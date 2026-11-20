《吉伊卡哇電影版：人魚島的祕密》不僅在日本國內，在亞洲各國亦締造出亮眼的票房佳績。國際政治學者東野篤子分析指出，這部以可愛角色為主角的動畫作品，描繪出了一幅「國際政治的殘酷縮影」，對於思考世界各地的衝突深具啟發。（本文含有電影劇情與結局之「劇透」）

原本想要暫時遠離國際政治，卻…

8月上旬某日。明明是暑假，工作卻堆積如山，厭倦每日如此的我決定帶小孩一起去看電影。長年追蹤的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，至今仍看不到絲毫終結的跡象，早已令我身心俱疲，讓我想著要稍稍遠離國際政治，以那些小巧可愛的生物來療癒心靈。

不過看完電影，我卻感到自己被更深層地拉回到國際政治的世界。原本是為了暫時忘卻國際政治而去看《吉伊卡哇電影版：人魚島的祕密》，沒想到卻被這部堪稱國際政治殘酷縮影的作品澈底吸引，沈迷其中。

人魚島上的「知覺與錯誤知覺」

首先，讓我們以國際政治學的視角梳理這部電影的梗概。受到一則標榜高額酬勞的廣告（後來證實為假訊息）所吸引，吉伊卡哇一行人渡海來到了島上。然而，接待他們的島民真正期待的，是他們能夠剷除不斷殘殺島民的怪物──賽蓮。吉伊卡哇等人在對當地情勢與衝突來龍去脈所知極為有限的情況下，實質上以區域外的傭兵勢力之姿加入島民一方，與賽蓮展開武力衝突。

然而在島民所呈現的衝突圖像裡，卻欠缺極為重要的資訊。賽蓮一連串暴力行為的起因，在於部分島民殺害了與賽蓮一同行動的人魚。賽蓮要求找出凶手，進而攻擊全體島民。此處呈現出的狀況是：將特定加害者的行為歸咎於全體居民的集體懲罰。

另一方面，吉伊卡哇等人的武力介入也陷入苦戰。臨時拼湊的志願聯盟，由於內部偏好與行動原則的分歧而步調不一，戰況陷入膠著。然而，隨著島二郎這位新介入者的登場，以及民生用品被轉用於戰鬥目的，戰況迎來新的局面。

《吉伊卡哇》當然並非現實國際政治的簡單寓言。我時常收到「請用《吉伊卡哇》來解說烏克蘭或巴勒斯坦」的邀約，但要將登場角色一一對應到特定的國家或領導人，終究有其侷限。

不過，無法僅以善惡解釋的行為者間對立、同伴之間利害與價值觀的歧異，以及個別的理性選擇反而招致不樂見之結果的悖論，皆與國際政治相通。在無從保障安全、僅能憑藉有限資訊與資源求生的小小生物世界裡，凝縮了國際政治學界長年思索的根本問題。