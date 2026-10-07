JR East mettra en service son nouveau train d’inspection des Shinkansen, surnommé Soar, au cours de l’exercice 2029 (avril 2029-mars 2030). De son côté, le célèbre Doctor Yellow doit prendre sa retraite en janvier 2027.

Inspection à vitesse grand V

Série E927 « Soar »

La série E927, surnommée Soar, est le nouveau train d’inspection que la compagnie ferroviaire JR East prévoit de déployer sur les lignes de Shinkansen Tôhoku, Jôetsu, Hokuriku, Yamagata et Akita.

Il sera le premier train d’inspection capable d’effectuer ses contrôles à la vitesse commerciale maximale des Shinkansen, soit 320 km/h. Équipé de capteurs fixés sur les voitures, il pourra détecter les déformations de la voie et mesurer les charges exercées sur les rails. Il disposera également de 48 caméras, installées à l’avant, à l’arrière, sur les côtés et sur le toit des voitures. Ces caméras permettront de surveiller l’état des lignes électriques aériennes, des tunnels, des poteaux caténaires et des autres infrastructures ferroviaires, afin de repérer rapidement d’éventuelles anomalies. Soar doit entrer en service au cours de l’exercice 2029 (avril 2029-mars 2030), en remplacement du train d’inspection East-i, actuellement utilisé par JR East.

Série E926 (East-i)

La série E926 East-i (Photo AC)

Introduit en 2002, le train d’inspection East-i, de la série E926, est dérivé du Shinkansen de la série E3. Il peut circuler jusqu’à 275 km/h et intervient de manière ponctuelle sur les lignes Tôhoku, Jôetsu, Hokuriku, Yamagata et Akita.

Le train d’inspection Doctor Yellow

Le célèbre Doctor Yellow circule sur les lignes de Shinkansen Tôkaidô et San’yô. Habituellement inaccessible au public, il est toutefois parfois utilisé à l’occasion d’événements spéciaux permettant aux visiteurs de monter à bord.

Série 923

La série 923 Doctor Yellow (Photo AC)

La série 923 Doctor Yellow est un train d’inspection dérivé du Shinkansen de la série 700. Il circule de façon irrégulière sur les lignes Tôkaidô et San’yô, généralement une fois tous les dix jours environ. Comme personne ne connaît précisément son horaire de passage, apercevoir Doctor Yellow est traditionnellement considéré comme un porte-bonheur. Sa mise à la retraite est prévue pour janvier 2027.

Série 922

La série 922 Doctor Yellow (Photo AC)

Avant lui, la série 922 Doctor Yellow, dérivée du Shinkansen de la série 0, assurait les inspections des lignes Tôkaidô et San’yô. Elle est restée en service jusqu’en 2005. Elle est aujourd’hui exposée au Train Park Hakusan, à Hakusan, dans la préfecture d’Ishikawa.

Série 925

La rame d’inspection de la série 925 en service avant l’ouverture du tronçon Takasaki-Karuizawa de la ligne Hokuriku Shinkansen, le 29 octobre 1996. (Kyôdô)

La série 925 était quant à elle utilisée pour inspecter les lignes de Shinkansen Tôhoku, Jôetsu et Hokuriku. Retirée du service en 2002, elle a été remplacée par le train d’inspection East-i.

Données utilisées

(Photo de titre : un aperçu du designe de Soar, le nouveau train d’inspection des Shinkansen de la JR East. Jiji)