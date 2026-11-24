Dans cet article, nous allons plonger dans l'histoire entourant la zone devenue depuis 1903 la gare de Sugamo et l'origine de son nom. Étroitement lié aux Tokugawa, notamment par la présence de pépiniéristes attitrés de la maison shogounale, le lieu abrite de nombreux temples importants et les tombes de certaines figures du Japon.

À l’ouverture de la gare, seulement 160 voyageurs par jour

La gare de Sugamo a ouvert ses portes le 1er avril 1903, le même jour que celles d’Ôtsuka et d’Ikebukuro.

Sur une photographie de la gare prise en 1925, on distingue plusieurs voies ferrées. Celles qui longent le quai appartiennent à la ligne Yamanote, tandis que les voies extérieures sont celles de la ligne de fret Yamanote. Aujourd’hui, ces dernières sont empruntées par les trains de la ligne Shônan-Shinjuku, qui ne s’arrêtent pas à Sugamo.

Le quai et les voies de la gare de Sugamo en 1925, deux ans après le grand séisme du Kantô. La population des environs était alors en pleine expansion. (Collection du Musée du chemin de fer)

La gare fut construite à Sugamo 2-chôme, dans le bourg de Sugamo, qui relevait du district de Kita-Toshima. Ce bourg englobait alors les secteurs de Sugamo 1 à 4-chôme, mais aussi ceux de Kami-Komagome et de Komagome-Somei, sur une superficie de 1,69 kilomètre carré. La gare se trouvait presque en son centre. En 1932, Sugamo fusionna avec les bourgs de Nishi-Sugamo, Nagasaki et Takada pour former l’arrondissement de Toshima.

Selon le « Panorama de Sugamo » (Sugamo sôran), publié en 1925, la gare accueillait à ses débuts 80 voyageurs à la montée et autant à la descente chaque jour, soit 160 au total. Mais le Grand séisme du Kantô, survenu le 1er septembre 1923, changea la donne. Relativement épargné, Sugamo vit affluer de nouveaux habitants, et la fréquentation de la gare bondit. D’après le même ouvrage, elle atteignait 16 400 montées et descentes quotidiennes en août de l’année suivante.

En 1924, plus de 50 employés travaillaient à la gare, en plus du chef de gare et de son adjoint. La photographie qui ouvre cet article les montre alignés devant le bâtiment.

Un nom qui viendrait d’une plante ?

Selon l’explication la plus répandue, le nom de Sugamo, écrit avec les caractères signifiant « nid » et « canard », viendrait de canards qui nichaient sur un grand étang. Son origine reste pourtant incertaine.

L’« Histoire de l’arrondissement de Toshima - Cartes, volume II » (Toshima-kushi chizu-hen, ge) et le « Dictionnaire de l’origine des toponymes de Tokyo » (Tôkyô no chimei yurai jiten) avancent une autre hypothèse : le nom se serait d’abord écrit 須加茂, 洲処面, 洲鴨 ou 菅面, avant de se transformer en 巣鴨, sa graphie actuelle.

Parmi ces anciennes graphies, 洲処面 et 菅面 sont les pistes les plus convaincantes.

La première, 洲処面, désignerait une terre émergée bordant une rivière voisine, probablement la Yato, aujourd’hui canalisée en souterrain. Le « Nouveau recueil de notices géographiques de la province de Musashi » (Shinpen Musashi Fudoki Kô), compilé à partir de 1818, précise que cette rivière, « appelée Yato ou encore Sakai, prenait sa source dans un étang de Somei nommé Nagaike ». Le lieu aurait donc pu être appelé 洲処面 en raison de sa situation au bord de l’eau. Nous reviendrons plus loin sur Somei.

La seconde graphie, 菅面, figure dans un document plus ancien encore. Le « Registre des domaines et des obligations du clan Hôjô » (Hôjô-shi shoryô yakuchô), l’un des registres des domaines et des obligations des hommes d’Odawara, a été laissé par les Hôjô tardifs, qui dominaient la région à l’époque des provinces en guerre. Il mentionne 菅面 parmi les possessions de leur vassal Tsuneoka Danjô no jô.

