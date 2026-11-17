Un nouvel ouvrage publié au Japon s’appuie sur les témoignages de personnes ayant participé à la réalisation du film d’animation de Takahata Isao, Le Tombeau des lucioles, ainsi que sur les carnets du réalisateur lui-même. Une immersion dans les coulisses d’un classique déchirant de l’animation.

Un accès privilégié

Le nouvel ouvrage de Terakoshi Yôko, intitulé «Takahata Isao et Le Tombeau des lucioles » (Takahata Isao to Hotaru no haka), récemment paru en japonais, fait suite à son documentaire sur le sujet, diffusé en août 2025 sur la chaîne éducative de la NHK. S’appuyant sur les témoignages de nombreuses personnes ayant participé à la réalisation du film, fourmillant de détails qui n’avaient pas pu être mentionnés dans le documentaire, l’ouvrage nous livre un récit détaillé de la naissance d’un grand classique des films d’animation.

À l’instar de Hayao Miyazaki (né en 1941), Takahata Isao (1935-2018) était un maître de l’animation japonaise. Diplômé de l’Université de Tokyo, il a rejoint Tôei Animation en 1959. Après avoir travaillé sur Horus, prince du Soleil, il a intégré une autre société de production, où il a réalisé plusieurs séries d’animes pour la télévision, notamment Heidi et Marco. Il a également occupé le poste de producteur lors de la réalisation du film Nausicaä de la Vallée du Vent. Et en 1985, c’est la consécration ; il co-fonde le Studio Ghibli avec Miyazaki Hayao et Toshio Suzuki (aujourd’hui président du studio).

Il réalise notamment Le Tombeau des lucioles (1988), Souvenirs goutte à goutte (1991), Pompoko (1994), Mes voisins les Yamada (1999) et Le Conte de la princesse Kaguya (2013).

Takahata n’aimait guère les journalistes, et détestait qu’ils mettent leur nez dans les coulisses de ses productions. Cependant, l’auteure de ce livre a gagné sa confiance, devenant la seule productrice télévision autorisée à suivre de près la production de son film Le Conte de la princesse Kaguya. En 2019, après la mort de Takahata, sept cahiers contenant des notes pour la création et des idées pour le film Le Tombeau des lucioles ont été découverts dans le garage du producteur, précieux support pour le documentaire de la NHK.

« Ce film ne se positionne pas contre la guerre »

Le Tombeau des lucioles a été adapté d’une nouvelle du même nom, écrite par Nosaka Akiyuki, s’inspirant des expériences qu’il a vécues pendant la guerre. Les lucioles évoquées dans le titre symbolisent les jeunes victimes qui ont péri pendant le conflit. L’histoire se déroule à Kobe vers la fin de la guerre du Pacifique, alors que de nombreux raids aériens américains s’abattent sur la ville. Après avoir perdu leurs parents, Seita, 14 ans, et sa petite sœur Setsuko, âgée de 4 ans, vivent chez leur tante. Mais celle-ci les maltraite et ils finissent par s’enfuir. Le film raconte l’histoire déchirante de ces deux enfants innocents et abandonnés de tous, impuissants contre les horreurs de la guerre.

Terakoshi avait entendu Takahata lui-même dire que Le Tombeau des lucioles n’était « pas un film qui se positionne contre la guerre », une affirmation surprenante qui soulève de nombreuses questions. Quelles étaient les intentions du réalisateur lorsqu’il décrivait la guerre dans son film ? Pourquoi tenait-il tant à adapter précisément cette histoire en film d’animation ? Et quels éléments du film ont été ajoutés par Takahata, lui qui avait la réputation d’être fidèle à son œuvre originale ? Où ces changements apparaissent-ils, et que voulait-il faire en ajoutant ces éléments ?

Le thème principal du livre est justement la recherche de réponses à ces questions. Takahata Isao lui-même a vécu les raids aériens qui se sont abattus sur la ville d’Okayama, alors qu’il n’avait que neuf ans, réchappant de justesse à l’un d’entre eux.

Projeté en même temps que Mon voisin Totoro

En 1988, Le Tombeau des lucioles est sorti en même temps que Mon voisin Totoro de Miyazaki Hayao. Les deux films devaient initialement durer près de 60 minutes chacun mais cela n’aurait pas suffi pour une sortie en salle. Il a donc été décidé de les projeter tous les deux, ensemble, pour une durée totale de 120 minutes. Au final, chacun des films avait une durée de 90 minutes. Le Japon était alors en pleine bulle économique, et l’argent coulait à flot.

