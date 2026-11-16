يكشف كتاب جديد صدر في اليابان عن كواليس إنتاج فيلم الأنيمي الكلاسيكي المؤثر «قبر اليراعات»، للمخرج تاكاهاتا إيساو، مستندًا إلى شهادات عدد من المشاركين في إنجاز الفيلم، إلى جانب دفاتر المخرج الخاصة، ليسلّط الضوء على خلفيات هذا العمل الذي ترك أثرًا عميقًا في نفوس المشاهدين.

إتاحة الوصول إلى كواليس العمل عن قرب

صدر مؤخرا باللغة اليابانية كتاب تيراكوشي يوكو الجديد ”تاكاهاتا إيساو و”قبر اليراعات““، وهو امتداد لفيلمها الوثائقي عن الموضوع نفسه، والذي عرض على القناة التعليمية التابعة لهيئة NHKفي أغسطس/آب 2025. ويستند الكتاب إلى شهادات الكثير من الأشخاص الذين شاركوا في إنتاج الفيلم، ويضم قدرا وافرا من التفاصيل التي لم يكن من الممكن إدراجها في الوثائقي، ليقدم توثيقا دقيقا لكواليس إنتاج إحدى كلاسيكيات ال أنيمي.

إلى جانب مييازاكي هاياو (1941-)، يعد تاكاهاتا إيساو (1935-2018) أحد رواد ال أنيمي الياباني. تخرج من جامعة طوكيو وانضم إلى توي أنيميشن عام 1959. وبعد عمله في فيلم ”الأمير الصغير“، انتقل إلى شركة إنتاج أخرى، حيث أنتج عددا من مسلسلات ال أنيمي التلفزيونية، من بينها ”هايدي، فتاة الألب“ و”وداعا ماركو“. كما عمل منتجا لفيلم مييازاكي ”ناوسيكا أميرة وادي الرياح“، وفي عام 1985 شارك مع مييازاكي وسوزوكي توشيو (الرئيس الحالي للاستوديو) في تأسيس استوديو غيبلي.

ومن بين الأفلام التي أخرجها تاكاهاتا في استوديو غيبلي ”قبر اليراعات“ (1988)، ”مطر الذكريات“ (1991)، و”حرب الراكون“ (1994)، و”جيراني من عائلة يامادا“ (1999)، و”حكاية الأميرة كاغويا“ (2013).

كان تاكاهاتا قليل الكلام، ولم يكن مرتاحا لأن يتعمق الصحفيون في كواليس أعماله الإنتاجية. إلا أن مؤلفة هذا الكتاب حازت ثقته، وكانت المخرجة التلفزيونية الوحيدة التي سمح له بمتابعة إنتاج ”حكاية الأميرة كاغويا“ عن قرب. وفي عام 2019، بعد وفاة تاكاهاتا، عثر في مرآب منزله على سبعة دفاتر تضمنت ملاحظاته الإبداعية وأفكاره الخاصة بفيلم ”قبر اليراعات“، وهو ما وفر الفكرة والمواد اللازمة لإنتاج الوثائقي الذي أنتجته هئية الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

”ليس فيلما مناهضا للحرب“

استلهم فيلم ”قبر اليراعات“ من قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه للكاتب نوساكا أكييوكي، استند فيها إلى تجاربه الشخصية خلال الحرب. وترمز اليراعات في العنوان إلى الأرواح الشابة التي انطفأت في ريعان شبابها. تدور أحداث القصة في مدينة كوبي خلال الأيام الأخيرة من حرب المحيط الهادئ، بينما كانت المدينة تتعرض لغارات جوية أمريكية مكثفة. وبعد فقد سيتا البالغ من العمر 14 عاما، والديه عاش هو وشقيقته سيتسوكو، البالغة من العمر 4 أعوام، لفترة مع عمتهما. لكنهما، بعدما عجزا عن تحمل معاملتها التمييزية، قررا مغادرة منزلها وشق طريقهما بنفسيهما في الحياة. ويروي الفيلم القصة المؤثرة لهذين الشقيقين الساذجين والمعزولين، اللذين جرفتهما أهوال الحرب من دون أن يجدا من يمد لهما يد العون.