Le caractère 菅 se lit à l’origine suge. Il désigne des laîches qui poussaient en abondance dans les zones humides et servaient à confectionner des capes de pluie et des chapeaux. Or, les environs de Sugamo auraient autrefois été marécageux. Ces milieux attirent les canards migrateurs : le passage de 菅面, évoquant les laîches, à 巣鴨, le « nid des canards », paraît dès lors plausible.

La naissance du « Jizô qui retire les épines »

Sugamo abrite le temple Shinshô-ji, où se trouve l’un des six Jizô d’Edo. Ces statues du bodhisattva furent érigées dans des temples bordant les grandes routes afin de protéger les voyageurs qui entraient dans la ville ou en sortaient. Le Shinshô-ji se dressait à l’entrée de la route du Nakasendô.

À l’époque d’Edo (1603-1868), parler du « Jizô de Sugamo », c’était donc désigner le Shinshô-ji. Le temple servait aussi de halte aux shôguns Tokugawa lors de leurs parties de chasse au faucon.

Le Shinshô-ji dans le « Guide illustré des lieux célèbres d’Edo » (Edo meisho zue). La légende précise qu’il abrite « l’un des six Jizô d’Edo ». (Collection de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Le « Nouveau recueil de notices géographiques de la province de Musashi » (Shinpen Musashi Fudoki Kô) rapporte par ailleurs que les shôguns se rendirent à quatorze reprises à Somei, dans le secteur de Sugamo, au cours de cette période. Des pépiniéristes y étaient installés, qui fournissaient arbres et arbustes pour les jardins du château d’Edo et des résidences des seigneurs.

Les liens entre Somei et les shôguns étaient étroits. Itô Ihei aurait ainsi offert, en 1727, des plantes fleuries en pot au futur neuvième shôgun, Ieshige. Nojima Gonzaemon devint quant à lui pépiniériste attitré de la maison shogunale entre 1812 et 1829 environ.

Les pépiniéristes mirent également au point les tsugiwake-giku, des chrysanthèmes obtenus en greffant plusieurs variétés sur une même tige. Ces créations séduisirent les shôguns et les seigneurs, mais aussi les gens du peuple, qui affluèrent à Somei pour les admirer. Le cerisier de la fameuse variété Somei-yoshino serait lui aussi issu des travaux de sélection des pépiniéristes du quartier, devenu un grand centre horticole.

Une exposition de chrysanthèmes à Somei, dans la série « Cent beautés des lieux célèbres d’Edo » (Edo meisho hyakunin bijo), d’Utagawa Kunisada. (Collection de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Somei a aujourd’hui disparu des noms de quartiers officiels, mais son nom subsiste notamment dans celui du cimetière de Somei. Bien que celui-ci se situe à Komagome 5-chôme, dans l’arrondissement de Toshima, la gare la plus proche est celle de Sugamo.

Avec son Jizô, ses pépinières et ses cerisiers, Sugamo avait donc de quoi attirer les habitants d’Edo. Mais à partir de 1868, l’urbanisation et la construction de logements gagnèrent le quartier, entraînant le déclin progressif des pépiniéristes.

Le culte de Jizô allait, lui, connaître un nouveau tournant. En 1891, un temple quitta Shitaya, dans l’actuel quartier d’Ueno de l’arrondissement de Taitô, à Tokyo, pour s’installer à Sugamo.

Il s’agissait du Kôgan-ji, le temple du « Jizô qui retire les épines » (Togenuki Jizô).

Selon Ôishi Manabu, professeur émérite de l’Université Tokyo Gakugei, les autorités préfectorales de Tokyo promulguèrent en 1874 une réglementation interdisant les inhumations en dehors des cimetières. Elles créèrent en contrepartie neuf cimetières collectifs, notamment à Shibuya, Aoyama et Somei.

Elles incitèrent également les temples existants à déménager avec leurs cimetières. Cette mesure revenait, dans les faits, à réorganiser l’implantation des temples. Nombre d’entre eux durent ainsi se déplacer, dont le Kôgan-ji, comme le relate « Edo et Tokyo à travers les noms de gares » (Ekimei de yomu Edo Tôkyô).

En quittant les lieux où ils étaient enracinés, les temples virent leur fréquentation s’effondrer. Pour attirer de nouveau les fidèles, ils se mirent à organiser des fêtes votives. Celles du Kôgan-ji étaient particulièrement animées, avec leurs nombreux étals.

