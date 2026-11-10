تعود جذور النزعة الإحيائية، أي الاعتقاد بأن عناصر الطبيعة تسكنها أرواح أو قوى روحية، في أعمال ميازاكي هاياو إلى منطقة سُوا بمحافظة ناغانو، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بثقافة جومون اليابانية، العائدة إلى عصور ما قبل التاريخ، وتضم ضريح سُوا تايشا، أحد أقدم الأضرحة في اليابان. وقد امتد تأثير ما يُعرف بـ«المخيلة الشينشوية»، أي الخيال الإبداعي المستمد من منطقة شينشو، إلى جيل جديد من مخرجي الأنيمي، من بينهم ميازاكي غورو، نجل هاياو ميازاكي، وكذلك إلى أبرز المخرجين الذين برزوا في مرحلة ما بعد استوديو غيبلي، مثل أنو هيدياكي وهوسودا مامورو وشينكاي ماكوتو.

النزعة الإحيائية لدى ميازاكي هاياو وعلاقتها بمنطقة شينشو

لقد ذكرت في الجزء السابق أن الفيلسوف أوميهارا تاكيشي ربط بين ميازاكي هاياو وتيدزوكا أوسامو من خلال مسرحية ”غلغامش“. وفي حوار له(*1)، تحدث أوميهارا عن أهمية ثقافة الغابات في عصر جومون، وتطرق إلى ”مهرجان أونباشيرا“ في ضريح سُوا تايشا بمحافظة ناغانو، وهو من أقدم الأضرحة اليابانية. ويُقام المهرجان مرة كل سبع سنوات، ويتضمن سلسلة من الشعائر الدينية، منها إعادة بناء مباني الضريح، واختيار جذوع الأشجار المقدسة وجرّها من الجبال ونصبها داخل حرمه (*2) وتستند هذه الشعائر الدينية إلى الاعتقاد بأن ”الإله، حين تشيخ الشجرة، يحلّ في شجرة أخرى ويبعث فيها الحياة من جديد“.

قاعة الصلاة في المقر الرئيسي للضريح العلوي في سُوا تايشا (©بيكستا)

جذع شجرة ضخم يتم رفعه إلى أعلى وعلى متنه عدد من أتباع المعبد الشينتوي خلال طقوس ”نصب الأعمدة المقدسة“ في مهرجان أونباشيرا. مدينة تشينو بمحافظة ناغانو، مايو/أيار 2022 (©جيجي برس)

لا ترتبط منطقة سُوا، الواقعة في جنوب محافظة ناغانو باستثناء منطقة كيسو، بالدراسات المتعلقة بثقافة جومون فحسب، بل تجمعها أيضًا صلة وثيقة بميازاكي هاياو. ووفقًا لمعلوماتي، فقد كان الناقد الأدبي فوجيتا ناؤيا من أوائل من تناولوا هذه الصِّلات تناولًا شاملًا في كتابه ”الخطيئة والصلاة عند ميازاكي هاياو“: قراءة في تاريخ أعمال غيبلي من منظور النزعة الإحيائية“ (*3).

وقد ازدهرت منطقة سُوا في منتصف عصر جومون (عام 13,000– 400 ق.م)، إذ كانت من أبرز مصادر حجر السبج (زجاج بركاني طبيعي يتكون نتيجة التبريد الفائق السرعة للحمم البركانية الغنية بالسيليكا) المستخدم في صناعة الأدوات الحجرية. ولا تزال في ضريح سُوا تايشا تقاليد ومعتقدات إحيائية حية، منها ”كاجيكيمين“، وهي وثيقة إعفاء كانت تبيح أكل لحم الغزال دون التعرض للدنس حتى في العصور التي حُرّم فيها أكل اللحوم، بما يعكس بقايا ثقافة الصيد وجمع الثمار. ومنها أيضًا مهرجان أونباشيرا المذكور آنفًا، الذي بحث فيه الفنان أوكاموتو تارو المعروف باكتشافه القيمة الفنية لفخار جومون ذي الزخارف اللهبية في خمسينيات القرن العشرين. ومن الذين يعود مسقط رأسهم إلى سُوا عالم الآثار فوجيموري إيئيتشي (1911–1973)، الذي طرح، استنادًا إلى حفرياته في موقع إيدوجيري ببلدة فوجيمي، نظريته الخاصة بشأن ”الزراعة في عصر جومون“، والتي تشير إلى أن سكان منتصف ذلك العصر مارسوا أشكالًا بدائية جدًا من الزراعة إلى جانب الصيد وجمع الثمار.

