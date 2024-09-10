日本今年的八月，可谓动荡不安。日经平均指数暴跌，超过“黑色星期一”的跌幅；宫崎县海域发生震度6弱级别的地震，日本首次发布“南海海沟地震临时信息”；首相岸田表示将辞职等等。而给人带来欣喜消息的，还是棒球选手大谷翔平，他成为美国职业棒球大联盟史上第六个达成单赛季“40轰40盗”壮举的球员……请看这个炎热8月的日本要闻回顾。

1

日本厚生劳动省下属专家小组会正式批准美国制药企业礼来公司的阿尔茨海默病新药“多奈单抗（donanemab）”的生产销售。这是继2023年卫材等公司研发的“伦卡奈单抗”上市之后的第二款获批药物。

2

关于日本原子能发电公司敦贺核电站2号反应堆（福井县敦贺市）是否符合新监管标准一事，原子能规制委员会在审查后判断其“不合规”。东京电力福岛第一核电站事故后制定的新监管标准，不允许在活断层上方设置核反应堆厂房等重要设施。这是新规出台后首个被判定不合标准的案例。

3

一架从美军厚木基地（神奈川县）飞往岩国基地（山口县）的美军直升机在神奈川县海老名市的一处农田迫降，未造成人员受伤。

5

日经平均指数以31458.42点收盘，较前一周周末暴跌4451.28点。跌幅超过1987年的“黑色星期一”（下跌3836.48点），创历史最大跌幅。

冈慎之助夺得巴黎奥运会体操男子单杠金牌，加上团体和个人全能项目，共斩获三金。另外他还在双杠项目上获得了铜牌。

8

宫崎县海域发生地震，最大震度为6弱(*1)级。日本气象厅首次发布“南海海沟地震临时信息”，呼吁民众保持警惕。

9

日本长崎市举行遭原子弹轰炸79周年和平祈愿仪式，由于未邀请以色列代表，美英等七国集团的六个国家以及欧盟的驻日大使均未出席。

10

北口榛花夺得巴黎奥运会田径女子标枪金牌。这是继2004年雅典奥运会上室伏宏治（链球）和野口水木（马拉松）以来，日本选手时隔20年再次夺得田径项目金牌。

11

巴黎奥运会闭幕。日本代表团夺得20枚金牌，创海外参赛新纪录。加上12枚银牌和13枚铜牌在内的45枚奖牌总数，也创出海外参赛新纪录。

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首相岸田文雄表示不会竞选下任自民党党首，9月末党首任期届满后将辞职。他强调将为派阀“黑金”事件“画上一个句号”。

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“南海海沟地震临时信息”发布一周，预警期结束。

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台风“安比”以凶猛之势逼近关东地区。东海道新干线东京至名古屋区间全天停运，飞机等交通工具出现大面积延误，盂兰盆节的返乡和回程交通受到严重影响。

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NHK发布消息称，一名中国籍外部工作人员在国际广播节目中脱稿发表了钓鱼岛是“中国的领土”等不当言论。

Seven & i控股集团发布消息称，已收到加拿大知名零售商Alimentation Couche-Tard Inc.的收购要约。集团将成立特别委员会讨论是否接受该方案。

20

此前被吉尼斯世界纪录认定为世界最高龄的117岁西班牙老人去世。居住在兵库县芦屋市的116岁老人糸冈富子成为了世界最长寿者。

22

东京电力公司开始了准备工作，以试验性地取出在福岛第一核电站事故中熔毁的核燃料碎片，但因发现了程序错误而暂停作业。

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夏季甲子园高中棒球比赛举行决赛，京都国际高中队在加时赛中以2比1战胜关东第一高中队，首次夺得冠军。该校最早是由朝鲜半岛侨民创办的，校歌为韩语。这是68年来京都球队首次夺冠。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平在与坦帕湾光芒队之战中，戏剧性地击出了“再见满垒打”(*2)，并成为大联盟史上第六个达成单赛季“40轰40盗”(*3)壮举的球员。

大谷翔平击出“再见满垒打”，达成单赛季“40轰40盗”壮举，受到队友祝福（图片：USA TODAY Sports via Reuters Connect）

26

防卫省发布消息称，一架中国军机侵犯长崎县五岛市男女群岛海域领空，飞行了大约2分钟。这是日本首次确认中国军机侵犯领空。

29

铃木孝幸在巴黎残奥会上获得男子50m蛙泳（运动功能障碍SB3）金牌。这是日本队在本届赛事上获得的首枚奖牌。铃木已连续参加了六届残奥会，这也是他总共获得的第11枚奖牌。

超强台风“珊珊”在鹿儿岛县萨摩川内市附近登陆。风暴移动缓慢，在九州、中国、四国、近畿、东海和关东等广大地区造成创纪录的大雨。东海道新干线所有线路30日停运，邮局、便利店、超市等也被迫停止营业。

标题图片：岸田文雄首相宣布将不参加下任党首竞选，记者会结束后离开现场（路透社）

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