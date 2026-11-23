Son imagination débordante lui a permis de créer plus d'un millier de nouvelles. Hoshi Shinichi a enchanté les lecteurs japonais pendant plus d'un demi-siècle, et cette année 2026 marque le centenaire de sa naissance. Découvrons ce personnage.

Il a imaginé l’avenir

L’année 2026 marque le centenaire de la naissance de Hoshi Shinichi (1926-1997), ce qui a donné lieu à une couverture médiatique et des affichages en librairie partout au Japon. Depuis la publication de son premier livre en 1957, il est toujours resté parmi les auteurs préférés des Japonais, quel que soit leur tranche d’âge. De génération en génération, de nouveaux lecteurs le découvrent et en deviennent fans. Ses œuvres sont connues pour leur accessibilité, leur imagination et leur côté ludique. Il s'agit de micronouvelles qui sont dépourvues de références contemporaines et de noms propres, sans crimes ou sexualité violente, ce qui les rend faciles à lire, même pour des enfants. On retrouve souvent ses œuvres parmi les textes scolaires, et la plupart des Japonais ont sans doute lu Bokko-chan (Petit Bokko) ou Ôi! Dete Koi (Hé ! Oh ! Sortez de là !). Certains livres comme le roman Koe no tsuna (Le réseau des voix) ou Kata no ue no hisho (Un secrétaire sur l’épaule) sont curieusement prémonitoires, notamment sur l’Internet et l’IA générative.

Mais pourquoi donc Hoshi Shinichi a-t-il écrit plus d'un millier de micronouvelles? Pour le comprendre, il est nécessaire de plonger dans son passé.

Un esprit progressiste

Hajime, le père de Hoshi, est né en 1873. Il fonda la société pharmaceutique Hoshi puis devint député. Son grand-père maternel, Koganei Yoshikiyo, était un chercheur médical et professeur émérite à l’Université impériale de Tokyo (aujourd'hui l’Université de Tokyo). La femme de Yoshikiyo était la soeur cadette du romancier Mori Ôgai. Hoshi Shinichi a écrit plusieurs ouvrages sur sa famille, dont deux sur son père et un sur son grand-père maternel.

Son père étant souvent absent à cause de ses fonctions politiques, Le jeune Shinichi habitait chez ses grands-parents maternels dans le quartier de Hongô, à Tokyo. Dans sa quête de compréhension plus profonde de sa famille, Shinichi s’est orienté vers l’écriture. On ressent l’esprit d’aventure de son père, Hajime, un véritable « homme de Meiji », dans l’imagination et le côté farfelu des œuvres de Hoshi. Hoshi père, un enfant de la fin du XIXe siècle, une époque où le Japon s’occidentalisait rapidement, avait fait des études à l’Université de Columbia, aux États-Unis, et circulait dans les cercles politiques. Il comptait parmi ses amis Gotô Shimpei, Chef des affaires civiles à Taiwan, à l'époque colonie du Japon. Son esprit créatif en avait fait le bras droit de Gotô, et il était d’un optimisme remarquable. Ayant survécu à un accident d’avion, il avait déclaré : « J’avais décidé que je n'étais pas prêt à mourir. »

Hajime est décédé brutalement aux États-Unis après la fin de la Seconde guerre mondiale, lors d’un voyage d’affaires pour lever des fonds pour son entreprise pharmaceutique, Hoshi Pharmaceuticals. Ce fut à Shinichi de reprendre l’affaire. Malgré des relations compliquées avec son paternel, il a écrit bien plus tard : « J’ai eu la chance d’hériter l’essentiel de la façon de penser de mon père. J’en suis convaincu. »

Hoshi et la guerre

L’année de sa naissance, 1926, est l'un des éléments qui a marqué la perspective de Hoshi. De nombreux jeunes ont été mobilisées pendant le conflit, et plusieurs de ses amis, étudiants en sciences humaines et lettres, sont partis combattre. Il a été exempté lui-même car il était étudiant en sciences, mais a passé les années de la guerre en « mobilisation par le travail ». Pendant mes recherches pour une biographie sur sa vie, je suis tombé sur ce texte d’un de ses camarades d’école primaire :

On entendait toujours des rumeurs. Les adultes disaient qu’on allait perdre la guerre au vu de la défaite à la Bataille de Midway. Hoshi en savait plus que nous, comme ses infos venaient de son père. (...) À la fin du conflit, c’était terminé pour nous. La différence entre ceux qui avaient combattu et les autres était énorme. Ceux qui étaient partis sur les navires de guerre et revenus sains et saufs souffraient de la culpabilité du survivant. Même parmi les élèves, il y avait une grosse différence entre nous et ceux qui avaient cinq ans de plus. Mais bon, nous étions jeunes et on s’adapte plus facilement.

À la fin de la guerre, Hoshi avait 18 ans, et il était étudiant à l’Université impériale de Tokyo. Il se trouvait dans l’établissement au moment où l’empereur a annoncé la reddition du Japon, et il s’est alors rendu en toute hâte vers le palais impérial, au centre de Tokyo. Il ne savait pas que le message avait été enregistré préalablement, et pensait que le souverain retournerait au palais après avoir prononcé son discours ailleurs.

Plus tard, Hoshi a décrit son étonnement à la vue des photographies et des films de foules en pleurs se prosternant devant le palais impérial au moment de la proclamation de la capitulation. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ce mélange de curiosité et d’observation calme sur la société se retrouve dans son œuvre.

