自国開催ながら、決勝に進めない種目も相次ぐ厳しい現実に直面した世界陸上。メダルは男子35キロ競歩の勝木隼人、女子20キロ競歩の藤井菜々子が獲得した銅2つにとどまった。

＜DAY9 9月21日＞

6位 小池・柳田・桐生・鵜沢 / 男子4×100メートルリレー

＜DAY8 9月20日＞

予選通過 小池・柳田・桐生・鵜沢 / 男子4×100リレー

38秒07で全体5位通過。3大会ぶりのメダルを目指す！

男子400メートルリレー予選 3走の桐生から4走の鵜沢にバトンが渡った（Matrix Images / Nic Bothma via Reuters Connect）

7位入賞 吉川絢斗 / 男子20キロ競歩

2月の日本選手権で男子20キロ競歩の世界新記録を樹立し、有力金メダル候補と目されていた山西利和は28位に沈んだ。

■ 銅 藤井菜々子 / 女子20キロ競歩

1時間26分18秒の日本新記録でゴール。日本勢の女子競歩種目の表彰台は五輪、世界選手権を通じて初めて。

＜DAY7 9月19日＞

女子やり投げ 北口榛花 予選敗退

足首の捻挫、6月には右肘を痛め、調整不足で臨んだ大会。本来の力を発揮できず、涙の予選敗退となった。

＜DAY6 9月18日＞

6位入賞 中島佑気ジョセフ / 男子400メートル

1991年東京大会で7位に入った高野進を上回る過去最高位で日本勢34年ぶりの入賞。

決勝進出 田中希実 / 女子5000メートル →入賞ならず

1500メートル予選敗退の雪辱！4大会連続の決勝進出を果たす。

＜DAY5 9月17日＞

準決勝進出 鵜沢飛羽 / 男子200メートル →準決勝敗退

準決勝進出 井戸アビゲイル風果 / 男子200メートル →準決勝敗退

同種目の日本勢の準決勝進出は、2011年大会の福島千里に続き2人目。

＜DAY4 9月16日＞

5位入賞 村竹ラシッド / 男子110メートル障害

パリ五輪メダルならず、世界陸上でのメダル獲得を目指したが、3位とわずか0秒06差の5位に悔し涙。

8位入賞 赤松諒一 / 男子走り高跳び

＜DAY3 9月15日＞

8位入賞 三浦龍司 / 男子3000メートル障害

＜DAY2 9月14日＞

7位入賞 小林香菜 / 女子マラソン

日本新・準決勝進出 中島佑気ジョセフ / 男子400メートル予選

44秒44の日本新記録で、全体6位タイで準決勝進出

＜DAY1 9月13日＞

■ 銅 勝木隼人 / 男子35キロ競歩

序盤から先頭グループを引っ張った勝木。終盤は一時、メダル圏外となったが、他の選手が次々と脱落する中で自らのペースを保つ粘りのレース展開をみせ、2時間29分16秒でフィニッシュ。自身初となる世界陸上のメダルを獲得した。34歳の勝木は今大会の日本選手の男子最年長。

6位入賞 広中璃梨佳 / 女子1万メートル

8位入賞 吉津・井戸・今泉・松本 / 混合1600メートルリレー

予選で3分12秒08の日本新記録をマークしたものの、全体順位9位。ケニアチームの失格（レーン侵害）で繰り上がりで決勝進出を果たした。

バナー写真：銅メダルを獲得した男子35キロ競歩の勝木隼人と女子20キロ競歩の藤井菜々子（ロイター）