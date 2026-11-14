Le temple de Nara appelé Kôfuku-ji abrite un chef-d’œuvre, une statue à trois visages et six bras sculptée il y a près de 13 siècles. Partons à la découverte de ce Ashura atemporel aux traits si expressifs.

La statue d’Ashura du temple Kôfukuji, à Nara, semble à la fois empreinte de tristesse et tournée vers l’avenir avec une détermination tranquille. Classée trésor national, elle constitue l’un des plus beaux exemples de la sculpture bouddhique de l’époque Tenpyô (710-783).

(© Muda Tomohiro)

La fondation du Kôfuku-ji remonte au VIIe siècle. À l’époque, un temple alors appelé Yamashina-dera est construit à Kyoto pour le rétablissement de Fujiwara no Kamatari qui est le père du puissant clan Fujiwara. Mais ce temple est ensuite transféré à la capitale, installée à l’époque à Asuka. Puis le fils de Kamatari, Fuhito, le déplace encore à Nara et le rebaptise Kôfuku-ji.

En 734, l’impératrice Kômyô (fille de Fuhito et épouse de l’empereur Shômu) fait construire un pavillon d’Or en l’honneur de sa défunte mère, à l’ouest du Kôfuku-ji. Elle y installe une statue de Shakyamuni (le Bouddha historique) s’adressant à ses dix principaux disciples, il est escorté des huit gardiens de l’enseignement bouddhique.

Ashura est l’un de ces dieux gardiens. Il tirerait son nom de la divinité guerrière Asura qui s’oppose traditionnellement à Indra dans la tradition hindoue. En japonais, shuraba signifie « scène de carnage », ce terme vient du conflit qui vit s’affronter les deux déités. Mais dans le panthéon bouddhique, Ashura est un gardien bienveillant qui protège le Dharma. Après avoir entendu les enseignements du Bouddha, il a en effet fait repentance et renoncé à ses penchants vengeurs.

La silhouette de cette statue à trois visages et six bras est élancée et harmonieuse. Ses gestes sont souples, ce Ashura respire l’élégance. Son regard laisse pourtant entrevoir une forme d’angoisse, on sent un fort élan spirituel derrière son visage empreint de solennité. Elle a été sculptée suivant la technique dite de laque sèche (dakkatsu kanshitsu) importée de Chine pendant l’époque de de Nara (710-94). Plusieurs couches de toile de chanvre imbibées de laque ont été appliquées sur un noyau d’argile. Une fois la laque durcie, l’argile a été retirée et la surface polie à l’aide d’un mélange de laque et de sciure de bois. Cette méthode permettait d’atteindre une incroyable finesse de détail et un degré de réalisme sans précédent.

(© Muda Tomohiro)

Tout au long de son histoire, le pavillon d’Or occidental a connu plusieurs incendies, l’édifice a dû être réparé à de nombreuses reprises, mais il ne sera pas reconstruit après le terrible incendie de 1717, car le clan Fujiwara est alors sur le déclin. Les statues ayant été épargnées, la plupart sont aujourd’hui exposées dans la Salle des Trésors nationaux du temple.

En effet, les statues en laque sèche sont plus légères que celles en bronze doré ou en argile : Ashura ne pèse que 15 kg environ. Il était donc facile de la mettre rapidement en sécurité en cas d’incendie, sa légèreté a sûrement joué dans sa préservation.

Le visage du côté gauche de la statue (pour le regardeur) se mordille légèrement la lèvre inférieure. On dirait un jeune homme en proie à un tourment intérieur. (© Muda Tomohiro).

Ashura porte des sandales. Ce détail inhabituel pour une statue bouddhique lui donne une apparence résolument humaine à la figure. (© Muda Tomohiro)

« Le visage de face est souvent décrit comme celui d’un jeune homme affligé », raconte le photographe Muda Tomohiro. « En photographiant la statue, j’ai trouvé son regard plutôt intelligent et lucide.

« On sent une détermination calme et ferme, un effort délibéré pour dompter la faiblesse et les dilemmes intérieurs. On a l’impression que ce flux d’émotions irradie de ses six bras. »

(© Muda Tomohiro)

La statue d'Ashura