ولعل كثيرًا من محبي ميازاكي يعرفون أنه كان يمتلك منزلًا ريفيًا في بلدة فوجيمي. وكان المنزل في الأصل ملكًا لأوتا كوجي (1909–1998)(*4)。، والد زوجته أكيمي، وهو مربٍّ فني اشتهر بحركة تعليم فن الطباعة الفنية بعد الحرب العالمية الثانية. وحتى فترة معينة، اعتاد ميازاكي أن يدعو إليه كل صيف أوشي مامورو وأنو هيدياكي وأطفال معارفه لإقامة معسكرات صيفية. ومن المعروف أن أحداثًا وقعت خلال تلك التجمعات ألهمت ميازاكي فكرة فيلم ”المخطوفة“ (2001). وأنَّ رفوف المنزل كانت تضم عددًا كبيرًا من قصص مانغا عصر شووا الموجهة للفتيات، قام أوتا بوضعها هناك، ومنها الأعمال الأصلية التي اقتبس عنها غيبلي لاحقًا فيلمي ”همس القلب“ (1995)، و”من أعلى تلة الخشخاش“ (2011).

إطلالة على جبال ياتسوغاتاكي من جبل نيوكاسا. بلدة فوجيمي في منطقة سُوا بمحافظة ناغانو (©بيكستا)

”مصحة هضبة فوجيمي“ التي تدخلها البطلة ناوكو للعلاج في فيلم ”مهب الريح“. © 2013 ميازاكي هاياو / استوديو غيبلي، NDHDMTK

كذلك تم استلهام أسماء شخصيات في فيلم ”الأميرة مونونوكي“، مثل إيبوشي وكوروكو وأوكّوتو، من أسماء أماكن في بلدة فوجيمي. وفي فيلم ”مهب الريح“ اللاحق، تدخل البطلة ناوكو ساتومي ”مصحة هضبة فوجيمي“ للعلاج. والأهم أن ميازاكي تأثر بشدة بكتاب ”أصل النباتات المزروعة والزراعة“ لناكاو ساوسكي (1916–1993)، صاحب نظرية ”ثقافة الغابات دائمة الخضرة ذات الأوراق العريضة“، وبكتاب فوجيموري ”عالم جومون: الإنسان القديم والجبال والأنهار“. بل إن فوجيموري كان النموذج الذي استُلهمت منه شخصية والد ساتسوكي ومي في فيلم ”جاري توتورو“ (1988)، وهو محاضر جامعي غير متفرغ يدرّس علم الآثار. ومن ثم، وكما يرى فوجيتا الذي أجرى أبحاثًا ميدانية في سُوا، يمكن القول إن هذه المنطقة هي منبع ”الفكر الذي يجمع بين الطهارة الإحيائية التي يتحدث عنها ميازاكي، وقوة الحياة الفوضوية للحشرات وغيرها، وما يرتبط بها من مشاهد دامية“ (*5).

”جيل غيبلي الجديد“: ميازاكي غورو ويونيباياشي هيروماسا

والمهم هنا أن سُوا، بل محافظة ناغانو (شينشو) بأكملها، ربما تكتسب دلالة غير متوقعة عند التفكير في المخيلة التي تحكم الأنيمي الياباني في القرن الحادي والعشرين، بعد ميازاكي وتاكاهاتا، أي في مرحلة ”ما بعد غيبلي“.

فمنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تقريبًا، بدأ استوديو غيبلي بشكل جدي يعهد بإنتاج أعمال جديدة إلى جيل أصغر من المخرجين، خلفًا لميازاكي وتاكاهاتا.

وأبرز هؤلاء المخرجين ميازاكي غورو (59 عامًا)، الابن الأكبر لميازاكي هاياو، ويونيباياشي هيروماسا (53 عامًا)، الذي بدأ مسيرته رسامًا للأنيمي. وقد عمل غورو في البداية مهندسًا لتنسيق المناظر الطبيعية، وتولى تخطيط وتصميم المساحات الخضراء في الحدائق والمدن. وبدأ ارتباطه الوثيق بغيبلي عندما أشرف على التصميم الشامل لمتحف غيبلي في مدينة ميتاكا في طوكيو، الذي تم افتتاحه في عام 2001. كما أشرف على إعادة إنشاء ”منزل ساتسوكي ومي“ في معرض آيتشي الدولي عام 2005. ثم خاض تجربته الإخراجية الأولى بفيلم ”حكايات من إيرثسي“ (2006)، كما أخرج فيلم ”من أعلى تلة الخشخاش“، ومسلسل الأنيمي ”رونيا ابنة قاطع الطريق“ (2014)، وأنيمي ”آية والساحرة“ (تم إنتاج الفيلم في عام 2021). وتولى في السنوات الأخيرة تنسيق الحدائق في متنزه غيبلي، الذي تم افتتاحه عام 2022 داخل متنزه آيتشي التذكاري للمعرض الدولي.