Je me souviens avoir vu les deux films au cinéma, à Yûrakuchô, un quartier de Tokyo. Le premier film était Mon voisin Totoro, une œuvre douce, un conte de fée chaleureux, où l’on fait la connaissance de deux sœurs, Satsuki et Mei, qui déménagent à la campagne avec leur père, alors que leur mère est en convalescence. Là-bas, elles rencontrent Totoro, une mystérieuse créature qui vit non loin de leur maison. Puis a été projeté le deuxième film, Le Tombeau des lucioles. Le contraste est total ; d’une histoire lumineuse, on bascule dans une atmosphère sombre, laissant peu de place à l’espoir.

Le réalisme des images était si saisissant que j’avais peine à croire qu’il s’agissait d’un film d’animation. Dans Le Tombeau des lucioles, nous faisons la connaissance d’un frère et de sa jeune sœur, alors qu’ils cherchent désespérément à fuir les horreurs de la guerre. J’ai senti mes larmes couler lorsque j’ai vu les conditions déplorables dans lesquelles ils vivaient, luttant chaque jour pour manger à leur faim. Dans une scène particulièrement déchirante, on les voit verser de l’eau dans une boîte de bonbons vide, prêts à n’importe quoi pour goûter à ne serait-ce qu’un peu de douceur. Setsuko, qui n’a plus que la peau sur les os, finit par mourir de faim. Je n’ai pas été le seul à avoir été ému par cette scène. Tout autour de moi, de nombreuses personnes sanglotaient.

La présentation d’un chef-d’œuvre inachevé

Vers la fin du film, la couleur disparaît soudainement, ne laissant place qu’à de simples contours sur un arrière-plan. Je pensais qu’il s’agissait d’un choix artistique pour renforcer l’effet dramatique. En fait, rien de tout ça, le film n’avait tout simplement pas pu être terminé à temps avant la sortie en salle.

Les années ont passé et je me souviens de moins en moins des scènes concernées mais le livre révèle qu’elles comprennent notamment la scène dans laquelle Seita est roué de coups après avoir été surpris en train de voler de la nourriture dans un champ, et une autre où il place le corps de sa sœur Setsuko dans une boîte avant d’y mettre le feu. Ces scènes ont été colorisées après la sortie du film. La version disponible est celle du film terminé. En s’appuyant sur les témoignages de personnes ayant participé à la production, Terakoshi Yôko explique, en retraçant son histoire, pourquoi le film n’avait pu être terminé à temps.

Contrairement à Miyazaki, qui préfère développer ses idées tout en dessinant, Takahata, lui, ne dessinait pas. Au contraire, il élaborait la progression de l’histoire de manière logique, en noircissant des carnets entiers d’idées, cherchant sans cesse à les améliorer. Grâce aux technologies, il est maintenant possible de décrire de telles scènes de façon réaliste même dans des films en prises de vue réelles. Mais pour Takahata, « seule l’animation peut représenter un paysage réduit en cendres », ajoutant que « seule l’animation peut faire ressortir toute la puissance de cette histoire ».

L’animation étant constituée de dessins, Takahata n’acceptait aucun compromis lorsqu’il s’agissait de réalisme et de véracité. Ce qu’il ne voulait surtout pas, c’est que les images « mentent ». Ce refus de tout compromis a été lourd de conséquences pour la production, entraînant de nombreux retards, faisant de ce film une véritable épreuve. Aujourd’hui, la plupart des animes sont produits par ordinateur, mais à cette époque, chaque cadre devait être dessiné à la main.

Les réminiscences d’un fantôme

Le film s’ouvre sur une voix-off. Aucun visage, seulement une voix : « La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. » Seita, qui a déjà quitté ce monde n’est plus qu’un fantôme qui revient sur sa vie pendant la guerre. Ce choix d’ouverture du film était celui de Takahata. Rien de tout cela dans œuvre originale. Mais pourquoi cette initiative ? Que cherchait-il à exprimer ? Et pourquoi a-t-il insisté sur le fait que Le Tombeau des lucioles n’est pas un « film qui se positionne contre la guerre » ? Le livre offre des perspectives intéressantes sur ces questions, en recueillant les opinions de différentes personnes ayant participé à la production du film.

Takahata espérait que le public verrait dans cette histoire un message d’actualité. Selon lui, « les jeunes d’aujourd’hui devraient pouvoir s’identifier à Seita ». Suzuki Toshio lui aussi affirme catégoriquement dans ce film qu’il ne s’agit pas d’opposition à la guerre, mais de l’amour entre un frère et une sœur. Terakoshi Yôko conclut toutefois que les deux interprétations sont recevables, soulignant que « Takahata Isao lui-même n’avait pas une seule réponse ». Elle ajoute que l’important pour nous est de continuer à nous poser des questions.

Pour Terakoshi, la participation de Takahata en tant que réalisateur est ce qui a fait du Tombeau des lucioles un classique intemporel. Un argument que ce nouvel ouvrage a su mettre en lumière avec clarté et conviction, hommage sincère rendu à un maître de l'animation japonaise.