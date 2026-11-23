Le haïku de Buson évoque une traversée en bateau par une nuit froide, durant laquelle le poète savoure, dans la solitude, la beauté du clair de lune.

霜百里舟中に我月を領ス 蕪村 Shimo hyaku ri / shûchû ni ware / tsuki o ryôsu Du givre sur cent lieues—

Assis dans une barque,

La lune pour moi seul (Poème écrit par Buson, probablement en 1775), traduction par Chloé Viatte

Dans les poèmes du genre waka, le givre des nuits d’hiver était soit associé au rougeoiement du feuillage d’automne, soit comparé à une chevelure grisonnante ou à la clarté de la lune. Ici, le haïku de Yosa Buson (1716-84) nous donne à voir le givre au clair de lune.

« Du givre à perte de vue, à la nuit je me réveille dans une barque. J’ai la lune pour moi seul », nous dit le poème. Le haïku parle de ri, or cette unité de distance d’environ quatre kilomètres correspond presque exactement à la lieue française. Buson a composé ce poème alors qu’il voyageait sur la Yodo en direction de Kyoto accompagné de son disciple appelé Kitô. Le transport de voyageurs entre Hachikenya à Osaka et Fushimi près de Kyoto se faisait en barque, sans doute à une heure tardive dans la nuit. Le givre blanc de la rive scintillant sous le froid clair de lune devait sans doute s’étendre à l’infini. Le poète se réjouit de pouvoir profiter seul de cet admirable spectacle.

Le vocabulaire ainsi que l’atmosphère du poème ne sont pas sans rappeler la poésie chinoise (kanshi). Ueda Akinari (1734-1809), le célèbre auteur des « Contes de pluie et de lune » (traduit en français par René Sieffert), disait de Buson qu’il était un poète (shijin) japonais au coeur chinois, un kanagaki no shijin, « un auteur de poésie chinoise écrivant en syllabaire kana ». Ici, l’expression tsuki o ryôsu (la lune est à moi), conjugue l’élégance des termes à une touche d’humour tant cette fierté peut aussi paraître puérile. À l’époque d’Edo (1603-1868), la poésie chinoise était un fondement de la culture générale et Buson aimait à mêler l’esthétique chinoise et la touche légère du haïku.