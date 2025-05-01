コンビニやスーパーでは温めるだけで食べられる便利なお総菜もいろいろあるけれど、自分でちゃちゃっと作った方が安上がりだし、量や味付けを自分好みにアレンジできるのもいい。

LINEヤフーが15～69歳のLINEユーザーを対象に3月に実施した「自分で作る料理」についての調査（有効回答は女性2628、男性2626）では、女性の8割強、男性の5割が「週1日以上料理」すると回答。「ほぼ毎日」は女性55％に対して男性は4分の1の14%で性差がくっきり出た。

「ふだん自分で作ることのある料理」のトップは「目玉焼き・卵焼き」63.3％。「カレー・シチュー」62.3％で続き、「みそ汁・豚汁」59.8％が僅差で続いた。「うどん・そば」「パスタ料理」「焼きそば・焼うどん」めん類の人気が高く、全体的に1プレートで済むものが目立つ。

料理を作る際に参考にしているのは、すべての世代で「レシピサイト・アプリ」がトップで、特に20～50代女性では7割台の高さだったという。10代～30代の若い世代「YouTube」「Instagram」の利用頻度も高く、年代が高くなると「料理本」「テレビ」なども活用している。

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