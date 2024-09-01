日経平均株価が「ブラックマンデー」の下落幅を上回る暴落。宮崎県沖の震度6弱の地震で初めて南海トラフの「巨大地震注意」の臨時情報。岸田首相が退陣を表明しるなど不穏な8月。救いになってくれたのはやっぱり大谷翔平選手。大リーグ6人目の1シーズン40本塁打・40盗塁達成など酷暑が続いた8月の主な出来事を振り返る。

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厚生労働省の専門部会が米の製薬会社イーライリリーのアルツハイマー病新薬「ドナネマブ」の製造販売承認を了承した。昨年実用化されたエーザイなどの「レカネマブ」に続き2例目。

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原子力規制委員会は、日本原子力発電敦賀原発2号機（福井県敦賀市）の新規制基準への適合性審査で、「不適合」とする方針を決めた。東京電力福島第1原発事故後にできた新規制基準では、活断層の上に原子炉建屋など重要施設の設置を認めていない。不適合は初めてのケース。

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米軍厚木基地（神奈川県）から岩国基地（山口県）向かっていた米軍のヘリコプターが神奈川県海老名市の田んぼに不時着。けが人はなかった。

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日経平均株価の終値が前週末比4451円28銭安の3万1458円42銭に暴落。「ブラックマンデー」の下げ幅（3836円48銭）を超え過去最大となった。

パリ五輪の体操男子種目別の鉄棒で岡慎之助選手が金メダル。団体、個人総合と合わせて「三冠」達成した。種目別の平行棒でも銅メダルを獲得。

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宮崎県沖を震源とする地震で最大震度6弱を観測。気象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報」を発表し、警戒を呼び掛けた。

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原爆投下から79年目の平和祈念式典で、長崎市はイスラエルを招かず、米英などG7の6カ国とEUの大使は欠席した。

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パリ五輪で陸上女子やり投げで北口榛花選手が金メダル。陸上の金メダルは2004年アテネ大会の室伏広治さん（ハンマー投げ）、野口みずきさん（マラソン）以来、20年ぶり。

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パリ五輪が閉幕。日本選手団は海外開催五輪で最多の金メダル20個を獲得。銀12、銅13を加えたメダル総数45も、海外開催五輪で最多。

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岸田文雄首相が自民党総裁選に立候補せず9月末の総裁任期満了で退陣する意向を表明した。派閥の裏金事件をめぐり「けじめをつける」と強調。

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「南海トラフ地震臨時情報」の発表から1週間が経過。注意期間が終了した。

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台風7号が非常に強い勢力で関東に接近。東海道新幹線が東京―名古屋間で終日運休し、航空便なども大幅欠航してお盆の帰省・Uターンの交通に大きな影響を及ぼした。

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大リーグ・ドジャーズの大谷翔平選手がカージナルス戦でソロ本塁打を放ち、メジャー全30球団から本塁打を記録した。

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NHKは、ラジオ国際放送で中国籍の外部スタッフが尖閣諸島について「中国の領土である」と述べるなど原稿にない不適切発言をしたと発表した。

セブン＆アイ・ホールディングスが、カナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタールから買収提案を受けたと発表。特別委員会で受け入れの可否を検討する。

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ギネスで世界最高齢と認定されていた117歳のスペイン人女性が死去。これに伴い、兵庫連芦屋市の116歳の糸岡富子さんが世界最高齢になった。

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東京電力は、福島第1原発事故で溶け落ちた燃料デブリの試験的取り出しの準備作業に着手したが、手順に誤りが見つかり中断。

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高校野球夏の甲子園大会で京都国際が延長戦の末2－1で関東第一を破り初優勝した。朝鮮半島出身者の設立した学校がルーツで校歌は韓国語。京都勢の優勝は68年ぶり。

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大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手は、レイズ戦に1番指名打者で出場、メジャー史上6人目となるシーズン「40本塁打・40盗塁」を劇的なサヨナラ満塁弾で達成。

サヨナラ満塁弾で1シーズン40盗塁・40本塁打を達成し、チームメートに迎えられる大谷翔平選手（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

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防衛省は、中国軍機1機が長崎県五島市の男女群島沖で約2分間にわたって領空侵犯したと発表した。中国軍機による領空侵犯が確認されたのは初めて

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米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の愛犬・デコピンが始球式に登場

ついに愛犬・デコピン始球式に登場（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

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パリパラリンピック競泳の男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）で鈴木孝幸が金メダルを獲得した。日本勢の今大会メダル第1号。鈴木はパラ6大会連続出場で、通算11個目のメダル。

台風10号が鹿児島県薩摩川内市付近に上陸。動きが遅く、九州や中国、四国、近畿、東海、関東など広範囲で記録的な大雨となった。東海道新幹線が30日全線で運休となったほか、郵便局やコンビニエンスストアやスーパーなどが休業を余儀なくされた。

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米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手がダイヤモンドバックス戦で史上初の「43本塁打・43盗塁」を達成。「40・40」からわずか6試合目。

バナー写真：自民党総裁選不出馬を表明し、記者会見場を去る岸田文雄首相（ロイター）