أما يونيباياشي فقد قام بإخراج فيلم ”آريتي المقترضة“ (2010)، ثم فيلم ”عندما كانت مارني هناك“ (2014)، قبل أن يغادر غيبلي وينضم إلى استوديو الأنيمي الجديد ”استوديو بونوك“ (STUDIO PONOC). وأخرج لاحقًا ”ماري وزهرة الساحرة“ (2017)، والفيلم القصير ”كانيني وكانينو“ (2018).

وقد تناولت بالتفصيل العناصر التي تربط غورو ويونيباياشي بمرحلة ما بعد غيبلي في كتابي ”غيبلي في مرحلة ما بعد الحرب“. لكن ما قلّ التطرق إليه هو أن كليهما يرتبط، وعلى نحو غير متوقع، بمحافظة ناغانو (شينشو).

ففيلم يونيباياشي ”عندما كانت مارني هناك“ مقتبس من رواية للأطفال للكاتبة البريطانية جوان جي روبنسون، لكنه ينقل أحداثها من إنجلترا إلى اليابان المعاصرة. وتدور القصة في بلدة خيالية مستوحاة من الأراضي الرطبة في هوكايدو، ومنها مستنقعات كوشيرو. غير أن القصر الذي تقيم فيه مارني، المعروف باسم ”قصر المستنقع“، استُلهم من مبنى ”سويكيوسو“ الذي صممه المعماري ويليام ميريل فوريس، وشُيّد عام 1931 في كارويزاوا كمنزل صيفي لرجل الأعمال أسا​​بوكي تسونيكيتشي (1877–1955). وهنا تظهر الصلة بشينشو.

”قصر المستنقع“ في فيلم ”عندما كانت مارني هناك“. © 2014 جوان جي روبنسون / كيكو نيوا / استوديو غيبلي، NDHDMTK

أما غورو، فقد تخرج في قسم هندسة الغابات بكلية الزراعة في جامعة شينشو بمدينة ماتسوموتو (قسم علوم الغابات حاليًا). ويستذكر غورو سنواته الماضية قائلًا ”حين كنت على وشك دخول الجامعة، قال لي والدي شيئًا واحدًا: إن سنوات الجامعة الأربع كلها وقت فراغ، وعليك أن تحافظ على وقت الفراغ فراغًا بالفعل. فالجامعة مكان يتيح للمرء نوعًا خاصًا من الوقت. وأعتقد أن شينشو كانت مكانًا رائعًا لقضاء مثل تلك السنوات“ (*6).

ميازاكي غورو خلال مشاركته في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024. حصل استوديو غيبلي على ”السعفة الذهبية الفخرية“. الصورة: ABACA / Marechal Aurore / كيودو إيميجز

وكان فيلم ”من أعلى تلة الخشخاش“ الذي أخرجه غورو مقتبسًا بدوره من مانغا للفتيات كانت على رفوف منزل والده الريفي. لكن الأهم في فهم علاقة غورو بمنطقة شينشو ضمن سياق ”ما بعد غيبلي“ هو أنه لم يدرس صناعة الأنيمي في الجامعة، بل اكتسب في شينشو الغنية بطبيعتها معارف متخصصة في حماية البيئة الطبيعية وتصميم المناظر الطبيعية.

تراجع الإقبال على غيبلي داخل اليابان وازدياد شعبيته في الخارج

لا يتيح غيبلي بث أفلامه عبر خدمات المشاهدة الرقمية داخل اليابان، باستثناء فيلم ”قبر اليراعات“ (1988) للمخرج تاكاهاتا، الذي يخضع لترتيبات حقوق مختلفة. وقد أسهم ذلك في تسريع ابتعاد الأجيال الشابة عن غيبلي. وفي المقابل، بدأ عرض أعمال الاستوديو خارج اليابان عبر خدمات الاشتراك المختلفة منذ عام 2019، ويُقال إن شعبيته شهدت توسعًا هائلًا في أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، تصدر فيلم ميازاكي ”الصبي ومالك الحزين“ (2023)، وهو أول أعماله الجديدة منذ عشر سنوات، شباك التذاكر الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع، ليصبح أول فيلم ياباني أصلي يحقق ذلك، رغم أنه، وبصراحة، ليس عملًا يسهل أن يلقى استحسان جميع المشاهدين. كما نال عام 2024 جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أنيمي طويل في الدورة السادسة والتسعين، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها ميازاكي بهذه الجائزة. ويُعتقد أن الشعبية المتنامية لغيبلي حول العالم كانت من العوامل التي أسهمت في هذا النجاح.

