Au fil des années, l’éditeur de jeux vidéo Taito a donné naissance à d’innombrables succès. Leur attrait repose en grande partie sur les musiques et les effets sonores, qui tissent un lien émotionnel entre le joueur et le jeu. Rencontre avec deux créateurs qui ont joué un rôle central au sein de Zuntata, le département musical de Taito, pour découvrir les sources d’inspiration de leur travail.

Des musiques qui marquent les esprits

Collectif légendaire de compositeurs, Zuntata contribue depuis les débuts des consoles de salon à façonner l’histoire de la musique de jeux vidéo. Aujourd’hui toujours aussi actif. Le département de développement sonore de Taito a été créé au début des années 1980, avant d'adopter officiellement le nom de Zuntata en 1987. Depuis, le groupe a composé des musiques dans des registres très variés, pour des jeux aussi emblématiques que le shoot'em up Darius, le classique de casse-briques Arkanoid II et bien d’autres titres.

Si Zuntata a traversé les décennies avec une telle longévité, il le doit avant tout au talent et à la forte personnalité de ses créateurs, animés chacun par une vision artistique singulière et une véritable passion pour la composition. Sans cet engagement, les mélodies inoubliables qui font désormais partie de l’histoire du jeu vidéo n’auraient jamais vu le jour.

C’est au siège de Taito, dans l’arrondissement de Shinjuku, à Tokyo, qu’Ogura Hisayoshi et Ishikawa Katsuhisa reviennent sur l’histoire de Zuntata. Ogura compte parmi les tout premiers membres du collectif et est même à l’origine de son nom. Ishikawa, quant à lui, en est le cinquième et actuel responsable.

Les deux hommes ont travaillé ensemble chez Zuntata pendant près de dix-sept ans, jusqu’au départ d’Ogura de Taito en 2007. Avec dix ans d’écart, leurs parcours respectifs au sein du département sonore reflètent également l’évolution de l’industrie de la musique de jeux vidéo. Ogura Hisayoshi explique qu’il n’a pas rejoint Taito dès sa sortie de l’université.

« Après mes études, j’ai intégré une maison d’édition spécialisée dans la production de matériel pédagogique pour enfants. J’avais répondu à une annonce proposant un poste consacré à la « conception et au développement de supports éducatifs utilisant le son et la lumière ». Mais il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité de vendre des encyclopédies de porte en porte. »

(© Kodera Kei)

Autant dire que cette expérience était loin de correspondre à ses aspirations musicales : « J’aimais beaucoup des artistes comme Inoue Yôsui et Tsutsumi Kyôhei. Même si j’étais autodidacte, je voulais devenir compositeur, raconte Ogura. Je jouais très peu aux jeux vidéo, mais j’avais été impressionné par la profondeur sonore de Xevious, le succès de Namco sorti en 1983. J’y ai entrevu tout le potentiel de cette industrie et décidé de changer de voie. Et, comme par hasard, Taito recrutait alors des commerciaux. Sur mon CV, j’avais précisé que je souhaitais travailler dans le domaine du son. L’intervieweur l’a remarqué et m’a presque immédiatement emmené en voiture au laboratoire central de recherche, le principal centre de l’entreprise où étaient développés les jeux. »

« Ce laboratoire m’a également marqué », s’amuse Ishikawa Katsuhisa. « Au départ, j’imaginais un studio prestigieux, rempli de rangées de synthétiseurs. Mais lorsque je suis arrivé, j’ai découvert un bâtiment tout à fait banal. Ma première réaction a été : "Cet endroit est plutôt délabré !" Des cartes électroniques étaient empilées sur des étagères improvisées avec des cartons. Tout le monde travaillait dans une forme de collaboration silencieuse. On se serait davantage cru dans un entrepôt que dans un studio de musique. »

