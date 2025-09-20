自国開催ながら、決勝に進めない種目も相次ぐ厳しい現実に直面した世界陸上。メダルは男子35キロ競歩の勝木隼人、女子20キロ競歩の藤井菜々子が獲得した銅2つにとどまった。
＜DAY9 9月21日＞
6位 小池・柳田・桐生・鵜沢 / 男子4×100メートルリレー
＜DAY8 9月20日＞
予選通過 小池・柳田・桐生・鵜沢 / 男子4×100リレー
38秒07で全体5位通過。3大会ぶりのメダルを目指す！
7位入賞 吉川絢斗 / 男子20キロ競歩
2月の日本選手権で男子20キロ競歩の世界新記録を樹立し、有力金メダル候補と目されていた山西利和は28位に沈んだ。
■ 銅 藤井菜々子 / 女子20キロ競歩
1時間26分18秒の日本新記録でゴール。日本勢の女子競歩種目の表彰台は五輪、世界選手権を通じて初めて。
＜DAY7 9月19日＞
女子やり投げ 北口榛花 予選敗退
足首の捻挫、6月には右肘を痛め、調整不足で臨んだ大会。本来の力を発揮できず、涙の予選敗退となった。
＜DAY6 9月18日＞
6位入賞 中島佑気ジョセフ / 男子400メートル
1991年東京大会で7位に入った高野進を上回る過去最高位で日本勢34年ぶりの入賞。
決勝進出 田中希実 / 女子5000メートル →入賞ならず
1500メートル予選敗退の雪辱！4大会連続の決勝進出を果たす。
＜DAY5 9月17日＞
準決勝進出 鵜沢飛羽 / 男子200メートル →準決勝敗退
準決勝進出 井戸アビゲイル風果 / 男子200メートル →準決勝敗退
同種目の日本勢の準決勝進出は、2011年大会の福島千里に続き2人目。
＜DAY4 9月16日＞
5位入賞 村竹ラシッド / 男子110メートル障害
パリ五輪メダルならず、世界陸上でのメダル獲得を目指したが、3位とわずか0秒06差の5位に悔し涙。
8位入賞 赤松諒一 / 男子走り高跳び
＜DAY3 9月15日＞
8位入賞 三浦龍司 / 男子3000メートル障害
＜DAY2 9月14日＞
7位入賞 小林香菜 / 女子マラソン
日本新・準決勝進出 中島佑気ジョセフ / 男子400メートル予選
44秒44の日本新記録で、全体6位タイで準決勝進出
＜DAY1 9月13日＞
■ 銅 勝木隼人 / 男子35キロ競歩
序盤から先頭グループを引っ張った勝木。終盤は一時、メダル圏外となったが、他の選手が次々と脱落する中で自らのペースを保つ粘りのレース展開をみせ、2時間29分16秒でフィニッシュ。自身初となる世界陸上のメダルを獲得した。34歳の勝木は今大会の日本選手の男子最年長。
6位入賞 広中璃梨佳 / 女子1万メートル
8位入賞 吉津・井戸・今泉・松本 / 混合1600メートルリレー
予選で3分12秒08の日本新記録をマークしたものの、全体順位9位。ケニアチームの失格（レーン侵害）で繰り上がりで決勝進出を果たした。
バナー写真：銅メダルを獲得した男子35キロ競歩の勝木隼人と女子20キロ競歩の藤井菜々子（ロイター）