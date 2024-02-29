米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が自身のインスタグラムで結婚を発表した。

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が2月29日（日本時間）、自身のインスタグラムで結婚を発表した。相手は日本人女性という。

大谷選手はインスタグラムで、「本日は皆さまに結婚いたしました事をご報告させていただきます」としたうえで、「新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人（1匹も）で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆さまと共に歩んでいけたらと思っております」と報告した。右下には、愛犬の「デコピン」とみられる写真も添えられていた。

NHKは、自民党の政治資金問題を巡って衆院の政治倫理審査会の様子を中継していたが、速報で大谷選手の結婚のニュースを報じた。大谷選手は、3月1日に囲み取材に応じるとして、親族への無許可取材を控えるよう求めている。

大谷選手は2023年12月、大リーグ・エンゼルスからドジャースに移籍することをインスタグラムで発表し、新たなスタートを切ったばかり。契約は10年で総額7億ドルで、スポーツ史上最大の契約。

ドジャースは3月20、21日に韓国・ソウルでダルビッシュ有が所属するパドレスと開幕シリーズに臨む。

バナー写真：ホワイトソックス戦とのオープン戦を終え、取材に応じるドジャースの大谷翔平選手＝2月27日、アメリカ・アリゾナ州グレンデール（時事）