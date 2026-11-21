Partons à Nara découvrir la statue en pied du Bodhisattva Shô-Kannon qui est révérée dans le pavillon Tôin-dô (classé Trésor national) du Yakushi-ji.

Devant tant de prestance on ne peut que se sentir grandi.

(© Muda Tomohiro)

L’empereur Tenmu (622 ou 631-686) fit construire le Yakushi-ji à Fujiwara-kyô (dans l’actuelle Kashihara) afin que l’impératrice son épouse guérisse d’un mal. Le temple, achevé à la fin du VIIe siècle, est déménagé à son emplacement actuel en 710, suite au transfert de la capitale à Heijô-kyô. Le pavillon du Tôin-dô est ensuite édifié pour honorer la mémoire de l’impératrice Genmei (661-721) qui avait fondé la nouvelle capitale de Heijô-kyô.

Kannon est un bodhisattva qui, pour sauver tous ceux qui souffrent, peut prendre selon les circonstances, 33 formes différentes : il a tantôt onze visages ou mille mains. Sous sa forme originelle il est nommé Shô-Kannon, il n’a alors qu’un seul visage et deux bras, au plus proche de l’apparence humaine.

Les deux paumes tournées vers l’avant, la main droite est tendue vers le bas quand la gauche est à hauteur d’épaule. Dressée sur son socle, la figure se tient debout. Elle campe, solennelle, les deux pieds légèrement écartés. En statuaire indienne traditionnelle, il était coutume de laisser poindre le bout des pieds sous les plis de l’habit monastique. (© Muda Tomohiro)

La chevelure est coiffée en chignon sur le haut du crâne (hôkei) et sur les côtés, la coiffe est ornée d’arabesques. La statue est assez symétrique dans son ornementation, mais les motifs diffèrent légèrement d’un côté à l’autre.

Arabesques ornant les côtés de la coiffe. (© Muda Tomohiro)

Des marques sur l’avant de la coiffe laissent à penser qu’il devait s’y trouver une statuette de Bouddha (kebutsu) depuis disparue. Le nez droit à la grecque donne un air exotique à la figure.

(© Muda Tomohiro)

De quand date la statue ? Le sujet fait débat. La thèse la plus répandue se fonde sur l’étude de la statuaire, des similitudes avec la triade du Bouddha Yakushi (Trésor national du pavillon Kondô au Yakushi-ji) datant de la fin du VIIe siècle, laissent à penser que le Kannon serait de la même époque. D’autres avancent que la figure aurait été créée au VIIIe siècle, pour la fondation du Tôin-dô. La question reste ouverte et ce chef-d’œuvre qui reste entouré de mystère continue de susciter la curiosité des chercheurs.

(© Muda Tomohiro)

« Ce Kannon à la silhouette sobre et gracieuse est tout à fait dans l’esprit japonais. Je suis tombé sous son charme dès que je l’ai vu. », explique le photographe Muda Tomohiro. « J’ai noté en observant au téléobjectif de subtiles touches de rouge autour des yeux, sur les lèvres et au coin de la bouche. En plus de ses attraits délicats, son acuité transperce le regardeur et le touche jusqu’aux tréfonds de l’âme. »

Statue en pied de Shô-Kannon (Shô Kannon bosatsu ryûzô)