كانت تيراكوشي قد سمعت تاكاهاتا نفسه يقول إن فيلم ”قبر اليراعات“ ”ليس فيلما مناهضا للحرب“. ويثير هذا التصريح المفاجئ سلسلة من التساؤلات: ما الذي أراد تاكاهاتا التعبير عنه من خلال تصوير الحرب؟ ولماذا كان مصمما على تحويل هذه القصة تحديدا إلى فيلم أنيمي؟ وما هي العناصر التي أضافها تاكاهاتا إلى الفيلم، رغم شهرته بالالتزام الشديد بالمادة الأصلية؟ وأين ظهرت هذه التعديلات، وما الذي كان يسعى إلى تحقيقه من خلالها؟

ويشكل البحث عن إجابات لهذه الأسئلة محور هذا الكتاب. وكان تاكاهاتا نفسه قد عايش غارات جوية على مسقط رأسه أوكاياما عندما كان طفلا في التاسعة من عمره، ونجا منها بأعجوبة.

عرض مزدوج مع فيلم ”جاري توتورو“

في عام 1988، عرض فيلم ”قبر اليراعات“ ضمن عرض مزدوج إلى جانب فيلم ”جاري توتورو“ للمخرج مييازاكي. وكان من المقرر في البداية أن تكون مدة كل فيلم حوالي 60 دقيقة، إلا أن هذه المدة كانت قصيرة جدا لعرض سينمائي مستقل، لذا تقرر عرضهما معا كعرض مزدوج مدته 120 دقيقة. وفي النهاية، بلغت مدة كل من الفيلمين حوالي 90 دقيقة. وقد بدأ هذا العرض المزدوج في وقت كانت فيه اليابان تعيش ذروة اقتصاد الفقاعة، وسط وفرة مالية كبيرة.

أتذكر أنني شاهدت هذا العرض المزدوج في إحدى دور السينما بمنطقة يوراكوتشو في طوكيو. بدأ العرض بفيلم ”جاري توتورو“، وهو حكاية خيالية دافئة ومفعمة بالمشاعر عن الأختين ساتسوكي ومي، اللتين انتقلتا مع والدهما إلى منزل في الريف بينما كانت والدتهما تتعافى من المرض. وهناك التقتا بتوتورو، ذلك المخلوق الغامض الذي يعيش في الجوار. ثم جاء دور فيلم ”قبر اليراعات“ فتبدل الجو فجأة إلى أجواء من اليأس والقتامة.

كانت المشاهد واقعية إلى حد يصعب معه تصديق أنني أشاهد فيلم أنيمي. يروي الفيلم رحلة أخ وأخته الصغيرة البريئة وهما يفران يائسين من ويلات الحرب. اغرورقت عيناي بالدموع وأنا أشاهد حياتهما البائسة داخل ملجأ، وهما يكافحان لإيجاد الطعام. ومن أكثر المشاهد تأثيرا ذلك الذي يصبان فيه الماء داخل علبة فارغة كانت تحتوي على حلوى صلبة، متلهفين لتذوق ولو أثر ضئيل من الحلاوة. وبحلول اللحظة التي فارقت فيها سيتسوكو الهزيلة الحياة بسبب سوء التغذية، كان صوت البكاء يتردد من المقاعد المحيطة بي.

تحفة فنية عرضت قبل اكتمالها

في نهاية الفيلم، ظهرت لقطة قصيرة اختفى فيها اللون فجأة، ولم تبق سوى الرسوم الخطية على خلفية بيضاء. وقد افترضت آنذاك أن ذلك كان خيارا فنيا جريئا يهدف إلى إحداث تأثير درامي. لكن الحقيقة هي أنه لم يكن هناك وقت كاف لإكمال الفيلم قبل موعد عرضه.

ومع مرور السنوات، أصبحت ذاكرتي بشأن المشاهد التي تأثرت بذلك غير واضحة، إلا أن الكتاب يكشف أنها تشمل المشهد الذي يتعرض فيه سيتا للضرب بعد ضبطه وهو يسرق الطعام من أحد الحقول، ومشهدا آخر يضع فيه جثمان أخته سيتسوكو في صندوق ثم يشعل فيه النار. وقد أضيفت الألوان إلى هذين المشهدين لاحقا، أما النسخة المتوفرة اليوم فهي النسخة المكتملة من الفيلم. واستنادا إلى شهادات عدد من المشاركين في إنتاج الفيلم، تعيد تيراكوشي بناء قصة تعثر إنجاز الفيلم قبل الموعد النهائي.

