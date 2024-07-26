パリ五輪がいよいよ開幕する。7月26日夕（日本時間27日未明）、パリ中心部を流れるセーヌ川で開会式が行われ、世界から集うアスリートの祭典が始まる。

フランス・パリを中心に行われるパリ五輪は、7月26日から8月11日まで開催される。サッカーなど一部競技はすでに7月24日から始まっている。開会式は26日午後7時半（日本時間27日午前2時半）から、船に乗った選手らがセーヌ川を航行する形で行われる。

競技場外での開会式は夏季五輪史上初めて。パリ五輪・パラリンピック組織委員会のホームページによると、セーヌ川でのパレードはオステルリッツ橋を出発、サンルイ島とシテ島を巡り、イエナ橋までの約6キロを下る。ルート近くにはノートルダム大聖堂やルーブル美術館など名所が点在しており、世界的な観光都市パリならではの演出が期待される。

パリでの五輪開催は1900年、24年に続いて3回目。今大会では、米ニューヨーク発祥のストリートダンス「ブレイキン」など、4つの追加競技を含めた32競技329種目が実施される。

バナー写真：エッフェル塔に掲げられた五輪マークと月が重なり、幻想的な風景に＝2024年7月23日、パリ（ロイター）