晩秋に色づくイチョウ並木が訪日客にも人気の東京・明治神宮外苑は、2026年で創建100年。半世紀近く神宮球場に通う筆者が、スポーツの聖地として刻んできた歴史を振り返り、再開発で姿を変える未来を展望する。

青山通りから絵画館へ

東京の秋を象徴する風景の一つが、明治神宮外苑のイチョウ並木だ。青山通り（国道246号）から聖徳記念絵画館に向かって、道の左右両側に2列ずつ、計4列のイチョウが連なる。頭上を覆う葉、足元を埋める落ち葉。木々が黄金色に染まると、国内外から訪れる観光客が後を絶たない。

この景観には仕掛けがある。青山通り側には背の高い木を植え、絵画館に近づくにつれて低い木を配した。約300メートルの並木道は緩やかな下り坂で、高低差は約1メートル。木の高さと土地の傾斜を生かし、絵画館までの奥行きを際立たせている。絵画の遠近法を風景に応用したのである。

並木は秩父宮ラグビー場に向かって折れる2列を含めて146本。元をたどれば、1908年に新宿御苑で採った種子に行き着く。現在の明治神宮内苑の敷地で育てた約1600本の苗木の中から選び、23年に植えられた。外苑の創建は26年10月だから、この場所での歴史はイチョウ並木の方が3年長い。

練兵場から生まれた市民のための外苑

明治神宮（1920年鎮座）は明治天皇と昭憲皇太后を祭る神社である。代々木の森に包まれた「内苑」が参拝の場なのに対し、「外苑」は天皇と皇太后の功績を後世に伝えるために造られた。神社の一部ではあるが、絵画館を中心に、その周囲に市民が憩い、スポーツに親しめる場所を配置した西洋風の公園様式とした。

この地にはかつて陸軍の青山練兵場があり、1912年に明治天皇が崩御すると、葬儀会場となった。外苑建設のため、渋沢栄一ら民間の有志が明治神宮奉賛会を結成。全国から寄付金や樹木が集まり、各地の青年団も勤労奉仕に参加した。関東大震災（23年）の際には工事を中断し、敷地を被災者に開放している。26年10月22日、外苑は明治神宮に奉献（寄付）され、これをもって創建とされている。絵画館の80点の壁画には、明治天皇と昭憲皇太后の生涯が描かれた。

歓声が消えた時代

1943年10月21日、現在の国立競技場の場所にあった明治神宮外苑競技場で「出陣学徒壮行会」が開かれた。太平洋戦争の戦況が悪化して文科系を中心とする学生の徴兵猶予が停止されたのだ。関東地方の大学など77校から招集された学生が冷たい雨の中を行進した。

神宮球場からも球音が消えた。1926年の開場時から試合を行っていた東京六大学野球連盟は43年春に解散を命じられ、球場は配給用の薪炭や建築資材を保管する貯蔵倉庫となった。45年5月の空襲では焼夷弾の直撃を受け数日間燃え続けた。8月15日に終戦した後、外苑は連合国軍総司令部（GHQ）に接収され、神宮球場は「ステートサイド・パーク」という名の進駐軍専用の球場となった。

それでも終戦からわずか3カ月後の11月には、早稲田大と慶応大の現役選手とOBによる試合が例外的に実現した。球場史によれば観衆は4万5000人。戦前にラジオ中継を通じて全国的人気を集めた早慶戦の復活を、人々が待ち望んでいたことが分かる。球場が返還されたのは52年だった。この間、GHQの政教分離指令によって、国が管理する神社だった明治神宮は民間の宗教法人となった。

陸上、サッカー、野球、ラグビー…誰もが集うスポーツの聖地

国立競技場から神宮球場、秩父宮ラグビー場へ。陸上、サッカー、野球、ラグビーの大舞台を歩いて巡れるのは外苑地区の大きな魅力だ。

外苑競技場は外苑全体の創建に先立つ1924年に完成。58年のアジア大会に向けて明治神宮から国に施設が売却され、同年、その場所に国立競技場が誕生した。64年東京五輪の舞台となり、やがて陸上やサッカーの「聖地」に。東京2020五輪・パラリンピックに向けて建て替え、2019年に現在の競技場が出来上がった。コロナ禍で1年延期となったものの、同じ場所が半世紀以上を隔てて2度の東京大会のメイン会場となった。