وعلى خلاف مييازاكي، الذي يفضل تطوير أفكاره أثناء الرسم، لم يرسم تاكاهاتا بنفسه. فقد اعتمدت طريقته على بناء تسلسل القصة بصورة منطقية، فيملأ دفاتره بأفكاره المكتوبة بخط صغير جدا، ثم يعيد تنقيحها باستمرار. ورغم أن التطور التقني في صناعة الأفلام قد يجعل من الممكن اليوم تجسيد مثل هذه المشاهد بواقعية حتى في الأفلام الحية، إلا أن تاكاهاتا كان يؤكد آنذاك أن ”الرسوم المتحركة وحدها قادرة على تصوير مشهد تحول إلى رماد“، وكان مقتنعا بأن ”الرسوم المتحركة وحدها قادرة على إبراز القوة الكاملة لهذه القصة“.

وبما أن الرسوم المتحركة تقوم أساسا على الرسم، فإن تاكاهاتا لم يكن يقبل أي مساومة فيما يتعلق بالواقعية والدقة، وكان مصمما على ألا ”تكذب“ الصور. وكان هذا الإصرار سببا في تأخر عملية الإنتاج كثيرا عن الجدول الزمني، وجعل العمل على الفيلم أشبه بالمحنة. أما اليوم فتنتج معظم أعمال ال أنيمي رقميا، لكن في ذلك الوقت كان لا بد من رسم كل إطار يدويا.

شبح ينظر إلى الماضي

يفتتح الفيلم بصوت يعلق قائلا ”في ليلة 21 سبتمبر/أيلول 1945، مت“. وهكذا، فإن سيتا الذي رحل عن هذا العالم بالفعل، يظهر كشبح يستعيد أحداث حياته خلال الحرب. كانت فكرة البداية هذه من ابتكار تاكاهاتا نفسه، إذ لا وجود لها في القصة الأصلية. فما الذي أراد التعبير عنه من خلال هذه الإضافة؟ ولماذا أصر على أن فيلم ”قبر اليراعات“ ليس ”فيلما مناهضا للحرب“؟ يقدم الكتاب رؤى ثرية للإجابة عن هذه التساؤلات من خلال استعراض وجهات نظر مختلفة للأشخاص الذين شاركوا في إنتاج الفيلم.

كان تاكاهاتا يأمل أن يرى الجمهور القصة بوصفها حكاية تخاطب واقعنا المعاصر، وكان يقول إن ”شباب اليوم ينبغي أن يكونوا قادرين على التعاطف مع سيتا“. أما سوزوكي توشيو، فيؤكد أن الفيلم لا يدور حول معارضة الحرب، بل حول الحب الذي يجمع بين أخ وأخته. في المقابل، تخلص تيراكوشي إلى أن كل هذه الإجابات صحيحة بطريقتها الخاصة، مشيرة إلى أن ”تاكاهاتا نفسه لم يكن يمتلك إجابة واحدة فقط“ وتضيف أن الأهم هو أن نستمر في طرح الأسئلة.

وتؤمن تيراكوشي بأن مشاركة تاكاهاتا بصفته مخرجا هي التي جعلت ”قبر اليراعات“ عملا كلاسيكيا خالدا. ويبرهن هذا الكتاب الجديد على ذلك بوضوح وإقناع، ويعد بمثابة تحية صادقة لأحد أعلام ال أنيمي الياباني.

تاكاهاتا إيساو تو ”هوتارو نو هاكا“: مابوروشي نو كياكوهون تو نانا ساتسو نو كوسو نوتو أو يوميتوكو (تاكاهاتا إيساو و”قبر اليراعات“: تحليل مسودة السيناريو المفقودة ودفاتر التطوير السبعة) تأليف تيراكوشي يوكو

نشر من قبل شينتشوشا عام 2026

978-4-10-358071-3 :ISBN

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)