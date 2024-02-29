La star de baseball Ohtani Shôhei a annoncé son mariage le 29 février. Le joueur de 29 ans, membre des Dodgers, est actuellement l’athlète le plus populaire au Japon.

La star de baseball Ohtani Shôhei a annoncé son mariage le 29 février.

Le joueur de 29 ans, membre des Dodgers depuis décembre dernier, a écrit sur son compte Instagram : « Une nouvelle saison va débuter dans un nouvel environnement, avec une nouvelle équipe. Cette nouvelle aventure, j’aimerais la vivre à deux, et avec le soutien de vous tous. » Il a également écrit que sa partenaire était Japonaise.

Cette nouvelle est tellement importante pour les Japonais que la chaîne publique NHK l’a affichée en bandeau pendant sa diffusion en direct de la réunion du Comité de révision de l’éthique politique de la Chambre des représentants, qui concernait le scandale des sommes dissimulées des collectes de fonds du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir).

Ohtani Shôhei a signé un contrat de 10 ans avec les Dodgers pour 700 000 millions de dollars (650 millions d’euros), une somme inégalée dans le baseball américain, devenant à cette occasion l’un des sportifs les mieux payés dans le monde, dépassant le footballeur Lionel Messi, le basketteur LeBron James ou le quaterback Patrick Mahomes.

Excellant à la fois au lancer qu’à la frappe, Ohtani avait été élu à l’unanimité deux fois MVP (Most Valuable Player, « Meilleur joueur ») de l’American League en 2021 et 2023, du jamais vu dans l’histoire de ce sport.

(Voir aussi notre article : Un homme à succès : pourquoi le joueur de baseball Ohtani Shôhei est si admiré au Japon et aux États-Unis)

(Photo de titre : Ohtani Shôhei répondant à un interview après un match d’ouverture disputé contre les White Sox de Chicago, à Glendale, en Arizona, le 27 février. Jiji)