Deux athlètes japonais ont obtenu une médaille lors des Championnats du monde d’athlétisme 2025, qui se sont déroulés à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les Mondiaux d’athlétisme 2025 se tiennent à Tokyo pour la première fois depuis 1991. Voici la liste des médaillés japonais de cette édition.
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20 septembre
■ Bronze : Fujii Nanako (marche athlétique de 20 kilomètres femmes)
L’athlète de 26 ans a établi un nouveau record national, avec 1 heure 26 minutes et 18 secondes. Il s’agit de la première femme à avoir remporté une médaille en marche athlétique, que ce soit lors des Championnats du monde d’athlétisme ou des Jeux olympiques.
13 septembre
■ Bronze : Katsuki Hayato (marche athlétique de 35 kilomètres hommes)
Placé dans le groupe de tête depuis le début, Katsuki a tenu bon jusqu’à la fin et achevant le parcours en 2 heures 29 minutes et 16 secondes. Il s’agit de sa première médaille aux Championnats du monde d’athlétisme. Âgé de 34 ans, il était le plus âgé des athlètes japonais participant à cette compétition.
(Photo de titre : Katsuki Hayato et Fujii Nanako © Reuters)