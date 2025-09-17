Deux athlètes japonais ont obtenu une médaille lors des Championnats du monde d’athlétisme 2025, qui se sont déroulés à Tokyo du 13 au 21 septembre.

Les Mondiaux d’athlétisme 2025 se tiennent à Tokyo pour la première fois depuis 1991. Voici la liste des médaillés japonais de cette édition.

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20 septembre

■ Bronze : Fujii Nanako (marche athlétique de 20 kilomètres femmes)

L’athlète de 26 ans a établi un nouveau record national, avec 1 heure 26 minutes et 18 secondes. Il s’agit de la première femme à avoir remporté une médaille en marche athlétique, que ce soit lors des Championnats du monde d’athlétisme ou des Jeux olympiques.

Fujii Nanako (gauche) et la Mexicaine Alegna Gonzalez, respectivement médaille de bronze et médaille d’argent (© Reuters)

13 septembre

■ Bronze : Katsuki Hayato (marche athlétique de 35 kilomètres hommes)

Placé dans le groupe de tête depuis le début, Katsuki a tenu bon jusqu’à la fin et achevant le parcours en 2 heures 29 minutes et 16 secondes. Il s’agit de sa première médaille aux Championnats du monde d’athlétisme. Âgé de 34 ans, il était le plus âgé des athlètes japonais participant à cette compétition.

Katsuki Hayato après avoir remporté la troisième place, le 13 septembre 2025 © Reuters

(Photo de titre : Katsuki Hayato et Fujii Nanako © Reuters)