Hoshi et les ovnis

À cette époque, Hoshi avait commencé à seconder son père en tant que secrétaire et à l’accompagner dans ses déplacements professionnels. Lorsqu’il entra en troisième cycle universitaire, il fut nommé directeur commercial de l’entreprise pharmaceutique familiale, Hoshi Pharmaceuticals. En revanche, il ne laissa aucun écrit sur la période comprise entre la mort de son père, en 1951, et la vente de l’entreprise, six ans plus tard.

Le déclic pour Hoshi vint le jour où, durant cette période de gestion d’entreprise, il assista à une réunion de l’Association japonaise de recherche sur les ovnis, qui comptait Mishima Yukio et Ishihara Shintarô parmi ses adhérents. Il s'agissait d'un groupe ouvert à tous, où l’on pouvait discuter librement des vaisseaux spatiaux sans être jugé. Il décida de créer Uchû-jin (« Poussière cosmique »), un fanzine de science-fiction, en collaboration avec d’autres amateurs. Il y publia une nouvelle, Sextra, qui attira l’attention d’Edogawa Ranpo, écrivain célèbre de polars et de l’étrange, et qui devient sa première œuvre de fiction.

Bokko-chan entre en scène

Deux mois plus tard, il avait terminé Bokko-chan, une oeuvre satirique au sujet d'un barman qui crée une belle hôtesse androïde nommée Bokko pour stimuler les ventes de boissons, mais qui entraînera des conséquences inattendues et mortelles. Il révèlera plus tard : « Quand j’ai terminé la nouvelle, je me suis dit “Eh bien voilà !" Je venais de découvrir ma voie. J’exagère peut-être mais j’avais l’impression que cette capacité d’écrire était un cadeau divin. »

Le titre original de Bokko-chan, rédigé au verso de deux feuilles de papier à en-tête de l’entreprise, était Oseji o iwanai Bokko-chan (Bokko-chan n’est pas flatteuse). Il gribouillait la plupart de ses ébauches au verso de feuillets déjà utilisés, d’une écriture minuscule qui lui permettait de voir le fil de l’histoire, bien qu’il n’avait pas encore finalisé cette technique.

Cependant, Hoshi avait déjà découvert sa voix très particulière, marquée par des phrases courtes et bien rythmées, sans aucune référence à une période ou un lieu, et avec des personnages sans noms. Le style dans lequel les clients parlaient à Bokko-chan qui répétait leurs paroles était aussi bien établi. Hoshi racontera : « Cette histoire me plaisait, et elle est devenue le moule pour toutes celles qui ont suivi. J’avais découvert un style qui me convenait, et cette œuvre est devenue le point de départ pour tout le reste. C’est grâce à Bokko-Chan que j’en suis arrivé là. »

Un écrivain doit avoir une perspective unique pour réussir. Selon l'un de ses amis qui le connaissait quand il était encore le secrétaire politique de son père, Hoshi Shinichi en était très conscient et cherchait toujours à approfondir ses connaissances, épluchant les journaux et les magazines qui venaient de l’armée d’occupation à la poursuite de nouvelles idées. Certaines de ses nouvelles, comme Saigo no Chikyûjin (Le dernier terrien) ont même des thèmes bibliques. Ses journaux intimes révèlent qu’il été allé à l’église un certain temps.

Unique en son genre

Nous savons que Hoshi dévorait la littérature étrangère. Un de ses disciples, Esaka Yû, a hérité de sa vaste bibliothèque et avait remarqué qu’il avait une collection complète des trois grands magazines japonais sur les mystères, Hitchcock Magazine, Manhunt, et la version japonaise de Ellery Queen Mystery Magazine. Selon Esaka, Hoshi l’encourageait souvent à lire des nouvelles étrangères.

L’écrivain Aramata Hiroshi, qui a lu les oeuvres de Hoshi depuis ses débuts, remarque : « Beaucoup pensent qu’ils sont capables d’écrire dans le style de Hoshi, mais une fois qu’ils s’y mettent, ils n’arrivent pas à assurer. » Certains disent que l’influence occidentale sur son œuvre est trop prononcée, mais ce point-là se comprend davantage si l'on tient compte de l’impact de ce que Aramata appelle « la convivialité et le snobisme de la culture américaine ».

Après avoir trouvé sa voie bien particulière dans Bokko-chan, Hoshi lança son style de micronouvelles inimitables qui lui permis de devenir l'un des auteurs les plus appréciés d’un public très varié. En octobre 1983, Hoshi publia sa 1001e nouvelle, après quoi il s'intéressa aux contes populaires, ayant déclaré qu’il continuerait de publier tant qu'il était satisfait de ses écrits. Il travailla également à revoir le vocabulaire de ses anciennes œuvres.

Durant mes recherches, j’ai été profondément frappé par le volume de brouillons, d’ébauches, et de manuscrits sans noms. Le dur labeur de produire autant est aux antipodes de l’IA générative qui crée des romans en quelques secondes. En cette année centenaire de la naissance de Hoshi, sa fille, Marina, a découvert Seichi (Terre sacrée), une nouvelle qui n’avait jamais été publiée. L’ayant intégrée dans le recueil publié pour commémorer le centenaire, elle explique : « Aujourd’hui, tout le monde parle de la consommation d’électricité par l’IA. On peut dire qu’il avait vu juste quand il avait parlé d’un monde où tout serait possible tant qu’on avait de l’électricité. »

Alors que je travaille à la constitution d’une base de données recensant l’ensemble de l’œuvre de Hoshi, je me plais à penser que ses archives recèlent peut-être encore de nombreuses histoires inédites. L’idée que Hoshi continue, aujourd’hui encore, à nous réserver des surprises me fait sourire.

(Note : Bokko-Chan est le seul livre de Hoshi Shinichi publié en français. Édition Omaké Books, 2020. Traduit par Florent Gorges et Emmanuel Pettini.)