La rencontre improbable de deux talents atypiques

Ishikawa a rejoint Taito sept ans après Ogura. Malgré son expérience dans le domaine du son, il a toutefois été recruté comme concepteur de jeux. « J’étais un grand amateur des musiques de Sega. C’est ce qui m’a donné envie de travailler dans l’industrie du jeu vidéo. J’avais suivi une formation en ingénierie du son et souhaitais travailler dans ce domaine, mais je ne pensais pas avoir un niveau suffisant pour être recruté directement comme compositeur. J’ai donc postulé à un poste de concepteur. »

(© Kodera Kei)

Comme Ogura, Ishikawa a commencé sa carrière par une période de formation axée sur les activités commerciales. Mais malgré ces premières missions peu prestigieuses, son envie de rejoindre le département sonore n’a fait que grandir. À écouter les deux hommes raconter leur rencontre, on ne peut s’empêcher de penser que le hasard a bien fait les choses.

Ishikawa se souvient de ses débuts chez Taito : « Je passais mes journées à transporter des bornes d’arcade et à récupérer les pièces de 100 yens. À la fin de ma formation, on nous a donné la possibilité de demander une affectation dans le service de notre choix. J’ai clairement exprimé mon souhait de rejoindre un département lié au son. Il a fallu que plusieurs circonstances s’alignent, mais j’ai finalement réussi à intégrer l’équipe.

« J’ai rencontré Ogura-san pour la première fois lors de mon entretien de transfert. J'étais déjà un immense passionné de musique de jeux vidéo, alors je savais évidemment qui il était. Je possédais même ses albums. » Ogura se souvient, lui, avoir déjà entendu parler d’Ishikawa avant leur entretien.

« Lorsqu’il était encore étudiant, il avait arrangé la musique de Darius, l’avait interprétée au synthétiseur, enregistrée sur cassette, puis envoyée à notre laboratoire de recherche. J’avais tellement aimé son travail que je l’écoutais tous les soirs avant de m’endormir. » « Vraiment ? », s’exclame Ishikawa, stupéfait. « C’est la première fois que j’entends cette histoire ! »

« C’était incroyablement apaisant pour s’endormir », poursuit Ogura en riant. « Je me souviens aussi qu’Ishikawa avait fait l’objet d’un article dans un magazine consacré aux jeux d’arcade. Et voilà qu’un jour, ce même garçon se présente à un entretien ! »

Le poids du nom « Zuntata »

Le département sonore de Taito a officiellement adopté le nom de Zuntata trois ans avant l’arrivée d’Ishikawa dans l’entreprise. Tout est parti de la sortie de la bande originale du jeu d’arcade Darius.

La version vinyle de la bande originale de Darius. L’histoire de Zuntata a commencé avec ce premier disque. (© Taito Corporation, © Kodera Kei)

« Le producteur du label avec lequel nous travaillions pour éditer les albums de nos musiques de jeux nous a suggéré de choisir un nom de groupe, comme le faisaient déjà d’autres entreprises du secteur », se souvient Ogura.

« J’ai découvert le nom de Zuntata lorsque j’étais au lycée, raconte Ishikawa. Je l’avais trouvé vraiment original. Sa sonorité évoquait un rythme, quelque chose comme “zun-tatta”, un enchaînement de percussions. À la même époque, Sega publiait également des albums sous le nom de SST Band. Je trouvais novateur que des équipes de production musicale adoptent des noms, comme de véritables groupes.

Le label GMO d’Alfa Records (« Game Music Organization ») présentait lui aussi ces morceaux comme autre chose que de simples musiques d’anime ou de jeux vidéo. Il y avait une vraie élégance dans cette démarche. Pour un lycéen de cet âge, qui cherche à se donner un air un peu plus adulte, cela avait quelque chose de particulièrement séduisant. On se disait alors que ce n’était pas simplement de la musique d’ambiance pour jeux vidéo, mais un art à part entière. »

