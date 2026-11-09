Le haïku de Yosa Buson évoque une froide nuit de fin d’automne, durant laquelle un époux fait semblant de dormir pour rester bien au chaud.

起て居てもう寝たと云夜寒哉 蕪村 Okiteite / mô neta to iu / yosamu kana Même éveillé

Je me dis endormi —

Transi par la nuit ? (Poème écrit par Yosa Buson en 1776), traduction par Chloé Viatte

Quand l’automne touche à sa fin, les températures fraîchissent. Un des derniers mots du poème est donc yo-samu, un terme qui signifie nuit (yo, yoru) froide (samu, samui) et qu’on utilise pour parler de ces nuits précédant l’arrivée des frimas de l’hiver. Dans ce haïku, Yosa Buson (1716-84) nous dépeint un narrateur qui rechigne à quitter la chaleur d’une pièce à brasero.

Certains ont imaginé la venue d’un visiteur nocturne, mais il vaut sans doute mieux envisager un dialogue entre époux. Alors qu’elle appelle pour qu’il vienne se coucher, le mari préfère rester au chaud dans la pièce à brasero et prétend donc s’être endormi. Comment ne pas sourire à cette réplique, personne qui serait vraiment en train de dormir ne pourrait répondre ainsi.

Buson regrettait que le haïku soit devenu un genre trop sérieux et expliquait : « Il est dommage que la tendance soit à l’élégance affectée. Je compose donc parfois ce type de haïku. » En effet le poème ne donne pas à voir une scène particulièrement élégante, ce haïku n’est adossé à aucun sous texte littéraire. Cette saynète n’a d’autre but que de nous faire penser au froid de la nuit.

Buson a beaucoup écrit sur l’oisiveté. Ce peintre et écrivain, toujours très demandé, rêvait peut-être de moments de tranquillité. Dans un autre haïku, le trait est encore plus saillant : Fuyugomori / tsuma ni mo ko ni mo / kakurenbô, « En hivernage / Éviter femme et enfants / Jeu de cache-cache ». Le jeu de cache-cache (kakurenbô) indique ici aussi que le mari ne répond pas aux appels de sa femme, il aime à se planquer et préfère apparemment se cloîtrer au chaud.