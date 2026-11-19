En gyotaku, on encre des poissons pour en garder un souvenir de papier. Au Japon, on voit parfois de ces natures mortes monochromes accrochées aux murs de gîtes de pêcheurs et de restaurants de fruits de mer, mais récemment, la pratique a évolué. Elle a notamment pris des couleurs. De nos jours, il est possible de générer des nature mortes de poisson à partir d’une simple photo. Faisons le point, voici un guide pratique pour tout savoir et se lancer dans cet « art japonais du poisson ».

Une pratique de samouraïs

Cette empreinte intitulée « Carpe carassin du canal de Kinshibori » (Kinshibori no funa) date de 1839. Ce serait le plus ancien gyotaku connu au Japon. (Avec l’aimable autorisation du Musée de la ville de Tsuruoka)

Shônai, aux alentours de Tsuruoka, dans la préfecture de Yamagata, est considérée comme le berceau du gyotaku.

Pendant l'époque d'Edo (1603-1868), le clan de Shônai poussait ses guerriers à s’exercer à la pêche côtière pour qu’ils fortifient leur corps et leur esprit. Les samouraïs devaient tout d’abord parcourir entre 12 et 20 kilomètres pour se rendre sur les lieux de pêche. Armés de leurs longues cannes à pêche, ils prenaient les sentiers de montagne avant l’aube. Puis, debout sur le rivage de la mer du Japon balayé par les embruns, ils attendaient, immobiles, que le poisson morde et espéraient avoir l’occasion de se mesurer à une grosse prise. Ils devaient faire montre d’endurance physique, mais aussi de force mentale et avoir une grande vivacité d’esprit, un processus qui s’apparente en effet à un entraînement d’arts martiaux.

Après l’épreuve (shôbu), si le poisson avait mordu, les guerriers cherchaient à immortaliser leurs prises en en gardant une empreinte encrée comme on prendrait des photos ou tiendrait un registre. Au Japon, le plus ancien témoignage de cette pratique appelée « gyotaku » a été consigné sous le titre « Carpe carassin du canal de Kinshibori » (Kinshibori no funa) : on y voit une carpe carassin pêchée à Edo, dans le canal de Kinshibori, par Sakai Tadaaki (9e seigneur du fief de Shônai). L’empreinte est conservée dans les collections du Musée de la ville de Tsuruoka.

Les empreintes à l’encre noire cèdent la place à des œuvres colorées

Gyotaku artistiques réalisés par les membres de l’association Tatsu no Ko Kai. (© Nomura Kazuyuki)

Le traditionnel gyotaku à l’encre noire permettait un rendu fidèle des contours et de la taille d’un poisson. Après-guerre, en parallèle à l’essor de la photographie, l’art du gyotaku a évolué et a pris des couleurs. Les empreintes polychromes (shikisai bijutsu gyotaku) mettaient mieux à l’honneur les caractéristiques des différents poissons.

On représente désormais plusieurs poissons à la fois, on fait figurer des plantes aquatiques ou on utilise des dégradés de couleurs pour signifier les reflets et rendre les contrastes. Le poisson n’est plus qu’un élément de la scène, on s’éloigne déjà du simple trophée de pêche.

Gyotaku numérique où figure la fiche signalétique du poisson ainsi que la date et le matériel de pêche utilisé. (Avec l’aimable autorisation de Re:Fish)

Bien sûr, à chacun son gyotaku. De nombreux pêcheurs à la ligne trouvent encore que le gyatoku à l’ancienne est un très beau moyen de garder un souvenir de la grosseur de leur prise. Mais le gyotaku numérique à d’autres atouts.

Cette méthode permet en effet, sur la base d’une photo numérique de produire une image agrandie du poisson en légendant l’espèce pêchée et en indiquant par exemple la longueur, le poids, la date et le lieu de la prise ainsi que le nom du pêcheur. De plus, le poisson peut ensuite être relâché. Et puisqu’il ne s’agit pas d’une empreinte directe, on peut aussi immortaliser une ancienne prise grâce à une vieille photo. Cette technique permet de générer un souvenir tangible de n’importe quel poisson mémorable.

User de la couleur

Tatsu no Ko Kai est une association qui promeut les techniques du gyotaku artistique à Tokyo et Yokohama. Marwa Adly est égyptienne, elle travaille à Nippon.com. Elle a participé à une séance d’initiation et s’est essayée à la réalisation d’un gyotaku de daurade rouge.

On voit ici Marwa Adly, de Nippon.com, s’initier au gyotaku artistique auprès de Saitô Tatsumi de l’association Tatsu no Ko Kai. (© Nomura Kazuyuki)

Il existe deux sortes de méthodes pour le gyotaku : directe (chokusetsu-hô) ou indirecte (kansetsu-hô).

En prise directe, on applique de l’encre ou de la peinture directement sur le poisson, puis on pose du papier pour en prendre l’empreinte. Cette méthode ressemble à la technique de l’estampe et elle donne au final une image inversée (latéralement de gauche à droite) du sujet.