La statue principale du Kôgan-ji est celle d’Enmei Jizô, le « Jizô qui prolonge la vie ». Selon la tradition, une femme avait avalé une aiguille par mégarde. On lui fit alors ingérer une petite image sur papier de la statue, appelée omikage. L’aiguille ressortit par sa bouche, fichée dans l’image. Le temple acquit ainsi sa réputation sous le nom de Togenuki Jizô, et de nombreux fidèles vinrent y prier pour obtenir la guérison.

C’est ainsi que le Kôgan-ji supplanta le Shinshô-ji comme temple du « Jizô de Sugamo ».

L’animation autour du Togenuki Jizô à la fin des années 1920 et au début des années 1930. « Promenades parmi les sites historiques de l’arrondissement de Toshima » (Toshima-ku shiseki sanpo). (Collection de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Tokugawa Yoshinobu chassé par le bruit du chantier ferroviaire

Le temple Jigen-ji, à Sugamo, abrite les tombes d’Akutagawa Ryûnosuke et de Tanizaki Junichirô. Bien d’autres personnalités de l’histoire japonaise reposent dans les temples et les cimetières du quartier.

Temple Honmyô-ji

Tôyama Kinshirô, magistrat d’Edo qui inspira le personnage de la série historique « Kin-san de Tôyama » (Tôyama no Kin-san) ; Chiba Shûsaku, maître de sabre de la fin de l’époque d’Edo et fondateur de l’école Hokushin Ittô-ryû.

Cimetière de Somei

Okakura Tenshin, historien de l’art ; Futabatei Shimei, romancier ; Takamura Kôun, sculpteur, son fils Kôtarô, sculpteur et poète, et Chieko, épouse de ce dernier et inspiratrice du recueil « Poèmes à Chieko » (Chieko-shô).

Temple Shôrin-ji

Tanuma Okitsugu, seigneur et membre du conseil des anciens du shogunat au milieu de l’époque d’Edo.

La tombe de Tanuma Okitsugu au temple Shôrin-ji. (© Pixta)

Faisons un gros plan sur Tanuma. Sous les neuvième et dixième shôguns, Ieshige et Ieharu, Tanuma passa du rang de proche conseiller à celui de membre du conseil des anciens, devenant l’homme fort du gouvernement shogunal. Il redressa les finances du régime par une politique mercantiliste et chercha à relancer l’économie. Son influence était telle que l’on parla d’une « époque Tanuma ».

Mais il fut aussi dénoncé comme un homme politique corrompu. Ses adversaires firent assassiner son fils ; lui-même finit par être dépossédé de ses terres et assigné à résidence, avant de mourir dans l’amertume. Son action fait toutefois l’objet d’une réévaluation : selon certaines analyses, cette réputation de corruption aurait été forgée par ses ennemis politiques, et l’emprise de l’argent aurait été moins grande qu’on ne l’a dit. L’an prochain, les visiteurs afflueront peut-être sur sa tombe.

Sugamo conserve également le souvenir de la résidence du quinzième et dernier shôgun, Tokugawa Yoshinobu. Après la Restauration de Meiji, celui-ci vécut retiré à Sunpu, dans l’actuelle préfecture de Shizuoka, avant de se faire construire une demeure dans ce qui est aujourd’hui Sugamo 1-chôme et de s’y installer. Une stèle marque encore l’emplacement de cette résidence.

Le site de l’ancienne résidence de Tokugawa Yoshinobu, à deux pas de la gare de Sugamo. (Pixta)

En 1901, Yoshinobu quitta Sugamo pour Koishikawa. La raison de ce déménagement ne manque pas de piquant : il aurait été incommodé par le bruit du chantier de la gare de Sugamo et de la voie ferrée ! Au moment où les travaux donnaient un nouvel élan au quartier, le dernier shogun prenait donc congé.

Difficile de ne pas voir dans cet épisode le symbole d’un ordre ancien repoussé un peu plus loin par une ville nouvelle, désormais organisée autour du chemin de fer.

Données sur la gare de Sugamo

Ouverture : 1 er avril 1903

avril 1903 Nombre moyen de passagers par jour : 67 160 (20 e sur 30 gares ; exercice 2024, données de JR East)

sur 30 gares ; exercice 2024, données de JR East) Lignes desservies : Ligne JR Yamonte, ligne de métro Toei Mita

Références