Ogura intervient à son tour : « J’ai toujours pensé que Zuntata devait devenir bien plus que le simple nom d’un projet d’albums. À l’époque, le département sonore n’était pas vraiment pris au sérieux au sein de l’entreprise, et cela me frustrait. J’ai donc décidé d’utiliser ce nom comme un véritable outil de communication et de valorisation de notre travail. Nous avons fait fabriquer des autocollants avec notre logo et nous en avons collé partout. Peu à peu, les gens de l’entreprise ont commencé à penser que nous faisions quelque chose d’intéressant. Le regard porté sur notre département a changé, tout comme l’état d’esprit de notre équipe elle-même. »

La créativité née des contraintes techniques et de l'obsession

La conversation revient sur les premières années, avant que Zuntata ne s'impose comme le département sonore de Taito. Comment ces créateurs composaient-ils à cette époque ? « Après ma formation, je n’ai pratiquement pas eu le temps de prendre du recul pendant ma première année de composition, se souvient Ogura. Je disposais d’environ deux semaines pour écrire la musique de chaque jeu, puis d’une à deux semaines supplémentaires pour la convertir en données exploitables par le jeu. À peine un projet terminé, il fallait passer au suivant. C’était presque du travail à la chaîne. »

À l’époque, le rythme effréné laissait peu de place à l’improvisation, et le travail nécessitait de nombreux essais et erreurs. « Nous ne disposions pas des outils pratiques d’aujourd’hui. Je jouais la mélodie au clavier, je la retranscrivais sur une partition, puis je la convertissais en valeurs hexadécimales avant de saisir manuellement les données. »

Ishikawa souligne les contraintes techniques auxquelles ils étaient constamment confrontés : « Nous devions sans cesse composer avec les limites de mémoire. La Super Famicom, commercialisée sous le nom de Super NES à l’étranger, était particulièrement difficile à gérer. Mais ces contraintes pouvaient aussi donner lieu à d'heureux accidents, qui débouchaient parfois sur des découvertes remarquables. »

Ogura acquiesce : « Un jour, une erreur de programmation a accidentellement créé un effet de retard et d’écho dans le morceau sur lequel je travaillais. Tout le monde autour de moi a été stupéfait : le résultat était une véritable révélation ! », raconte-t-il en riant.

(© Kodera Kei)

L’écart générationnel entre les deux hommes se retrouve également dans leur rapport aux jeux vidéo. Contrairement à Ishikawa, qui a grandi en les aimant, Ogura explique qu’il n’avait pratiquement aucun intérêt pour leur pratique. Peut-être est-ce justement ce qui l’a conduit à adopter une approche aussi atypique de la composition musicale pour les jeux.

« Avant de pouvoir composer, j’ai besoin d’un concept, explique Ogura. Avant même d’écrire la moindre note sur une partition, je commence par lire. Chaque fois qu’on me confiait un nouveau jeu, j’allais en librairie chercher des ouvrages sur des sujets que je n’aurais jamais eu l’habitude de lire. C’est ainsi que j’ai découvert Les Archétypes et l’inconscient collectif de Carl Jung. Je remplissais des carnets de réflexions et élaborais peu à peu mes propres théories. »

La célèbre série Darius continue de vivre à travers ses musiques et ses effets sonores. (© Taito Corporation)

Comment ces réflexions puisées dans les livres se transformaient-elles en musique ? Ogura raconte : « Lorsque j’ai composé la musique de Darius Gaiden, je me suis concentré sur l’état psychologique du joueur. Lorsqu’un ennemi gigantesque surgit soudainement, peut-on réellement garder son calme ? Je pensais plutôt que la peur devait commencer à altérer sa perception. J’ai imaginé toute une histoire dans mon esprit et je l’ai traduite en musique. Cette réflexion m’a finalement conduit à me poser une question : “Ce que les gens voient est-il vraiment la réalité ?” C’est de là qu’est né le morceau Visionnerz. J’ai passé trois mois à lire avant même de commencer à composer. »

« Une fois lancé dans la création musicale, j'étais complètement absorbé. Même lorsque je rentrais chez moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Ma famille avait apparemment décidé qu'il valait mieux garder ses distances jusqu'à ce que j'aie terminé ! », se souvient-il en riant. »

Ishikawa confirme : « À l’époque, les compositeurs les plus expérimentés se donnaient tellement à fond qu’ils faisaient abstraction de tout ce qui n’était pas musique. Leur concentration était si intense que c’en était presque intimidant. On hésitait franchement à les regarder travailler. »

L’une des particularités des compositions d’Ogura réside dans sa capacité à introduire une chaleur profondément humaine au cœur d’univers froids et mécaniques. Dans Darius II, par exemple, une voix surgit soudainement au cours du jeu. Son origine remonte à un passage de la Bible.

