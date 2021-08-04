江戶的「婀娜」女郎們：《守貞漫稿》（8）

《守貞漫稿》的作者喜田川守貞是有繪畫天賦的。在類書（相當於現在的百科全書）《守貞漫稿》的執筆過程中，也仔細描繪了各種人和物的圖畫，並在文章中加了詳細的注釋。其中對女郎的描繪尤為熱心，《守貞漫稿 卷之十二 女扮》中滿篇都是守貞流的美人畫。

曾想當浮世繪畫師的男人 喜田川守貞是商人。他本人表示「喜田川」這個名字是筆名，本名叫「石原」。 「喜田川（Kitagawa）」可以認為是他長大後當養子的砂糖批發商「北川（Kitagawa）」家名的諧音字，也可以理解為將浮世繪大師「喜多川（Kitagawa）」的「多（Ta）」 諧音改成了「田（Ta）」。或許他曾經憧憬畫師。或者還可以說他曾經想當畫師。然而生意繁忙不得不放棄理想，只能在工作之余醉心於類書的編撰——可以想像他是這樣一個人。 守貞受到浮世繪巨大影響，可以從下面兩幅畫中得到印證。《駒形的朝霧》（歌川國芳畫/1847年）和《守貞漫稿 卷之十二》中收錄的《今世中民 處女》。雖然《守貞漫稿》並未處理成彩稿，但其畫稿中能明顯看出浮世繪的影子。

《駒形的朝霧》歌川國芳（1847年）

時人似乎稱美人為「婀娜女」。「婀娜」，根據字典的解釋，指「女性嫵媚嬌豔的樣子」。 守貞這樣寫道： 「謂之婀娜女。又雲意氣女郎，意氣姐姐」 「婦女雖卑不野者，謂之婀娜。反之則雲不意氣、野暮，京阪則雲不粹」 文中「意氣（iki）」就是「粹（iki）」，風韻十足的意思。而且雖然出身卑微，卻並不低俗。這樣的女性，叫做「婀娜女」。反義詞就是「不意氣（無風韻）」「野暮（粗野）」，京都和大阪的話，是「不粹」。 說個題外話，筆者的祖母出生于大正年間，是在東京向島土生土長的人士。幼年時，祖母會帶著我在向島一帶散步，就經常會遇到身著和服的女性。我還記得祖母看到那些和服女郎後，總會低喃：「真婀娜呀……」現在我懂了她說的是「嫵媚性感」的意思。

天保到慶應年間的女郎們 守貞似乎為江戶的婀娜女郎深深地著迷，為她們熱情揮毫。其中，「中民以下」，也就是町人家的媳婦和女兒是他最為著迷的，留下了很多墨寶。 《江戶小戶之處女及小婢之褻服之扮》——雖然文字表述有些晦澀，但從「小戶」即「小門小戶」這個詞，可以看出這裡指的是平民住的長屋。處女、小婢都是年輕女性的意思。褻服，就是日常穿的衣服。也稱為「褻衣」。換而言之，畫的是平民女性的日常裝扮。

與此相對的是《今世江戶小戶之婦、褻服之圖》。婦——即已婚女性和成熟女性的服裝（以下作「婦人」）。

少女和婦人服裝的區別，在於少女穿棉布和服，配黑緞子腰帶。腰帶內襯是紫色的縮緬（類似我國的皺綢——譯注），裡外顏色不同的腰帶，據說江戶人稱之為「鯨帶」。這個說法來源於鯨魚的皮（外）和肉（裡）可以兩面使用，拿現在的話來說，就是「兩面穿」。這是守貞生活的天保至慶應年間江戶年輕女性的標配。 另一方面，婦人的衣服是繭纖織（將絲綿紡成線後再織成的紡織品）或棉布的。上衣外套穿著縮緬材質的「半天（又作絆纏、袢纏、半纏、袢天等——譯注）」。守貞解說為「寒風亦不用下著」，也就是說，即便是冬天也不穿內衣，所以把半天當做防寒用具。 此外，這幅畫裡的婦人纏的是男士用的腰帶。守貞表示這種情況「實屬罕見」。不過也算是費勁心力精打細算的主婦們使用丈夫腰帶的一個事例。給人一種勤儉持家的平民女性的感覺。