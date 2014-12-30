「STAP細胞」をめぐる一連の騒動、消費税の8%への引き上げと再引き上げの延期、憲法9条の解釈変更、御岳山噴火の火山災害、そして再度の師走総選挙——ニュースで2014年の日本を振り返る。

1月

細川・小泉氏が「脱原発」でタッグ

細川護熙元首相が2月実施予定の東京都知事選への出馬を表明。小泉純一郎首相の支援を受け、「脱原発」を公約の前面に打ち出して注目を集めた。だが結果は、当選した舛添要一・元厚労相に大差をつけられ、宇都宮健児・日弁連前会長にもおよばず敗北した。

STAP細胞：歓喜と転落

理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの小保方晴子・研究ユニットリーダーらが「新型の万能細胞」だとするSTAP細胞の論文が、英科学誌『ネイチャー』に掲載。当初は「生物学の常識を覆す画期的な発見」とされ、小保方氏は一躍「時の人」となった。しかし、間もなく「論文に不自然な画像がある」と指摘され、理研は調査を開始。4月1日に「論文に不正があった」と認定した。ネイチャーも7月に論文の撤回を発表した。その後、小保方氏も参加した検証実験でも論文通りの手法では細胞を作成できず、理研は12月19日に実験打ち切りを発表した。

2月

ソチ冬季五輪：羽生と葛西

ロシアのソチで開かれた冬季オリンピックで、日本は金1、銀4、銅3の計8個のメダルを獲得し、1998年長野大会の10個に次ぐ歴代2番目の成績を収めた。フィギュアスケート男子では、羽生結弦（19）が日本人初の金メダルを獲得。スノーボード男子ハーフパイプ2位の平野歩夢（15）とジャンプ男子ラージヒル2位の葛西紀明（41）は、日本の冬季五輪メダリストの最年少、最年長記録を塗り替えた。

3月

日本一の超高層ビル：あべのハルカス開業

高さ300メートルで日本一の超高層ビル「あべのハルカス」（大阪市阿倍野区）が7日に全面開業。11月には、最上階にある展望台への来場者が200万人に達した。

東日本大震災から3年

2011年3月11日発生の東日本大震災から3年が経過。3月10日現在の警察庁まとめでは、震災による死者は15884人、行方不明者は2633人。9月の段階で、岩手、宮城、福島3県ではまだ8万9千人がプレハブ仮設住宅に暮らす。福島第1原発の廃炉準備作業は遅れており、政府と東京電力は10月に工程表の見直しを発表、溶融した原子炉内の燃料は5年遅れの2025年度に開始するとしている。11月には鹿児島県が九州電力川内原発（薩摩川内市）の再稼働に同意するなど、全国で原発再稼働への動きが進んでいる。

国際司法裁が調査捕鯨にノー

国際司法裁判所（オランダ・ハーグ）は31日、南極海での日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に違反すると訴えていたオーストラリアの主張を全面的に認めた。日本政府代表は「判決を受け入れる」ことを表明。南極海での調査捕鯨は中止されることとなった。

4月

消費税、8%に引き上げ

消費税の税率が1日から、5％から8％に引き上げられた、税率アップは1997年4月以来17年ぶり。89年に税率3％が導入されてから2度目の引き上げ。

オバマ米大統領が日本訪問

米国のオバマ大統領が国賓待遇で、23日から25日まで日本を訪問。日米首脳会談後の共同記者会見では、尖閣諸島が日米安全保障条約の適用対象であることを米大統領として初めて明言した。日本の集団的自衛権行使に向けた憲法解釈見直しの動きに対しては、米側が「歓迎と支持」を表明した。

5月

若田光一さんが宇宙から帰還

国際宇宙ステーション（ISS）に約半年滞在し、日本人初の船長を務めた若田光一さんが14日、ロシアの宇宙船でカザフスタン中央部の草原に無事着陸し、任務を終えた。4回目の飛行となる今回の宇宙滞在日数は188日で、日本人の記録を更新。若田さんの宇宙滞在合計時間は348日となった。

6月

都議会“女性蔑視ヤジ”に批判高まる

18日の東京都議会本会議で、塩村文夏議員（みんなの党）が女性の妊娠や出産をめぐる都の政策について質問した際、「早く結婚したほうがいいんじゃないか」などと男性の声が飛び、“女性蔑視ヤジ”だと世論の批判が高まった。自民党の鈴木章浩議員が発言を認めて謝罪、自民会派を離脱した。7月には兵庫県の野々村竜太郎県議が政務活動費を不正使用したとして議員を辞職。記者会見で野々村氏が「号泣」したことにも注目が集まり、地方議員の質の問題がクローズアップされた。

サッカーＷ杯、日本は1次敗退

ブラジルで開催されたサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）で、ザッケローニ監督率いる日本は1次リーグ敗退の結果に。初戦のコートジボワールに1―2で敗北、ギリシャとは0－0で引き分けた後、コロンビアに1－4と完敗した。