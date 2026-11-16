Le haïku de Sodô évoque l’hommage qu’il a rendu à son ami Bashô après sa mort.

あはれさやしぐるる頃の山家集 素堂 Awaresa ya / shigururu koro no / sankashû Ah quelle tristesse

Ces Poèmes de ma hutte de montagne

Lus sous une averse d’automne. (Poème écrit par Sodô en 1698), traduction par Chloé Viatte

Né dans la province de Kai (dans l’actuelle préfecture de Yamanashi), Sodô (1642-1716) monte à Edo pour étudier le confucianisme et se lie alors d’amitié avec Matsuo Bashô (1644-94). Les deux jeunes hommes ont en partage le même amour du haïku. Le poème ci-dessus a été écrit en hommage à Bashô, après sa mort en 1694. Dans la préface, Sodô raconte comment il a lu à haute voix les « Poèmes de ma hutte de montagne » (Sankashû) du poète Saigyô (1118-90) en hommage à son ami défunt qui aimait tant ce recueil. Certes il aurait été plus normal de réciter des sutras mais Sodô était confucéen, il a préféré dire des waka de Saigyô.

Bashô aimait les averses de fin d’automne et début d’hiver (shigure), ces pluies intermittentes apportées par les vents saisonniers du nord et de l’ouest lui rappelaient la fragilité de la condition humaine. Dans un haïku, Bashô écrivait : Tabibito to / wagana yobaren / hatsushigure, « Voyageur errant / Serai-je sans doute appelé / Première averse d’automne », c’est dire combien le terme de voyageur (de la vie) était pour lui indissociable de la pluie. Marcher péniblement sous la pluie comme une métaphore de la pénibilité de l’existence. Saigyô était lui aussi un grand voyageur. Sodô déplorant la mort de son ami a choisi de lier les deux poètes dans son haïku.