ملصقات فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ الفائز بأوسكار أفضل فيلم أنيمي طويل، إلى جانب تمثال الأوسكار، مارس/آذار 2024 (©كيودو)

وكما ذكرت سابقًا، يوظف غورو اليوم معارفه ومهاراته في تصميم المناظر الطبيعية وتنسيق الحدائق في مرافق غيبلي، ومنها متحف غيبلي في مدينة ميتاكا ومتنزه غيبلي. وعند زيارة هذه المرافق، أو معرض ”تاكاهاتا إيساو“ الذي أُقيم العام الماضي، يلفت الانتباه الحضور الكثيف للسياح الأجانب. وهكذا أصبحت خبرات غورو المتخصصة التي اكتسبها في شينشو، من دون تخطيط مسبق، أداة مهمة لتلبية رغبة المعجبين في الخارج في عيش عالم غيبلي داخل فضاءات حقيقية.

”المخيلة الشينشوية“ لدى أنو وهوسودا وشينكاي

وهكذا يمكن القول إن العناصر المرتبطة بمنطقة شينشو، التي تسربت إلى عالم غيبلي عبر ميازاكي هاياو ضمن مسارات فكرية متعددة في القرن العشرين، أخذت تؤدي دورًا غير متوقع في غيبلي الجديد خلال القرن الحادي والعشرين.

وأود أخيرًا الإشارة إلى أن هذه ”العناصر الشينشوية“ و”المخيلة الشينشوية“ قد توارثتها أيضًا أعمال أبرز مبدعي الأنيمي الياباني المعاصر في مرحلة ما بعد غيبلي.

ففي مسلسل الأنيمي ”نيون جينيسيس إيفانجيليون“ (1995–1996) لأنو هيدياكي (66 عامًا)، الذي تجمعه صلات وثيقة بميازاكي وتاكاهاتا، تقع ”مدينة طوكيو الجديدة الثانية“ في مدينة ماتسوموتو بمحافظة ناغانو. وقد اتُّخذت عاصمة مؤقتة بدلًا من طوكيو التي دمرتها كارثة ”الاصطدام الثاني“، وهي المرحلة السابقة لظهور ”مدينة طوكيو الجديدة الثالثة“، المسرح الرئيسي للمسلسل. أما مدينة أويدا، التي طُرحت في المراحل الأولى من التخطيط نموذجًا للمدينة الثانية، فتشتهر بأنها مسرح أحداث فيلم ”حروب الصيف“ (2009)، أحد أبرز أعمال المخرج هوسودا مامورو (59 عامًا). وينحدر شينكاي ماكوتو (53 عامًا) من بلدة كومي في مقاطعة ميناميساكو، المجاورة لأويدا ومنطقة سُوا.

ومنذ فيلم ”الأطفال الذين يطاردون النجوم“ (2011)، الذي يستلهم بصورة واضحة الرؤية الفنية لعالم الأنيمي في أعمال ميازاكي، أخذت تظهر بوضوح في أعمال شينكاي عناصر مستمدة من الأدب الياباني الكلاسيكي والديانة الشنتوية والنزعة الإحيائية. وكما أشار فوجيتا في كتابه ”دراسات في شينكاي ماكوتو“، تلوح أيضًا موضوعات ”جومونية“ (نسبة لعصر جومون) في أعماله الحديثة، ومنها فيلم ”فتاة الطقس“ (2019).

ولا تزال هذه الفكرة مجرد تصور أولي، لكن ربما يمكننا، انطلاقًا من تاريخ غيبلي، تعميق التفكير في نوع من المخيلة والجغرافيا السياسية ”الشينشوية“ التي يتردد صداها في تاريخ الأنيمي الياباني كأنها لحن خافت ومستمر.

ولا يزال استوديو غيبلي وأعماله يقفان أمامنا بوصفهما تساؤلًا كبيرًا تتعدد أبعاده، ولا يمكن استنفاد البحث فيه أو الإحاطة بجميع جوانبه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية)