (gaien) (Rapport préliminaire sur l'inauguration du jardin extérieur du Meiji-jingû, octobre 1926)

Au début de l'ère Shōwa (1926-1989), les ginkgos étaient plus petits que les arbres environnants. Le bâtiment à l'arrière-plan est le Musée de peintures commémoratives Meiji (Seitoku Kinen Kaigakan). Extrait de Meiji Jingu Gaien shi, « Album du Meiji-jingû gaien », août 1937.

Les acclamations se sont tues

Le 21 octobre 1943, une cérémonie de départ pour les étudiants-soldats eut lieu au stade Meiji-jingû Gaien, situé à l'emplacement actuel du Stade national. La situation dans le Pacifique s'étant aggravée, le report de conscription des étudiants, principalement des filières littéraires, fut supprimé. Sous une pluie froide, des étudiants de 77 universités et autres établissements de la région du Kantô défilèrent avant de partir au front.

Le stade de baseball de Jingû fut transformé en entrepôt de bois de chauffage et de matériaux de construction destinés à la distribution, et les matchs de la Ligue de baseball universitaire des six grandes universités de Tokyo, qui s'y déroulaient depuis 1926, furent suspendus. En mai 1945, lors d'un raid aérien, le stade fut touché par une bombe incendiaire et brûla pendant plusieurs jours. Après la fin de la guerre, le 15 août, la zone du gaien fut réquisitionnée par le Quartier Général des forces alliées (GHQ), et le stade Jingû devint un stade exclusivement réservé aux forces d'occupation, sous le nom de Stateside Park.

Trois mois plus tard, en novembre, devant 45 000 spectateurs, un match exceptionnel opposa les équipes d’étudiants et alumni qui n’avaient pas eu l’occasion de participer à cause de l’interruption de la guerre des universités Waseda et Keiô. Cela témoigne de l'impatience du public face à la renaissance des matches Waseda-Keiô qui avaient connu un immense succès national grâce à leur diffusion radiophonique avant-guerre. Le stade fut restitué au Japon en 1952. À cette époque, suite à la directive du GHQ sur la séparation de la religion et de l'État, le sanctuaire Meiji, alors géré par l'État, devint une organisation religieuse privée.

Stade d’athlétisme Gaien (Rapport sur le mérite de Meiji-jingû gaien, octobre 1926)

Un haut lieu du sport représentant le Japon

Du Stade national au Stade Jingû, puis au Stade de rugby de Chichibunomiya, l’attrait majeur du district de Gaien est de permettre de se promener et de découvrir les principaux sites d'athlétisme, de football, de baseball et de rugby.

Le stade d’athlétisme de Gaien a été achevé en 1924, avant même la construction de l'ensemble du gaien. En prévision des Jeux asiatiques de 1958, l’établissement est vendu par le sanctuaire Meiji au gouvernement, et la même année, le Stade national est créé sur le même site. Il est devenu la scène des Jeux olympiques de Tokyo de 1964 et par la suite un lieu emblématique pour l'athlétisme et le football. Reconstruit pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, le stade actuel fut achevé en 2019. Bien que les Jeux aient été reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, le même site a accueilli deux éditions des JO de Tokyo, à plus d'un demi-siècle d'intervalle.

e Jeux olympiques d'été. À l'arrière-plan se trouvent l'ancien stade Jingû-2, le stade Jingû et le stade de rugby Chichibunomiya, le 10 octobre 1964. (© Kyôdô) L'ancien Stade national (au premier plan) a accueilli la cérémonie d'ouverture des XVIIIJeux olympiques d'été. À l'arrière-plan se trouvent l'ancien stade Jingû-2, le stade Jingû et le stade de rugby Chichibunomiya, le 10 octobre 1964. (© Kyôdô)

e Jeux olympiques d'été, qui s’est tenue au Stade national actuel, le 23 juillet 2021. (© Jiji) Cérémonie d'ouverture des 32Jeux olympiques d'été, qui s’est tenue au Stade national actuel, le 23 juillet 2021. (© Jiji)