神宮球場は1926年の開場だ。当初の計画にはなかったが、大学野球人気に押されて建設が決まった。奉献式の2日後にはこの球場で初の東京六大学公式戦、明治大―法政大の試合が行われた。現在も早稲田、慶応、明治、法政、立教、東京の各大学が春と秋にリーグ戦で競うが、スタンドで繰り広げられる応援合戦は試合と並ぶ名物だ。全国レベルの大学と高校の大会も開かれ、阪神甲子園球場（24年開場）と並ぶ学生野球の「聖地」となった。64年からはプロの国鉄、現在は東京ヤクルトスワローズの本拠地でもあり、昼は学生の応援歌、夜はプロ野球ファンの歓声が響く。さらに草野球にも貸し出され、見るだけでなく自らプレーできる。

秩父宮ラグビー場の始まりは戦後にある。外苑競技場が進駐軍に接収されたため、ラグビー関係者は自前のグラウンド建設へ動き、大学ラグビー部OBらが資金を寄せ、選手も工事に加わった。1947年、外苑に隣接する女子学習院の焼け跡に東京ラグビー場として完成し、53年に現在の名称となった。以来、大学から国際レベルまで数々の試合の舞台となってきた。冬の外苑にラグビーファンの声援が響くのも、長く親しまれた光景だ。

外苑にはかつて水泳とスケートを楽しめる神宮プールがあり、1994年からはスケート場が通年で営業している。創建時には相撲場もあった。その跡地は戦後、神宮第二球場となった。

次の100年のために変化も

その第二球場も既に取り壊され、跡地では2026年2月、新しい秩父宮ラグビー場の建設が始まった。開業は30年の予定で、現在のラグビー場には新しい神宮球場が建つ。明治神宮、三井不動産、伊藤忠商事、独立行政法人日本スポーツ振興センター（国立競技場とラグビー場を所有）からなる事業者は外苑地区の再開発を計画。試合ができない期間を短くするため、ラグビー場と球場を玉突き方式で整備する。ホテルを併設する新球場は33年、地区全体の整備は38年の完了を見込む。

一方、再開発が樹木や景観に及ぼす影響を心配する声もある。音楽家の坂本龍一氏は2023年に亡くなる直前、小池百合子東京都知事らに手紙を送り環境保全を訴えた。こうした懸念を受け、事業者側はイチョウ並木の保護強化や樹木の伐採本数の削減を打ち出した。計画によると、絵画館前に広場を整備し、緑地とオープンスペースも現状より拡大するが、再開発に反対する団体などは高層ビルの建設や大木の伐採によって景観が損なわれると主張する。

明治神宮側には、内苑の森の維持費を主に外苑の施設からの収益で賄っている事情がある。3月から11月まで、1日に複数の試合を組むことが多い神宮球場は、大規模改修に必要な工期を確保しにくく、現在地で課題を解決するのは難しいという。

スワローズファンの筆者は神宮球場に半世紀近く通ってきた。高さがまちまちで転びやすい階段、混雑するコンコース。車いすが1台通れるだけの隙間さえなくなることもある。この古い球場には愛着がある。それでも、誰もが安心して席に着き、ゆっくり野球を見られる新球場を待ち遠しく思う。

100年前、全国の人々が力を寄せ、未来のために造った明治神宮外苑。美しい景観を守ることも、時代に合った施設へ変えていくことも、どちらも欠かせない今後の課題となる。1世紀後、この場所はどんな風景を見せているだろうか。1年を通じて人々がスポーツを楽しみ、秋になれば、また黄金色のイチョウが道を彩る。これからもそんな外苑であり続けてほしい。