On se sert d’une boule de coton enveloppée de soie (tanpo) imprégnée de colorant pour transférer la couleur sur le papier en tapotant. (© Nomura Kazuyuki)

Marwa s’est essayée à la méthode indirecte : elle a posé une fine feuille de papier japonais (washi) sur le poisson qu’elle a ensuite tapotée à l’aide d’une boule de coton enveloppée de soie (tanpo) imprégnée de colorant pour y déposer la couleur choisie. La technique relève de l’estampage : comme quand on pose du papier sur une pièce de monnaie de papier et qu’on crayonne pour en relever les motifs.

Les tables de travail sont couvertes de papier, de couleurs et d’ustensiles : des vaporisateurs et des tampons (tanpo) de différentes tailles. Tatsu no Ko utilise sept teintes de couleurs spécialement sélectionnées qui sont mélangées pour rendre chaque espèce de poisson.

On appose une feuille de papier japonais (washi) sur le poisson puis on retire l’excès d’humidité. (© Nomura Kazuyuki)

Après avoir fixé le poisson, Marwa a apposé une feuille de papier japonais sur sa daurade, elle a humidifié le papier au vaporisateur, puis elle l’a délicatement pressé pour coller à la silhouette du poisson. Elle a ensuite lissé les plis et retiré l’excès d’eau. Le moment était venu de passer à la mise en couleur.

Elle superpose le bleu, le jaune, le gris, le rouge et le brun pour faire ressortir la forme du poisson. (© Nomura Kazuyuki)

Son instructrice la guide : « N’appuyez pas trop fort, tapotez doucement », explique Saitô Tatsumi. Marwa commence par appliquer du bleu sur le dos du poisson. Le bleu n’est qu’une base, il est encore difficile de se figurer le résultat final. Elle ajoute au fur et à mesure du jaune, du gris, du rouge et du brun, continue de tapoter et obtient des zones plus sombres. Plus elle s’approche du ventre du poisson, moins elle tapote fort pour rester sur des teintes claires. Elle fait ressortir l’opercule des branchies et laisse quelques taches blanches sur le dos pour suggérer des reflets de lumière. Superposer les couleurs plutôt que de simplement peindre l’ensemble d’un seul coup permet de mieux faire ressortir la silhouette et les écailles du poisson.

Elle ajoute peu à peu les couleurs en observant attentivement le rendu et les détails. (© Nomura Kazuyuki)

« Généralement, plus on avance, plus on voit apparaître les petits détails, comme la position des “narines” par exemple. », explique Saitô. Marwa acquiesce : « C’est la première fois que je regardais un poisson aussi attentivement. » En effet, pour réussir un gyotaku, il faut veiller à chaque détail, repérer le renflement autour des branchies, la position des écailles, ou la place des rayons épineux de chaque nageoire. Car ce n’est pas la même chose que de regarder un poisson dans une assiette, on l’observe rarement aussi soigneusement.

Une fois l’estampage du corps terminé, Marwa passe à la tête et aux nageoires. Il faut déplacer le papier, tapoter pour rendre chaque crête de nageoires, puis ajouter une légère touche de couleur à la membrane intercalaire.

On ajoute des touches de pigment blanc obtenu à partir de coquillages broyés appelé gofun, pour créer un reflet et rendre l’empreinte plus réaliste. (© Nomura Kazuyuki)

Les daurades sont connues pour le reflet bleu de leurs écailles, Marwa utilise donc un coton-tige pour parsemer un peu de pigment blanc fait de poudre de coquillages (gofun) qu’elle recouvrira ensuite d’un peu de bleu.

En guise de touche finale, Saitô peint les yeux du poisson au pinceau. Elle s’acquitte de cette tâche importante d’une main experte. Toute erreur à ce stade peut gâcher le rendu du gyotaku. Il serait en effet dommage de lui donner l’aspect de ces banderoles appelées koi-nobori que l’on fait flotter au vent pour la fête des enfants. Elle l’esquisse en quelques coups de pinceau habiles, sans oublier de laisser une touche de blanc en haut de l’oeil pour le rendre vivant.

L’œil est dessiné au pinceau à la toute fin. (© Nomura Kazuyuki)

Le plaisir de révéler soi-même les beautés de la nature

Il ne reste plus qu’à signer et écrire l’idéogramme 拓 (taku) signifiant estampage. La nature morte de Marwa est achevée. Sur une base de bleu et de gris, l’image est née des touches de rouge et de jaune et ainsi s’est desiné le souvenir vivant d’une daurade sortant de l’eau.

« Au début, je n’avais aucune idée de la couleur que cela prendrait. Je ne pensais pas que cela pourrait être aussi beau. Je n’avais jamais remarqué ces petits détails. Grâce à cet art merveilleux, j’ai ressenti les beautés de la nature », explique Marwa.

La professeure et son élève posent avec le gyotaku achevé. (© Nomura Kazuyuki)

Cette impression, elle ne l’aurait sans doute pas eue si elle n’avait pas pris le temps, si elle n’avait ni pris le soin de poser soigneusement le papier et les couleurs. La facile instantanéité d’une photo ne permet pas de faire monter ces émotions. Et quand Marwa raconte avoir eu l’impression de voir le poisson en détail pour la première fois, cela dit bien l’intérêt du gyotaku. Le processus est partie prenante du plaisir final.