Le stade Jingû a ouvert en 1926. Sa construction n’entrait pas dans le projet initial, et n’a été décidée qu’en raison de la popularité croissante du baseball universitaire. Deux jours après la cérémonie d'inauguration, le premier match officiel de baseball universitaire des six grandes universités de Tokyo s'y est déroulé. Des matchs de championnat y sont toujours organisés au printemps et à l'automne, et les encouragements des groupes de supporters dans les tribunes constituent une attraction presque aussi importante que les compétitions sportives proprement dites. Depuis 1964, il est également le stade maison de l'équipe de baseball professionnel des Kokutetsu Swallows (aujourd'hui Tokyo Yakult Swallows). Le jour, les chants des étudiants résonnent dans le stade, avant de laisser la place aux acclamations des supporters des équipes professionnelles en nocturne. De plus, il est également ouvert à la location pour des matches de baseball amateur ; vous pouvez donc non seulement y assister, mais aussi y jouer !

Stade Jingû, agrandi en 1931 (« Album du Meiji-jingû gaien », août 1937)

Le tournoi de baseball universitaire des six grandes universités de Tokyo était si populaire que les tribunes étaient toujours pleines. Photo prise le 29 avril 1956. (© Kyôdô)

Le stade de rugby de Chichibunomiya a été créé après la guerre. Le stade Gaien ayant été réquisitionné par les forces d'occupation alliées, les responsables de la Fédération nationale de rugby ont entrepris la construction de leur propre stade. Les anciens joueurs des clubs de rugby universitaires ont contribué financièrement, et les joueurs ont également participé aux travaux. Le stade de rugby de Tokyo a été achevé en 1947 et a reçu son nom actuel en 1953, en hommage au frère cadet de l'empereur Hirohito. Depuis, il est devenu le lieu des tournois universitaires et des matchs internationaux, et les acclamations des supporters résonnant jusqu’au stade Gaien constituent une tradition hivernale.

Autrefois existait aussi la piscine de Jingû où l'on pouvait se baigner et patiner. Depuis 1994, la patinoire est ouverte toute l'année. À l'origine, le complexe comprenait également une arène de sumo. Après la guerre, le site était devenu le stade de baseball Jingû-2.

Un match entre l'Université Kansai Gakuin et l'Université Meiji, un an après l'ouverture du stade de rugby de Tokyo, le 2 janvier 1948. (© Kyôdô)

Lors de la création du gaien en 1926, il y avait une arène de sumo adjacente au stade Jingû (« Album du Meiji-jingû gaien », août 1937).

Les 100 prochaines années

Un vaste projet de réaménagement est actuellement en cours dans le quartier du gaien. Les différentes installations sportives vieillissent et l'introduction des principes d’accessibilité et de la conception universelle est devenue nécessaire.

Le deuxième terrain de baseball a déjà été démoli et la construction d'un nouveau stade de rugby, le Chichibunomiya Rugby Stadium, débutera sur le site en février 2026, avec une ouverture prévue pour 2030. Un nouveau stade de baseball, avec un hôtel attenant, sera construit sur l'emplacement actuel du terrain de rugby et devrait être achevé en 2033. L'aménagement de l'ensemble du district devrait être terminé en 2038.

Certains s'inquiètent de l'impact du réaménagement sur les arbres et le paysage. Peu avant son décès en 2023, le musicien Sakamoto Ryûichi avait adressé une lettre à la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, et à d'autres personnalités, les appelant à la protection de l'environnement. En réponse à ces préoccupations, les promoteurs ont annoncé leur intention de renforcer la protection des ginkgos et de réduire le nombre d'arbres à abattre.

Selon le projet, une place sera aménagée devant le musée, et les espaces verts et les zones ouvertes seront agrandis. Cependant, les opposants au réaménagement estiment que la construction d'immeubles de grande hauteur et l'abattage de grands arbres défigureront le paysage.

D’autre part, il faut prendre en compte le fait que les frais d’entretien de la forêt du Meiji-jingû Naien proviennent essentiellement des revenus générés par les établissements du Gaien. Le stade Jingû, qui accueille souvent plusieurs matchs par jour de mars à novembre, peine à dégager le temps nécessaire aux travaux de rénovation d'envergure.

Il y a cent ans, des gens de tout le Japon ont uni leurs efforts pour créer le Meiji-Jingû Gaien, un lieu conçu pour l'avenir. Préserver la beauté de ses paysages et l'adapter à la modernité sont deux défis essentiels désormais. Quel paysage présentera le lieu dans un siècle ?