« Cela vient de l’expression "enfants de lumière", explique Ogura. Je réfléchissais à la manière de la traduire en sons lorsque, par hasard, j’ai filmé ma fille qui venait d’avoir un an. Elle rampait tranquillement sur le sol quand elle a soudain prononcé le mot "Papa". À l’instant où je l’ai entendue, je me suis dit : "C’est exactement ce qu’il me faut !". J’ai récupéré l’enregistrement, assemblé des échantillons de la forme d’onde et intégré le résultat au thème principal de Darius II. »

La bande originale de Darius II, qui intègre la voix de la fille d’Ogura. (© Taito Corporation, © Kodera Kei)

« Zuntata n’est pas un groupe de musique »

Au fil du temps, l’équipe de Taito s’est également lancée dans les concerts. Comment cette nouvelle activité a-t-elle vu le jour ? Ces représentations étaient-elles avant tout destinées à rapprocher les créateurs de leurs fans ?

« Tout a commencé avec le Game Music Festival de 1990, explique Ogura. Pour être honnête, je n’étais pas particulièrement enthousiaste au départ. À l’époque, il s’agissait d’une production de grande ampleur, à laquelle participaient les treize membres de notre équipe. Nos échanges avec les fans restaient assez limités. Nous discutions brièvement avec eux au moment des séances de dédicaces, mais cela s’arrêtait là. »

Ishikawa apporte une autre perspective : « À mon époque, nos concerts étaient devenus beaucoup plus modestes, ce qui nous permettait d'établir un contact plus direct avec le public. Mais il y a une chose que je tiens vraiment à souligner : Zuntata n’est pas un groupe de musique. Les prestations sur scène ne constituent qu’une facette de notre travail, qui consiste avant tout à faire découvrir la musique de jeux vidéo au public. »

Zuntata sur scène lors du Japan Game Music Festival II : Re, en janvier 2018 (à gauche), et de Ray’z Music Live – Strahl, en septembre 2022. (© Taito Corporation)

En près de quarante ans d’existence, la composition de l’équipe et ses méthodes de travail ont considérablement évolué. Les membres se sont succédé, mais existe-t-il malgré tout une caractéristique qui définirait le fameux « son Zuntata » ?

« Notre identité repose sur la confrontation de personnalités et d'égos individuels », répond Ishikawa. « Je ne pense pas que quiconque cherche consciemment à créer un son Zuntata, et la définition de ce qui est « typique de Zuntata » varie probablement d’une personne à l’autre. C’est précisément ce qui explique notre diversité. Chaque membre pousse son propre langage musical jusqu’à ses limites et, d’une manière ou d’une autre, le résultat finit par être reconnu comme du Zuntata. C’est ce qui rend cette identité si fascinante. »

Pour conclure, je leur demande quel conseil souhaiteraient-ils donner aux jeunes générations qui aimeraient faire carrière dans la musique de jeux vidéo. « Ne vous limitez pas à la musique, conseille Ogura. Puisez votre inspiration dans autant de domaines que possible et apprenez à traduire ces idées en musique. »

Ishikawa partage cet avis : « Le son dans les jeux vidéo ne se résume pas à la musique. Les effets sonores sont tout aussi importants. En réalité, ce sont ces derniers qui marquent le plus les joueurs aujourd’hui. Il manque d’ailleurs de spécialistes dans ce domaine. C’est donc une voie qui mérite vraiment d’être explorée. »

(Cet article a été réalisé avec la coopération de Taito / Zuntata)